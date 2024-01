Carlos Bremer falleció el viernes 5 de enero tras algunos días hospitalizado debido a un desvanecimiento. El empresario mexicano, que se hizo famoso por su participación en “Shark Tank México”, ha dejado importantes negocios valorizados en algunos millones de dólares, que ahora pasarán a sus herederos.

En ese sentido, ha nacido la interrogante de saber a cuánto ascendía su fortuna, teniendo en cuenta sus múltiples negocios que formó desde muy joven, los cuales, en su mayoría, han sido muy exitosos, como el Grupo Financiero Value, del cual fue su presidente desde el año 2010.

Si bien no existen datos exactos, algunos medios de comunicación han hecho especulaciones al respecto, por lo que ahora vamos a entrar en detalles, mencionando las presuntas cifras.

¿DE CUÁNTO ERA LA FORTUNA DE CARLOS BREMER?

De acuerdo con algunos medios como AS, la fortuna del empresario, incluyendo empresas, inmuebles y demás, estaría ascendiendo a 67 mil millones de dólares, siendo este monto una especulación debido a que no existen datos exactos en páginas especializadas como Bloomberg, tal como lo señala El Financiero.

De esta manera, el monto exacto se mantiene como un misterio, pero evidentemente no es algo bajo debido a que el empresario era considerado como un millonario posicionado en la sociedad mexicana.

El Grupo Financiero Value está constituido por las empresas Casa de Bolsa, Value Arrendadora (financiera) y VALUE Factoraje.

¿QUIÉNES SON LOS HEREDEROS DE CARLOS BREMER?

En vida, el empresario que falleció a los 63 años, construyó una familia numerosa y son los integrantes de ese clan los que heredarán los negocios y fortuna que quedaron en el mundo terrenal.

El integrante de “Shark Tank México” se casó con Adriana Ibarra, con quien procreó cuatro hijos, de nombres Marcelo, Adriana, Paulina y Carlos. Todos ellos también están ligados a los negocios, por lo que ahora todo queda en familia.