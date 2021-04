El spin-off de “How I Met Your Mother” por fin está comenzando a tomar forma. Si bien su desarrollo comenzó hace varios años y ha pasado por distintas etapas, esta semana se dio a conocer a la protagonista de este proyecto: se trata de Hilary Duff, la actriz conocida por su papel en “Lizzie McGuire”.

De acuerdo a Deadline, el spin-off de “How I Met Your Mother” se llamará “How I Met Your Father” y se trasmitirá para la plataforma Hulu en Estados Unidos.

Esta serie que fue creada por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger será producida por los creadores de How I Met Your Mother, Carter Bays y Craig Thomas. Además, estará ambientada en un futuro cercano donde mostrará a Sophie (Hilary Duff), una madre que le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre.

“Cómo conocí a tu madre” (o “Cómo conocí a vuestra madre”) se estrenó el 19 de septiembre de 2005 y desde entonces es una de las producciones de CBS favorita de los seriéfilos. (Foto: CBS)

“HOW I MET YOUR FATHER”, EL SPIN-OFF DE “HOW I MET YOUR MOTHER” CON HILARY DUFF

La idea de un spin-off de “How I Met Your Mother” ha estado sobre la mesa desde 2014 e incluso se realizó un piloto para CBS durante ese año. Sin embargo, ese proyecto llamado “How I Met Your Dad” no fue escogido y en 2016 nuevamente se intentó concretar al spin-off pero esa idea tampoco llegó a buen puerto.

Finalmente, tras seis años de diversos intentos para concretar la secuela de “How I Met Your Mother”, “How I Met Your Father” por fin podrá ser llevado a las pantallas.

Hasta el momento, se sabe que “How I Met Your Father” combinará elementos de cámara única y múltiple para darle una apariencia y sensación similar a HIMYM . Más allá de eso, no está claro cómo se conectará el universo de la nueva serie con su predecesor.

Sobre la trama, el portal Deadline señaló que todo girará en torno a Sophie, interpretada por Hilary Duff, una madre que le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció su padre.

“How I Met Your Mother” tuvo 9 temporadas. (Foto: CBS)

“La historia comienza en 2021, donde Sophie y su grupo de amigos están en medio de descubrir quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas”, se lee en la descripción de la serie.

Hilary Duff, la actriz que estará a la cabeza del spin-off de “How I Met Your Mother”, se mostró muy feliz y agradecida por formar parte de este proyecto. “He tenido mucha suerte en mi carrera al interpretar algunos personajes maravillosos y estoy esperando asumir el papel de Sophie”, dijo Duff.

“Como gran fan de How I Met Your Mother, me siento honrada e incluso un poco nerviosa de que Carter y Craig me hayan confiado la secuela de su bebé. Isaac y Elizabeth son brillantes y no veo la hora de trabajar junto a ellos y toda su genialidad. Estoy entusiasmada por aquí para unirme a las familias de Hulu Originals y 20th. Me doy cuenta de que estos son zapatos grandes para llenar y estoy emocionado de poner mis 6 ½ allí”, agregó.