En un giro inesperado, el Rey Carlos III del Reino Unido, de 75 años, recibió el diagnóstico de cáncer, según un comunicado del Palacio de Buckingham el pasado lunes. Este descubrimiento se produjo durante una intervención rutinaria el 17 de enero para tratar una próstata agrandada. Aunque el palacio no ha confirmado el tipo ni la etapa del cáncer, ha asegurado que no se trata de cáncer de próstata. El monarca ha comenzado sus tratamientos este mismo lunes. Pero, no es la primera vez que la familia real británica enfrenta la batalla contra el cáncer.

Sarah Ferguson, duquesa de York: cáncer de mama y de piel

La Duquesa de York, Sarah Ferguson, anunció recientemente que fue diagnosticada con cáncer de piel solo un mes después de recibir tratamientos contra el cáncer de mama. En una publicación en Instagram, Ferguson, de 64 años, reveló que su dermatólogo fue crucial para detectar el melanoma maligno, una forma de cáncer de piel.

“Me he tomado un tiempo para mí ya que me diagnosticaron melanoma maligno, una forma de cáncer de piel, mi segundo diagnóstico de cáncer dentro de un año después de que me diagnosticaran cáncer de mama este verano y me sometieran a una mastectomía y una cirugía reconstructiva”, dijo Ferguson. , que tiene 64 años, escribió en una publicación de Instagram.

Sarah Ferguson padeció de cáncer de mama y piel. (Foto: Sarah Ferguson / Instagram)

Reina Isabel II: cáncer de médula ósea

La reina Isabel II luchó contra el mieloma, un doloroso cáncer de médula ósea, durante los últimos años de su vida, según “Elizabeth: An Intimate Portrait”, una biografía de próxima aparición escrita por Gyles Brandreth.

“Había oído que la Reina tenía una forma de mieloma (cáncer de médula ósea) lo que explicaría su cansancio y pérdida de peso y esos ‘problemas de movilidad’ de los que nos hablaban a menudo durante el último año de su vida”, escribió Brandreth en el libro.

La reina Isabel II luchó contra el mieloma, un doloroso cáncer de médula ósea, durante los últimos años de su vida, según una biografía que saldrá próximamente. (Foto de Frank Augstein/AFP).

Duque de Windsor: cáncer de garganta

El Duque de Windsor, fumador empedernido, fue diagnosticado con cáncer de garganta en 1971 y recibió terapia de cobalto. Su fallecimiento en París en 1972 a los 77 años puso de manifiesto los riesgos asociados con el tabaco.

Reina Isabel I (Reina Madre): Cáncer de colon y mama

Incluso la Reina Madre, Elizabeth, no escapó de la sombra del cáncer. En 1966, se le diagnosticó cáncer de colon, sometiéndose a una cirugía para extirpar un tumor. En 1984, enfrentó un diagnóstico de cáncer de mama y se sometió a una lumpectomía. A pesar de estas batallas, vivió hasta los 101 años.

Isabel Bowes-Lyon, la Reina Madre, padeció de cáncer de colon y mama. (Foto: AFP)

Rey Jorge VI: cáncer de pulmón

El Rey Jorge VI, un fumador constante, fue diagnosticado con cáncer de pulmón en 1951, lo que resultó en la extirpación de su pulmón izquierdo. Sin embargo, su salud declinó, falleciendo en 1952 a los 56 años.

Rey Eduardo VII y Princesa Victoria: carcinoma y cáncer de mama

Incluso monarcas anteriores, como el Rey Eduardo VII y la Princesa Victoria, no estuvieron exentos de la amenaza del cáncer, demostrando que esta enfermedad no discrimina entre realeza y plebeyos.

En palabras del Dr. Nathan Goodyear, director médico en Brio Medical, “El cáncer no conoce preferencias, es el gran nivelador”. A pesar de tener acceso a la atención médica más innovadora y a las mentes más brillantes, la familia real británica no está exenta de encontrarse con el cáncer.

La semana pasada, la Reina Camila inauguró el centro de apoyo contra el cáncer Maggie’s Royal Free en el Hospital Royal Free de Londres, subrayando la importancia de la atención y apoyo gratuitos para pacientes y sus familias en el Reino Unido y en línea.

VIDEO RELACIONADO

En diversos eventos reales, se ha observado al monarca Carlos III con las manos visiblemente hinchadas, lo que ha generado especulaciones sobre su estado de salud. Te contamos más detalles en este video.