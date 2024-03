Pese a no haber estado en el Festival Viña del Mar 2024, el nombre de Peso Pluma ha seguido sonando fuerte en las redes sociales. Más allá de su ausencia ante al Monstruo de la Quinta Vergara, el intérprete de “Ella baila sola” estuvo ligado a distintos sucesos extramusicales tras su ruptura con la argentina Nicki Nicole. Eso sí, nadie esperaba que el oriundo de Zapopan se autodenomine como un genio total.

La fama de Peso Pluma se ha logrado expandir en redes sociales y distintas plataformas musicales. No solamente hablamos del máximo exponente de los corridos tumbados, sino de un auténtico fenómeno global gracias a temas como “Bellakeo”, “Lady Gaga”, “Rompe la Dompe”, entre otros.

El mexicano Peso Pluma en la Ceremonia de los Latin Grammy 2023. (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)

Y aunque la Doble Pe optó por faltar al Festival Viña del Mar, lo cierto es que su nombre ha vuelto a sonar en diferentes polémicas que van más allá de la música. Incluso, se corrió el rumor de que fue internado en un centro de rehabilitación en Guadalajara.

PESO PLUMA ALISTA NUEVO ÁLBUM: LO NUEVO DEL CANTANTE MEXICANO TRAS FALTAR AL FESTIVAL VIÑA DEL MAR 2024

Según reportó el medio “El Milenio”, el cantante de los corridos tumbados tuvo una entrevista con el medio Rolling Stone en donde reveló los planes venideros de cara a su futuro musical. En dicha entrevista habló sobre el nombre de su próximo tour y el futuro álbum que se llamará “Éxodo”.

De esta manera, Peso Pluma buscará responder a sus haters y todos los que lo critican en redes sociales, en especial, luego de que fuera acusado de haberle sido infiel a la argentina Nicki Nicole hace varias semanas.

De hecho, según reporta el citado medio, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, ve a su nuevo compilatorio musical como una respuesta a sus detractores, mientras que “Génesis” es su lado más heroico y positivo de su faceta como artista.

Esta fotografía lo compartió el mexicano junto a su examada Nicki Nicole en sus redes sociales (Foto: Peso Pluma / Instagram)

“(En su disco “Génesis”) la gente ya veía el lado bueno, el lado superhéroe. Pero creo que este año conocerán un lado más oscuro... Habrá muchas cosas sobre por qué hacemos lo que hacemos y por qué cantamos lo que hacemos, por qué la gente nos enfrenta entre sí, por qué los medios siempre buscan cosas malas, por qué la gente se centra más en lo negativo”, contó.

Incluso, la Doble Pe añadió el deseo de conocer nuevos temas que busquen profundizar el porqué de sus acciones y sus letras, así como también el enfrentamiento que ha originado su presencia en la escena musical.

“Creo que a los medios les conviene 10 veces más tener malas noticias que buenas. La gente habla más de las cosas malas que de las buenas”, adicionó Peso Pluma en diálogo con The Rolling Stone.

No obstante, el oriundo de Zapopan también aclaró que ha venido tratando de llevarse mejor con la prensa, y procura no dejarse llevar por el entorno de lo que sucede a su alrededor. “No, no es fácil, pero creo que día a día estoy aprendiendo a que me importe una mierda todo”, resumió.

¿SE CONSIDERA UN GENIO? LO QUE DIJO PESO PLUMA SOBRE SU INGRESO A UN CENTRO DE REHABILITACIÓN

Durante un tono más ameno en la entrevista, Peso Pluma se dio tiempo de reflexionar sobre su rol en la industria musical de la actualidad. Si bien ha logrado reconocer que se siente parte de todo un movimiento llamado corridos tumbados, lo cierto es que el artista mexicano suele sentirse como una figura decorativa en este océano de cantantes y compositores.

Eso sí, Hassan no se siente menos que otros, ya que él mismo no se considera una persona normal. Incluso, se considera alguien que posee una personalidad “loca”, ya que forma parte de su impronta creativa para escribir sus canciones.

Es más, el también exnovio de Nicki Nicole se autodenominó “genio” al momento de analizar el origen de la letra de sus canciones. “Estoy loco. No lo digo en broma”, aseveró Peso Pluma en un tono más serio. “Mentalmente estoy loco: las ideas que tengo, las canciones que hacemos. Pero creo que la locura es parte del genio” .

De acuerdo a lo dicho por el mexicano, esta “locura” nace como una enfermedad que poseen los grandes artistas, ya que es algo que los hace genuinos y diferentes al resto. “Es como una enfermedad que tenemos. Yo digo que es una enfermedad. Todos los grandes lo tenemos y ni siquiera lo sabemos. Y a veces estamos locos, y esa locura nos hace genuinos y auténticos. Todos estamos locos de diferentes maneras”.

El cantante mexicano ha sido tendencia en redes sociales tras aparecer en un centro de rehabilitación (Foto: Peso Pluma / Facebook)

Por último, el natural de Zapopan se atrevió a contar la verdad sobre su presunto internamiento al centro de rehabilitación, pues se llegó a rumorear que estaba teniendo problemas con las drogas.

“Bueno, las últimas semanas han sido realmente una locura... la gente siempre tendrá algo que decir sobre lo que estoy haciendo y creará su propia narrativa. Pero la realidad es que todos estos días he estado en el estudio trabajando en “Éxodo””, concluyó.

