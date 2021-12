Después del éxito de series como “El juego del calamar” y “Rumbo al infierno”, Netflix decide apostar por otra serie coreana “Mar de la tranquilidad” (“The Silent Sea” en inglés), que contará la historia de una tripulación de astronautas que buscará una misteriosa muestra para salvar a la Tierra, que ha entrado en un proceso avanzado de desertificación.

Se trata de una adaptación del cortometraje de 2014 “The Sea of Tranquility”, escrito y dirigido por Choi Hang-yong, quien también participa en la dirección de la ficción protagonizada por Bae Doona (”Sense8″ y “Stranger”), Lee Joon y Gong Yoo, quien interpretó al reclutador en “Squid Game”. Pero él no es el único actor de la serie de Hwang Dong-hyuk que será parte de la historia de ciencia ficción, Heo Sung-tae, conocido como el jugador 101, también es miembro del elenco.

La serie surcoreana “Mar de la tranquilidad” tiene un total de ocho capítulos en su primera temporada y cuenta con la dirección de Choi Hang-yong y la producción ejecutiva de Jung Woo-sung.

Han Yoon-jae y la doctora Song Ji-an son los encargados de cumplir la peligrosa misión (Foto: Mar de la tranquilidad/ Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “MAR DE LA TRANQUILIDAD”?

La historia de “Mar de la tranquilidad” gira en torno a los miembros de un equipo especial enviado para obtener una muestra misteriosa de una instalación abandonada. La estación a la que deben ir es a Balhae Base, en la luna. Allí deben recuperar estas muestras de la instalación con la esperanza de poder salvar a la humanidad.

El problema es que la misión tiene una tasa de supervivencia del 10%, así que uno por uno, los miembros de la tripulación terminan muertos. Además, “una científica se une a una misión para recuperar unas muestras de una estación lunar, escenario de un accidente que acabó con todos, incluida su hermana”.

TRÁILER DE “MAR DE LA TRANQUILIDAD”

ACTORES Y PERSONAJES DE “MAR DE LA TRANQUILIDAD”

Gong Yoo como Han Yoon-jae, el líder del equipo de exploración que debe llevar a cabo una misión crucial con información limitada.

Bae Doona como la doctora Song Ji-an, la astrobióloga, que se une al equipo, decidida a descubrir la verdad detrás de un accidente en Balhae.

Lee Joon como el capitán Ryoo Tae-seok, ingeniero jefe, que era un miembro de élite del Ministerio de Defensa Nacional, pero se ofreció como voluntario para esta peligrosa misión.

Heo Sung-tae como Kim Jae-sun, jefe del Grupo de Recursos de la Administración de Aviación.

Lee Moo-saeng como Gong Soo-hyuk, jefe del equipo de seguridad.

Los miembros de la tripulación que debe cumplir una peligrosa misión (Foto: Mar de la tranquilidad/ Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “MAR DE LA TRANQUILIDAD”?

“Mar de la tranquilidad” se estrenará este viernes 24 de diciembre en Netflix.