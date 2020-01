“Criminal Minds” se ha convertido en una de las series más largas de Estados Unidos con una emisión de más de 320 capítulos. El programa de televisión de la CBS sigue el trabajo de la Unidad de Análisis de Conducta (BAU) del FBI que utiliza diferentes herramientas para encontrar perfiles de los criminales y así facilitar su captura.

El miércoles pasado, y después de muchos avances publicados por la compañía, comenzó oficialmente la temporada 15 y última de la serie con un especial de dos horas en la CBS. Aquí los fans por fin conocieron el destino de JJ y Reid luego de la gran revelación al final de la temporada 14.

Tal como se recuerda, en un episodio lleno de emociones, JJ fue desafiada por un sujeto desconocido con un “Verdad o Reto”. Sostenida a punta de pistola, eligió la primera y confesó su secreto más profundo y oscuro: “Spence, siempre te he amado”, confesó. “Estaba demasiado asustada para decirlo antes. Y las cosas son realmente demasiado complicadas para decirlo ahora, lo siento. Pero debes saberlo”, se escucha decir.

Los fans se sorprendieron al saber que por más de 14 temporadas JJ siempre amó a Reid y, a juzgar por su expresión al final de la temporada, él tampoco lo sabía. Esto se explicó un poco más al inicio de la parte 15 de la serie, pero lastimosamente los fans no podrán ver lo que ahora muchos no pueden sacarse de la cabeza: un romance entre JJ y Reid.

JJ Y REID NUNCA TENDRÁN UNA HISTORIA DE AMOR

TVLine tuvo la oportunidad de hablar con Erica Messer, la showrunner de la serie, sobre lo que pasaría con Reid y JJ luego de esta controversial revelación, en especial porque han pasado más de 14 años desde que la serie debutó en la televisión y supuestamente esta sería la temporada final. ¿Por qué colocar tan gran punto de quiebre al inicio del final?

“Pensé, bueno, sabes que estas personas han estado juntas en las trincheras, no literalmente, obviamente, pero en lo que respecta al trabajo, es cuestión de vida o la muerte con bastante frecuencia y, ¿quiénes somos nosotros para decir quién se acerca y quién no?. He hablado mucho con la policía y hay un vínculo allí que desafía una definición tradicional. Y así, me enamoré un poco más de la idea de que, sí, es desordenado y es extraño, y “Te he amado por mucho tiempo”, como, esa es la verdad ... Vamos sumergirse en eso en las primeras dos horas (de la temporada 15) porque no podemos dejar a todos colgados y luego pretender que no sucedió. Definitivamente es un gran impulsor para el primer puñado de episodios que ayudará a agregar capas a esos personajes nuevamente.”

En la serie se ha visto la evolución emocional que ha tenido JJ durante cada temporada. En la primera parte de la serie ella conoce al detective William LaMontagne Jr., en la segunda comienza a salir con él en secreto, queda embarazada en la temporada 3 y así siguieron hasta formar la pareja que hoy en día todos reconocen.

Jennifer Jareau aparece en una imagen promocional con un pequeño anillo en el dedo y muchos pensaron que era un nuevo compromiso con Reid (Foto: CBS)

Por su parte, Reid ha sido menos apasionado con el tema romántico a lo largo de la serie. Estuvo Lila durante la primera temporada con quien tuvo un encuentro fugaz en la piscina, y también Maeve, quien murió trágicamente en las manos de un acosador en frente de Reid, por lo que ese aspecto de su vida siempre ha sido algo secundario que no se ha profundizado mucho.

Entonces, ¿al final Reid y JJ estarán juntos? Tal como lo indica Messer, la confesión de la temporada 14 no significa que JJ ya no ama a su esposo ni a sus hijos, sino que ama a ambos hombres de diferente manera: William es su alma gemela que siempre estará allí para ella, pero Reid es su compañero inseparable con quien ha superado cualquier situación de vida o muerte.

“Ya sabíamos que tendríamos que seguir persiguiendo a ‘The Chameleon’ y eso es genial para los 10 últimos episodios, pero emocionalmente, ¿para qué regresamos? Esto se sintió como un camino realmente interesante y sorprendente para ir. Como dijiste, no estaba en ningún lugar de tu radar y creo que la mayoría de los fanáticos se sentirán así,” finalizó la showrunner.