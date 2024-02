Una de las parejas del momento era, sin duda, la conformada por Nicki Nicole y Peso Pluma. Por más que el inicio de todo fue tormentoso, con ella negando su romance, al final se confirmó y, desde entonces, los fanáticos le dieron su progresivo apoyo, aunque por ahí había algunos detractores, como es normal. Sin embargo, todo ese vínculo entre los dos ya no existe más.

Desde hace unos días había rumores de infidelidad por ambas partes y otros que apuntaban al final del romance entre el mexicano y la argentina. Ahora, tras la última actualización de los sucesos (martes 13 de febrero) todo ha dado un giro distinto, aunque algo ha quedado claro: los cantantes ya no son novios.

NICKI NICOLE FUE CAPTADA DE LA MANO CON OTRO HOMBRE

Poco antes del segundo fin de semana de febrero de 2024, las cámaras de “El gordo y la flaca” captaron la llegada de Nicki Nicole a la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. En las imágenes se ve que la argentina camina por el aeropuerto con normalidad, pero cierto detalle despertó la atención de absolutamente todos.

La artista está siendo acompañada por un hombre al que agarra de la mano. Al notar que había prensa esperándola, inmediatamente lo soltó, lo que generó muchas más dudas al respecto. Unos piensan que se trata de una infidelidad al mexicano, mientras que otros consideraron que era una señal de que su romance con Peso Pluma ya acabó.

Lo curioso de todo esto es que, tras responder todas las preguntas de la prensa, Nicki Nicole siguió caminando hasta salir al estacionamiento, donde Peso Pluma estaba esperándola en su camioneta, vehículo al que se subió la argentina.

Al parecer, todo esto habría tenido un por qué y no afectó en lo absoluto su romance, ya que todo seguía de acuerdo a lo que ya se sabía.

PESO PLUMA EN EL SUPER BOWL (ANTES Y DESPUÉS)

El domingo 11 de febrero, días después de lo sucedido con Nicki Nicole, Peso Pluma acudió al Super Bowl, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Esto se realizó en Las Vegas y lo normal era que esté acompañado por su novia, pero no fue así, ya que circularon unas fotografías con un grupo de amigos y sin ella.

Peso Pluma se hizo presente en el Super Bowl 2024 sin Nicki Nicole (Foto: David Grutman / Instagram)

Posteriormente a este evento, Peso Pluma fue captado en lo que parece ser un casino de la ciudad de Las Vegas. Allí se le ve con la misma ropa que usó en el Super Bowl, por lo que habría ido a ese lugar inmediatamente después. Lo atípico de esto es que en las imágenes se ve al mexicano de la mano de otra mujer, desatando nuevos comentarios sobre una supuesta infidelidad.

Captan a Peso Pluma agarrado de manos con una mujer misteriosa en Las Vegas,



Al mismo tiempo, Nicki Nicole borró todas las fotos con él en su Instagram,



En estos momentos tiene a toda Argentina ardida. pic.twitter.com/TFz7EfT72g — Kelvin (@kellovera) February 13, 2024

NICKI NICOLE CONFIRMA FINAL DE LA RELACIÓN

El martes 13 de febrero, Nicki Nicole publicó un comunicado en sus redes sociales acerca de lo que había pasado con Peso Pluma. De esa manera, reveló que sí habría una infidelidad por parte del mexicano. Así mismo dejó en claro que ya no sigue en una relación amorosa con él.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se repeta, se cuida. cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió la cantante argentina.