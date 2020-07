”How I Met Your Mother” se ha convertido en una de las comedias americanas más populares de todos los tiempos. La serie comenzó con Ted Mosby narrando la historia de cómo conoció a la madre de sus hijos a sus hijos, dando como resultado una serie de locas aventuras de Ted y sus amigos hasta la reunión final con Tracy, personaje cuya identidad había sido un misterio durante toda la serie.

Y es que en todos los capítulos de “How I Met Your Mother”, muchos pensaban que Robin y Ted harían la pareja perfecta, aunque en los momentos finales de la serie aceptaron lo que sería el verdadero final con Tracy como su acompañante fiel. Sin embargo, el final original trajo muchas consecuencias a la productora, ya que optaron por nuevamente unir a “la pareja perfecta”, siendo criticados duramente por su audiencia.

A pesar de todo, la serie gozó de una popularidad que la colocó en las más vistas durante algún tiempo de su emisión al aire. Con varios personajes entrando o y saliendo de la trama, las aventuras del grupo de Ted se mantenían frescas y con un humor diferenciado, pero uno de ellos destacó una vez que se conoció que Tracy era la madre de los hijos del protagonista.

Se trata de Max, un ex-enamorado de Tracy que habría funcionado al mismo nivel de Robin para ella como lo fue Robin para Ted. ¿Qué pasó con este personaje? ¿Cómo le afectó a Tracy su conclusión trágica? Aquí te contamos todo sobre la anterior pareja de la misteriosa madre que dejó una casi insuperable huella en ella.

¿QUÉ PASÓ CON MAX, EL EX DE TRACY?

Antes de que Tracy McConnell se enamorara de Ted Mosby en “How I Met Your Mother”, ella estaba enamorada de un hombre llamado Max. Tracy sirvió como la misteriosa “madre” de la sitcom, y aunque se revelaron detalles de su vida a lo largo de la serie, el personaje no apareció hasta la temporada 8. Los años previos al primer encuentro de Ted y Tracy se documentaron a través de la narración de Ted del futuro hasta la gran revelación como la madre de sus hijos.

Max era el novio serio de Tracy y, en última instancia, su primer amor. La pareja habría estado saliendo en la época del piloto “How I Met Your Mother” cuando Ted se enamoró de Robin Scherbatsky. A fines de 2012, Tracy comenzó a salir con Louis, un chico con el que estaba cuando, sin saberlo, conoció a algunos de los amigos más cercanos de Ted.

Aunque Louis terminó proponiéndole matrimonio, Tracy dijo que no y finalmente encontró a Ted después de reunirse con él en la estación de tren de Farhampton. La pareja tomó la relación lentamente al principio, pero el matrimonio y los hijos estaban en su futuro. ¿La razón por la cual Tracy rechazó la propuesta de Louis? Es que nunca se alejó de Max.

En lugar de una ruptura típica, la relación de Tracy con Max terminó porque él falleció trágicamente a los 21 años. No podía dejar ir a Max por completo y no comenzó a salir de nuevo hasta siete años después de su muerte. Louis fue la primera persona con la que salió después del trágico evento, pero su corazón no estaba en la relación.

Incluso después de salir con Louis, Tracy se aferró al ukelele que Max le compró antes de su muerte. Antes de conocer a Ted, Tracy le pidió espiritualmente permiso a Max para seguir adelante. Los detalles que rodearon la muerte de Max nunca se revelaron, pero se presumió que fue un incidente repentino ya que no había indicios de una enfermedad. Tracy tuvo la oportunidad de seguir adelante, aunque poéticamente se reunió con su primer amor al final de la serie.

Como se explicó en el final de la serie“How I Met Your Mother”, Tracy falleció seis años antes de que Ted comenzara a contarles a sus hijos cómo conoció a su madre. Al igual que Max, los detalles sobre su muerte quedaron ambiguos, pero estaba claro que ella murió de algún tipo de enfermedad. Tras el final de la historia del Ted del futuro, sus hijos lo alentaron a reavivar su romance con Robin.

En muchos sentidos, Max era la versión de Robin de Tracy. Al igual que Ted nunca soltó por completo a Robin, una mujer que pensó que era “la indicada”, Tracy nunca superó a Max a pesar de que él se había ido. No había duda de que Ted y Tracy se amaban y vivieron una vida feliz en su corto tiempo juntos.

En conclusión Tracy volvió con Max, el amor de su vida, reflejando el hecho de que Ted encontró su camino de regreso a Robin más tarde al final de la serie. Max nunca hizo una aparición directa en “How I Met Your Mother”, pero fue una pieza importante del rompecabezas cuando se trataba del destino de los personajes centrales y, conociendo su historia, el final odiado por los fans cobra un poco más de sentido.

