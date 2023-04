Con más de 70 millones de reproducciones en su último tema llamado “Ella Baila Sola”, el cantante mexicano Peso Pluma ha logrado perfilarse como uno de los exponentes latinoamericanos más populares del momento. Siendo prácticamente nuevo en el género de los tumbados, el jovencito de apenas 23 años ya se encuentra en la lista de los más sonados junto a nombres como Natanael Cano, Grupo Firme y Junior H.

Si bien su debut en la música data desde mediados de 2020, la carrera de Peso Pluma logró saltar al estrellato este 2023 tras convertirse en el primer artista mexicano dentro del Top 5 de Apple Music y Spotify México en simultáneo.

Pero eso no es todo, pues su más reciente hit ya posee más de 5 millones y medio de reproducciones dentro de Spotify y su videoclip oficial sobrepasó la barrera de los 70 millones en YouTube en apenas 2 semanas. ¡Todo un récord para el jovencito nacido en Zapopan!

Peso Pluma tiene apenas 23 años de edad y ya es uno de los cantantes más oídos en lengua española (Foto: Peso Pluma / Instagram)

Y aunque el éxito de sus temas está recorriendo el mundo, muy pocos conocen el verdadero nombre del cantante originario de tierras aztecas y la razón por la que decidió usar “La doble P” como alias.

EL NOMBRE REAL DE PESO PLUMA

Con apenas 23 abriles, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre auténtico de Peso Pluma, ya es considerado todo un exponente musical dentro de México. Su ascenso meteórico fue tan brutal que ya se rumoran posibles colaboraciones con exponentes urbanos como Anuel AA.

Pero más allá de su éxito musical, pocos saben la razón por la que Emilio Kabande decidió utilizar Peso Pluma como alias artístico, a pesar de que muchos seguidores lo identifican como un apodo común y corriente.

Con más de 70 millones de vistas en YouTube, "Ella baila sola" es su tema más popular (Foto: Peso Pluma / Facebook)

Eso sí, lo realmente curioso son los significados del nombre del artista, los cuales pueden poseer diversas acepciones según el punto de vista que se observe.

Su primer nombre es Hassan, que en árabe significa “bueno”, “galante”, “hermoso”, mientras que en judío mizrají es “cantor de sinagoga” . Su segundo nombre es Emilio, que en latino o griego hace referencia a “El rival” o “el muy amable” .

Por otro lado, su apellido Kabande tiene un origen de Medio Oriente, pues su familia es originaria de Líbano. Lo realmente curioso es que en México solo 74 personas lo poseen.

¿CÓMO SURGIÓ EL NOMBRE DE PESO PLUMA?

De acuerdo al propio Peso Pluma, según recogieron distintos portales web, el origen de su nombre artístico nació luego de notar que todos los integrantes del proyecto musical eran delgados, tal y como sucede con los peleadores de peso pluma en el boxeo.

Es así que decidieron adoptar tal referencia para darse a notar en el ambiente del género regional mexicano. Otra razón por la que también se autodenominaron de tal manera fue precisamente por su afición a este deporte.

El cantante mexicano ya se codea con artistas como Bizarrap o Marshmello (Foto: Peso Pluma / Instagram)

“El grupo éramos tres, siempre del principio, y los tres estábamos flaquillos, entonces traíamos lo de las plumas de box, y nos gustaba de alguna u otra forma el box. Yo no hago ningún deporte, pero se quedó ahí”, reveló el cantante del momento en México.

¿QUÉ SIGNIFICA SU ALIAS ARTÍSTICO?

Eso sí, dejó en claro que el significado de Peso Pluma es de todo un equipo detrás de él, ya que si bien su imagen es la cara principal, existe todo un grupo de profesionales que están detrás suyo en cada uno de sus temas.

“Se tenía pensado que Peso Pluma iba a ser un grupo, desde un principio. O sea no significa que no sea un grupo, pero es un proyecto con muchas personas. Yo soy la imagen y a mí me dicen ‘que Peso, Peso, Peso’ pero pues Peso Pluma es todo el equipo que hay detrás de uno; desde mi primo que nos está apoyando y ahí está al tiro, el Lalito, Parca, Hiram, ese es el equipo que siempre hemos tenido”, finalizó el intérprete de “Las morras”.