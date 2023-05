Si bien Hassan Emilio Kabande Laija, “Peso Pluma”, es uno de los artistas más importantes de la música regional mexicana, representando al género con figuras de la talla de Natanael Cano y Luis R. Conriquez, lo cierto es que no ha estado libre de polémicas, sobre todo por el origen de su familia.

Como se recuerda, la celeb de México es muy discreto sobre su vida privada, mostrando en redes sociales su rol como cantante y sus colaboraciones con otros artistas, destacando Becky G, Nicki Nicole, entre otros, además de su participación en programas como “The tonight show starring Jimmy Fallon”.

Debido a esto, el artista regional, que marcó un récord en Spotify con su tema “Ella baila sola” que destronó a “Flowers” de Miley Cyrus, fue relacionado con el narcotraficante “El culichi”, algo que no cayó bien en la “Doble P”.

El mexicano es actualmente el cantante que más éxitos acumula en el subgénero del corrido tumbado (Foto: Peso Pluma / Instagram)

LOS VÍNCULOS DE PESO PLUMA CON “EL CULICHI”

Las especulaciones iniciaron luego de que Pepe Garza conversara con “Chisme No Like” y deslizara que el abuelo del cantante estaría relacionado con el narcotráfico, más específicamente con Pedro Eleodoro Cázares Laija, mejor conocido como Eleodoro Elenes “El Culichi”.

“El Culichi, hubo uno muy famoso que fue pistolero de Pedro Avilés que fue un jefe de la mafia. Una persona que trabajaba con Pedro Avilés entonces, aparentemente, yo no lo sé, no he platicado con él, no sé si sea el abuelo, si tú lo investigaste, seguramente es cierto, de Peso Pluma, pero había dos gentes muy famosas”, comentó el productor.

Como era de esperarse, el mexicano de 23 años no se quedó callado y utilizó sus redes sociales para responder a la polémica, pues se volvió tendencia tras las declaraciones de Garza. CONOCE SU RESPUESTA AQUÍ.

El cantante mexicano fue vinculado con un conocido narcotraficante (Peso Pluma / Instagram)

LOS PADRES DE PESO PLUMA

Además de la identidad de su abuelo, otro misterio que rodea al artista es su relación con sus padres, pues nunca ha mostrado fotos ni videos, y mucho menos ha hecho mención sobre estos, más allá de desmentir algún vínculo con Valentín Elizalde, algo que también negó la familia de “El Gallo de oro”.

Sin embargo, sería la creadora de contenido Nelssie Carrillo, quien en su cuenta de Instagram compartió imágenes de los padres del cantante regional, además de revelar sus nombres: el padre se llama Hassam Kadame Toledo y la madre es Rubí Laija Díaz.

Hassam Kadame Toledo y Rubí Laija Díaz serían los padres de Peso Pluma (Foto: Nelssie Carrillo / Instagram)

De acuerdo con medios locales, el padre del cantante es originario de Zapopan, Jalisco, ciudad en la que vive toda su familia, incluyendo al cantante cuando no está en giras, mientras que su madre nació en Sinaloa.

“Aquí los padres de Peso Pluma ya vemos que Hassan es muy parecido a su papá”, indicó la influencer.

Del mismo modo, las actividades de su familia también han sido motivo de especulaciones, pues se barajan negocios en empresas de hoteles, bienes raíces en Jalisco e incluso relaciones con actividades ilegales, a lo cual el cantante se ha negado a responder.