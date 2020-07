”How I Met Your Mother” es una de esas series que serán recordadas por muchos años por su base de fans. El programa de televisión de la CBS creada por Craig Thomas y Carter Bays tuvo una premisa bastante original, teniendo como principal incógnita descubrir quién era la madre de los niños a los que Ted Mosby les contaba historias de su pasado.

Pasaron muchas temporadas, 8 para ser exactos, antes de revelar finalmente que Tracy era la famosa madre de los niños. Luego de eso, la temporada 9 se basó en la relación que ambos tuvieron y cómo este grupo de amigos terminó por separarse. Aún así, su final decepcionó a muchos fans porque unió a Robin y a Ted de una forma algo forzada, alegando que Tracy murió de una enfermedad algunos años atrás.

Pero, ¿fue Tracy siempre la madre de los niños de Ted? En realidad, no. Antes de que se presentara a la verdadera madre interpretada por Cristin Milioti, Victoria era una candidata a largo plazo a los ojos de muchos fanáticos. El personaje, interpretado por Ashley Williams, apareció en la primera temporada de “How I Met Your Mother” como la panadera que Ted conoció en la boda de un amigo.

Su química rápidamente atrajo a muchos fanáticos a teorizar que ella sería la verdadera madre, y de hecho no estuvieron equivocados. ¿Por qué se cambió de decisión con respecto a ella? En este artículo haremos un repaso de cómo los creadores decidieron colocar a Tracy como la verdadera madre en lugar de Victoria.

VICTORIA CASI SE CONVIERTE EN LA MADRE DE LOS HIJOS DE TED

Victoria iba a ser la madre real en "How I Met Your Mother" (Foto: CBS)

Luego de conocerse en la boda del amigo de Ted, él y Victoria comenzaron a salir y continuaron su relación después de que ella tomara una beca de cocina en Alemania. La pareja finalmente se separó, gracias a los sentimientos de Ted por Robin, pero ella resurgió en la temporada 7 cuando la pareja reavivó su relación y aquí los fans estaban seguros de que ella sería la misteriosa madre.

Sin embargo, los sentimientos de Ted por Robin continuaron siendo un problema con Victoria, por lo que decidieron separarse definitivamente. Antes de que se emitiera el final real de “How I Met Your Mother”, los creadores del programa habían jugado con la idea de hacer de Victoria la madre de los dos hijos de Ted.

La orden del programa original solo condujo al episodio introductorio de Victoria, lo que sugiere que en un punto en el desarrollo, ella tenía la intención de ser al menos un sustituto de la Madre. Más adelante, los creadores Craig Thomas y Carter Bays declararon abiertamente que si el programa hubiera sido cancelado antes de la temporada 8, Victoria habría sido la Madre en lugar de Tracy.

Victoria iba a ser la madre real en "How I Met Your Mother" (Foto: CBS)

Fue un plan de contingencia, con los escritores sintiendo que dejaron abierta la historia suficiente entre Victoria y Ted que tendría sentido que terminaran juntos. Por supuesto, si Victoria hubiera sido la Madre, ciertamente habría cambiado la percepción de toda la serie.

Muchos de los detalles sobre la Madre que Ted compartió con sus hijos no tendrían sentido si hubiera sido Victoria; su apariencia física, pasatiempos o incluso su comportamiento no coinciden con lo que se usó para describir a la Madre a lo largo de la serie. Por otro lado, ir con Victoria, y mantener viva a la Madre, podría haber satisfecho a los espectadores.

Más allá de hacer encajar el misterio, habría sido interesante ver qué hubiera pasado con Robin si Victoria hubiera sido revelada como la Madre. Si los creadores hubieran elegido finalmente a Victoria pero aun así mantener a Robin como el alma gemela de Ted, definitivamente habría habido algún tipo de conflicto.

Victoria iba a ser la madre real en "How I Met Your Mother" (Foto: CBS)

Por otro lado, si él y Victoria terminaran juntos, la amistad de Ted con Robin habría sido inexistente; Victoria dejó muy claro que no quería a Robin en su vida. Considerando cómo era Ted con sus relaciones, tal vez incluso habría tenido sentido de que al final la madre (Victoria), hubiera muerto y con eso tener libre el camino para quedarse con Robin.

Ya sea el final original o este final ficticio, la decisión de matar a la madre al final de “How I Met Your Mother” ha sido una de las peores que se les ocurrió a los guionistas, ya que sus fans criticaron por mucho tiempo este desarrollo. De cualquier manera, Victoria no quedó como la madre de los hijos de Ted y ese honor se lo llevó Tracy, siguiendo el plan a largo plazo de sus creadores.

