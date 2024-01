Las alarmas se encendieron la tarde de este 2 de enero de 2024, luego de reportarse que el empresario Carlos Bremer se había desvanecido en su oficina de Value Grupo Financiero, ubicada en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Esto llevó a la movilización de cuerpos de emergencia y auxilio para atenderlo. Pero ¿qué le pasó exactamente y cuál es su estado actual de salud?

A continuación, lo que sabemos sobre este personaje que ganó fama por aparecer en el programa “Shark Tank México” y es conocido por tener amistad con famosos artistas como Luis Miguel.

El empresario es muy reconocido en México, donde se ha ganado el respeto de muchos en el mundo de los negocios; por ello, siempre los entrevistan para hablar desde su experiencia (Foto: Carlos Bremer / Instagram)

CARLOS BREMER SE DESVANECE Y PIERDE EL CONOCIMIENTO

En un principio, los servicios de emergencia reportaron el desvanecimiento de un directivo de Value Grupo Financiero, sin especificar el nombre, más adelante precisaron que se trataba de Carlos Bremer, quien se desmayó y perdió el conocimiento.

Ambulancias de Emergencias Médicas llegaron a las oficinas de Value Grupo Financiero, en la Avenida Bosques del Valle 106, en la Colonia Bosques del Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León, desde donde lo trasladaron en una ambulancia al hospital San Pedro para su atención y mantenerlo bajo observación médica.

¿QUÉ LE PASÓ EXACTAMENTE A CARLOS BREMER?

Los voceros del grupo corporativo informaron a través de un comunicado que Carlos Bremer fue atendido por desvanecimiento tipo preinfarto, por lo que recibió reanimación cardiopulmonar por parte de los paramédicos. Gracias a la inmediata atención que tuvo, ya se encuentra estable, pero permanecerá internado para ver su evolución.

Los seguidores de quien se hizo conocido por su paso por el programa “Shark Tank México” están pendientes de su salud.

"Foto del recuerdo. Uno de mis deportes favoritos", escribió el empresario en octubre de 2020, mientras cogía un bate de béisbol (Foto: Carlos Bremer / Instagram)

¿QUIÉN ES EL EMPRESARIO CARLOS BREMER?

Carlos Bremer Gutiérrez es uno de los empresarios más reconocidos de México y es CEO de Value Grupo Financiero.

Nació el 1 de junio de 1960 en Monterrey, Nuevo León, y desde muy temprana edad tuvo interés por el mundo de los negocios. Fue así que estudió en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

En 1993, fundó Value Grupo Financiero, una sociedad controladora de empresas que operan en el sector financiero, agrupando a Value Casa de Bolsa, Value Arrendadora y Value Consultores. En 2022, su corporación fue premiada por la Bolsa Mexicana de Valores en la categoría de “Crecimiento absoluto en importe operado 2022″.

Alcanzó la fama cuando participó en el programa “Shark Tank México”, donde junto a otro grupo de inversionistas e invitados apostaban por la idea o producto que tenga más probabilidades de triunfar en el mercado.

Está casado con Adriana Ibarra de Bremer y tiene cuatro hijos: Marcelo, Paulina, Adriana y Carlos Bremer.

Bremer también es un personaje público por sus grandes amistades con celebridades, entre ellas Saúl ‘Canelo’ Álvarez, a quien patrocinó en 2017, aunque no sólo los une el trabajo, pues son grandes amigos. Lo mismo con Luis Miguel, a quien ayudó a idear un plan para saldar sus deudas, precisó la revista Quién.

"Con un pariente. Foto del recuerdo", escribió el empresario haciendo referencia a su paso por “Shark Tank México” (Foto: Carlos Bremer / Instagram)