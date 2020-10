Robin Scherbatsky, interpretada por Cobie Smulders, es uno de los personajes favoritos de “How I Met Your Mother”. Ted Mosby se enamora de ella a primera vista en el bar “MacLaren’s”, luego tienen una cita incómoda pero terminan siendo amigos. Desde entonces, Robin se une al grupo y se convierte en uno de los rostros claves de la historia.

A lo largo de las nueve temporadas de “How I Met Your Mother”, el público vio que la vida de Robin Scherbatsky cambió mucho desde que se mudó a Nueva York y se unió a la pandilla. La reportera de televisión es muy independiente y siempre dice lo que piensa, aspectos que la han caracterizado, sin embargo, hay muchas cosas que van cambiando en su personalidad. El sitio web “Screenrant” hace un repaso de la evolución del personaje de Robin.

1. NO QUIERE UN COMPROMISO SERIO, LUEGO CAMBIA DE OPINIÓN: En el episodio de la temporada 1 “Purple Giraffe”, Ted se da cuenta de que él y Robin están en páginas totalmente diferentes sobre lo que quieren de una relación. Si bien él siente una conexión instantánea y jura que ella es su alma gemela, ella no quiere tener una relación serie con nadie. A medida que avanza HIMYM, Robin cambia su perspectiva sobre el romance. Formaliza su relación con Barney y luego se da a entender que terminará con Ted.

2. CUESTIONA SU POSTURA SOBRE TENER HIJOS: En el episodio de la temporada 7, “Sinfonía de la iluminación”, un médico le dice a Robin que no podrá ser mamá. La noticia la dejó impactada y le provocó una espiral de ansiedad. En un inicio Robin se muestra como una persona que no quería formar una familia, pero ahora que no puede concebir de forma natural, se pregunta sobre su futuro, haciendo de este otro cambio por el que atraviesa el personaje.

3. SE MUDA A JAPÓN: En el episodio de la temporada 4, “I Heart NJ”, Robin hace un cambio en su carrera y se muda a Japón. Hasta este punto, todos los trabajos de reportaje de Robin habían sido bastante tontos, por lo que no podía dejar pasar una buena oportunidad laboral. Sin embargo, después de probarlo, regresa a Nueva York ya que simplemente no se siente como el lugar adecuado.

4. SE CASA CON BARNEY Y LUEGO SE DIVORCIA: Robin y Barney se casan en la última temporada de “How I Met Your Mother”, y este es un gran cambio para ambos personajes, ya que a menudo a ambos les gustaba estar solteros. Robin siempre tuvo inseguridades y no creía que podía casarse en absoluto. Sin embargo, se compromete con Barney. Lamentablemente, las cosas cambian para Robin nuevamente cuando se divorcia de él.

5. ELLA REALMENTE DEJA DE SER AMIGA DE TODOS: Un momento triste de la serie es cuando Robin decide dejar de ser amigo de todos. Ella le explica a Lily que es demasiado difícil porque ama a Ted, y está claro que también es muy incómodo entre ella y Barney. Esto sorprendió a todos, ya que era difícil imaginar que la pandilla se separara de esa manera.

