“How I Met Your Mother” sigue siendo una de las series más exitosas de los últimos años. El primer capítulo se estrenó el 19 de setiembre de 2005 y el ultimo se emitió el 31 de marzo de 2014, pero a pesar que ya pasaron seis años del final, los personajes de esta producción siguen siendo muy recordados y queridos por los fans que vieron sus aventuras por la CBS.

La serie se convirtió rápidamente en una de las más vistas de la cadena de televisión y sus productores no podían estar más contextos. Más pronto que tarde, las ideas del estudio comenzaron a apuntar a realizar estrenos similares, a modos de spin-offs, para replicar el éxito del programa de televisión original.

Sin embargo, ninguno de estos proyectos maduró por completo y se terminó por abandonar los intentos de sacarlos hacia adelante. La pantalla chica se quedó solamente con la serie original que tenía una buena historia y unos actores de primera y, a pesar de que las otras opciones se leían interesantes, en parte los fans agradecen que hayan mantenido “How I Met Your Mother” como una sola producción original.

Pero eso no quitó que incluso en otros países como Rusia se intentara crear una versión propia, algo que función por dos temporadas. ¿Cuáles fueron estos proyectos abandonados de la CBS que nunca vieron la luz? En este artículo les contaremos sobre las ideas de “How I Met Your Father” y “How I Met Your Dad”.

¿QUÉ PASÓ CON LOS SPIN-OFFS DE “HOW I MET YOUR MOTHER”?

El éxito de “How I Met Your Mother” llevó al desarrollo de al menos dos propuestas diferenciadas a modo de spin-offs, “How I Met Your Father” y “How I Met Your Dad”. A pesar del interés inicial en ambas ideas, ninguna fue vista por el público. La serie original de CBS, creada por Carter Bays y Craig Thomas, ganó seguidores leales y la red buscó encontrar oro una vez más, pero en el camino se retractaron. ¿Por qué?

Antes de que “How I Met Your Mother” llegara a su fin, comenzaron a surgir rumores de un spin-off. Los espectadores estaban interesados en ver una continuación de la serie, pero desde el punto de vista de Tracy. Al ver que ella era la base de la serie, pero recibió tan poco tiempo de pantalla, que los fans querían otra oportunidad para conocer al personaje.

Además, en el final original de la serie ella tiene un final trágico en el futuro, por lo que lo lógico era saber cómo fue su pasado a detalle en otra serie. Los que estaban detrás de las ideas de la propuesta derivada tenían otros planes en su calendario, y al final ninguna de ellas se concretó y el tiempo probablemente ya ha pasado como para considerarlas en el futuro.

El primer spin-off que entró en desarrollo fue “How I Met Your Dad” a fines de 2013. CBS tenía interés en crear el spin-off considerando que una de sus series más populares pronto llegaría a su fin. Bays y Thomas estaban listos para servir como productores ejecutivos junto a Emily Spivey, quién ya tenía un gran recorrido por su participación en “Saturday Night Live”.

En lugar de conectarse con la serie original, “How I Met Your Dad” estaba destinado a un nuevo grupo de amigos en la ciudad de Nueva York. CBS incluso llegó a anunciar un elenco que incluía a Greta Gerwig a la cabeza como Sally, la ‘Madre’, junto con sus amigos interpretados por Drew Tarver, Nicholas D’Agosto, Andrew Santino y Tiya Sircar. Meg Ryan también fue elegida para servir como narradora, interpretando la voz en off de Sally.

Un año después, CBS desaprobó el piloto de “How I Met Your Dad”, ya que algunos aspectos no funcionaron. El equipo detrás del spin-off se negó a volver a filmar el episodio piloto y, en cambio, lo ofrecieron en otras redes, incluida Netflix. Como las otras redes no aprovecharon la oportunidad, el contrato del elenco se acabó y el proyecto fue abandonado. Eso no impidió que CBS mantuviera la esperanza para el futuro de crear otros spin-offs.

A fines de 2016, más de dos años después de que falló “How I Met Your Dad”, una nueva versión de un spin-off se hizo realidad. Isaac Aptaker y Elizabeth Berger crearon “How I Met Your Father”, mientras que Bays y Thomas se desempeñaron como productores ejecutivos. No mucho después, Aptaker y Berger firmaron como coproductores en el drama de NBC, “This Is Us”.

“How I Met Your Father” fue dejado de lado mucho antes de que la idea fuera abandonada por completo. En 2017, una tercera idea para un spin-off de “How I Met Your Mother” comenzó a ganar fuerza. Alison Bennet fue elegida para escribir a lo que Bays y Thomas saltaron a bordo, pero nunca pasó las primeras etapas de desarrollo.

Es seguro asumir que cualquier posible derivación está muerta en este punto, ya que los años pasaron y ninguna idea maduró por completo como para transmitirse en televisión. Ahora que la serie ha terminado hace algunos años, tal vez algunos de estos proyectos pueda retomarse, pero a modo de una nueva serie o una segunda parte con nuevos protagonistas.

