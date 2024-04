Carlos Tévez fue un jugador de aquellos, que desde ya podría ser catalogado como una leyenda viviente del balompié. Como delantero, defendió los colores de los mejores equipos del mundo, como Boca Juniors, Manchester United, Manchester City, Juventus, solo por mencionar alguno de ellos, pero lastimosamente no llegó a formar parte de esa generación dorada de Argentina que ganó la Copa América de 2021 y la Copa del Mundo de Qatar 2022. Ahora, con 40 años de edad se está desempeñando como director técnico del Club Atlético Independiente, con el que tiene contrato hasta finales de 2023. Sin embargo, ahora no me toca hablar de su brillante trayectoria en el campo o en el banquillo, sino de algo que ha preocupado a todos sus fanáticos.

El martes 23 de abril se registró algunas complicaciones en la salud del estratega argentino, así que acudió al Sanatorio La Trinidad de San Isidro con la finalidad de que el personal médico lo evalúe y determine qué estaba sucediendo con él. Este hecho, como es evidente, ha sido el protagonista de las noticias ahora en Argentina, donde sus habitantes esperan la pronta mejoría de un jugador que tantas alegrías les dio a los hinchas del fútbol. Lo bueno es que ya fue dado de alta, así que se encuentra mucho mejor, aunque no debe confiarse.

¿QUÉ PASÓ CON CARLOS TÉVEZ?

Como lo mencioné en los párrafos anteriores, Carlos Tévez está atravesando un momento que nadie se imaginaba, mucho menos él. El 23 de abril, durante las últimas horas de la tarde, ingresó por emergencia a las instalaciones del Sanatorio La Trinidad de San Isidro, donde se le practicó algunas pruebas, obteniendo resultados satisfactorios.

Si bien, tras los primeros análisis, los médicos llegaron a la conclusión de que no había algún problema grave, se ordenó que quede internado para que esté en observación y también con la finalidad de que, a la mañana siguiente, se le realicen más evaluaciones y así tener la certeza de que no hay nada malo al momento de recibir el alta.

Carlos Tévez, a sus 40 años, es el actual director técnico de Independiente de Avellaneda (Foto: AFP)

¿DE QUÉ ESTÁ MAL CARLOS TÉVEZ?

Carlos Tévez presentó dolor en el pecho, síntoma que, como sabemos, enciende las alarmas de todos, pues podría ser algo referente al corazón, uno de los órganos más importantes que tiene el cuerpo humano. Entonces, en el sanatorio indicado se le prestó atenciones inmediatas, tal y como está estipulado en el protocolo de las áreas de urgencia de cualquier establecimiento.

Uno de los primeros en dar declaraciones al respecto fue el Club Atlético Independiente, equipo que dirige el exdelantero. A través de un comunicado en sus redes sociales, el “Rey de Copas” dio a conocer que su actual entrenador sufrió problemas relacionados con un dolor de pecho, por lo que se fue a atender en el centro clínico mencionado anteriormente.

Así mismo, reconoció que las evaluaciones fueron favorables para el exfutbolista, pero que, de todas formas, lo internaron con la finalidad de que se le practiquen más pruebas al día siguiente y para someterse a un chequeo general de rutina, postergado por un tiempo por la carga laboral que tiene al dirigir un club tan importante, histórico y exigente.

“Nuestro entrenador, Carlos Tevez, ingresó con un dolor en el pecho al Sanatorio La Trinidad de San Isidro. Le realizaron los estudios correspondientes y resultaron satisfactorios. Mañana continuará con una serie de exámenes programados con antelación en el marco de un chequeo general que suele realizarse”, fueron las palabras que usó su equipo para dar a conocer la noticia el pasado 23 de abril.

Por otro lado, diversos medios de comunicación dieron más detalles acerca de lo que había atravesado el exjugador. Por ejemplo, el doctor Capuya, para C5N, aseguró que lo que le había sucedido a Tévez fue un espasmo coronario y que era necesario que se quede en las instalaciones médicas y así estar en observación en caso haya un episodio no deseado.

Esa información no fue la única dada por el médico, sino que también detalló que la causa más probable de dicha crisis de salud estaría relacionada con el estrés y la presión que estaba llevando el técnico. Como recordaremos, Independiente, para sorpresa de muchos, quedó eliminado en fase de grupos de la Copa de la Liga Profesional de Argentina y ello generó una ola de críticas a los jugadores y al estratega.

CARLOS TÉVEZ FUE DADO DE ALTO

El miércoles 24 de abril, alrededor del mediodía en Argentina, Carlos Tévez fue dado de alta tras haberse sometido a las demás evaluaciones, las cuales dejaron resultados positivos para el exfutbolista, lo que también le dio la oportunidad de regresar a casa y descansar un poco por todo lo ajetreado que es estar en un hospital preocupado por su salud.

De acuerdo con la información del club, Carlos Tévez descansará en su domicilio y, al día siguiente, el jueves 25 de abril, volverá a dirigir los entrenamientos de Independiente, lo cual es un indicativo de que todo lo que ha vivido quedó en el pasado y que solo será considerado como una experiencia más que podrá contar a cualquier persona que se le acerque a conversar.