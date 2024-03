¡Debut en la paternidad y una nueva polémica a cuestas! El último sábado 9 de marzo se convirtió en un día especial para Maluma y Susana Gómez, quienes se convirtieron en padres de una niña a la que llamaron París. Pero más allá de la llegada de la heredera del cantante de “Felices los 4″, una denuncia por discriminación contra el músico y la modelo parece haber opacado estos momentos de felicidad y ternura. ¿Por qué? Pues, te cuento todos los detalles en esta nota.

Son días de felicidad para Maluma y Susana Gómez. Los novios, quienes alegraron al mundo del entretenimiento al momento de anunciar el embarazo de la modelo, finalmente se convirtieron en padres el sábado 9 de marzo en una clínica en Medellín.

Según los reportes de la prensa como “El Gordo y la Flaca”, la pequeña de Maluma y Susana Gómez habría llegado a este mundo en la misma ciudad donde nació el padre hace 30 años. Eso sí, aún falta la confirmación oficial de los papis primerizos por redes sociales o comunicados de prensa.

Maluma y su novia Susana Gómez en una foto para redes sociales (Foto: Maluma / Instagram)

Del mismo modo, la periodista Tanya Charry, experta en temas de la farándula hispana, confirmó que el “Pretty Boy” se habría convertido en padre junto a su novia arquitecta.

MALUMA ES PAPÁ: PRIMERAS FOTOGRAFÍAS DEL CANTANTE JUNTO A SU HIJA PARÍS

A pesar de que el intérprete de reggaetón no ha dado a conocer los detalles de su debut como padre, el magazine Revista Poder compartió en exclusiva algunas de las postales del cantante colombiano junto a la recién nacida París.

“¡Maluma ya es papá! Este sábado, en horas de la tarde, nació París, la hija del cantante paisa y su pareja, Susana Gómez”, aseveró el citado medio de comunicación.

Maluma junto a su hija París (Foto: Revista Poder)

Recordemos que, semanas atrás del parto, Maluma reveló ante “Desconectados TV” que estaba llevando a cabo todos los preparativos para que su primera hija nazca en Medellín, su ciudad natal y la de su novia.

Incluso, el cantante del éxitos como “El Perdedor” y “4 babys” publicó unas fotografías junto a Susana Gómez mientras aguardaba la llegada de la dulce París. “A días de conocerte”, publicó el cafetero junto a un carrusel de fotos de su novia embarazada y con una pancita a punto de dar a luz.

Sin embargo, esta buena nueva en la vida de Maluma podría estar siendo opacado por una grave acusación de discriminación y abuso de poder. ¿Por qué? Pues, durante el nacimiento de París, distintos usuarios aseguran que el artista paisa decidió cerrar la clínica entera, privando así a otras familias de ver nacer a sus hijos y nietos.

¿FUE DISCRIMINATORIO? LA POLÉMICA DE MALUMA EN MEDIO DEL NACIMIENTO DE SU HIJA

Ya es un hecho que Maluma y Gómez son padres de una dulce niña. No obstante, esta noticia de paz y amor parece estar siendo opacado por el reclamo de varios internautas en redes sociales, quienes aseveran que el intérprete colombiano cerró el recinto médico entero debido a la llegada de París.

Incluso, una abogada que se identifica en redes como Angélica Monsalve Gaviria aseguró que no llegó a ver a su nietor recién nacido porque decidieron darle un mayor cuidado a la hija de Maluma y Susana Gómez.

“No he podido ver a mi nieto Piero, quien nació en la Clínica Rosario en Medellín. Sacaron a mi hija y a otras madres de la sala de espera porque hoy nació la hija de Maluma en ese clínica”, aseveríó Monsalve Gaviria en su cuenta de X. “En este país la ley 100 (derecho constitucional a la salud) aplica de diferentes formas de acuerdo al estrato y al dinero que posees”, adicionó.

Internauta criticó a Maluma por cerrar la clínica (Foto: Angelica Monsalve Gaviria / X)

En esa línea, la también fiscal siguió dando a conocer lo que había ocurrido aquella tarde del sábado 9 de marzo de 2024. ”La seguridad privada de Maluma, quien debería de dar ejemplo, es la causa de que hoy algunas madres y abuelas como yo, se les cercené el derecho de ver a sus hijos y nietos, porque prima el derecho de un famoso o de un rico”, alegó.

Finalmente, crítico al establecimiento de salud por ese trato discriminatorio contra las personas que no son famosas o multimillonarias. “Las instituciones de salud al servicio de los multimillonarios, en detrimento de los demás ciudadanos que se ganan el pan cada día”, escribió.

Como era de esperarse, las críticas contra el “Pretty Boy” no se hicieron esperar y las redes sociales estallaron contra el oriundo de Medellín y su pareja. “Ayer Maluma se quejaba porque no lo dejaron entrar a un lugar y hoy, por él, no dejan que Angélica vea a Piero”; “No debe haber tratos discriminatorios, la salud es un derecho, no un privilegio de millonarios”; “Totalmente de acuerdo, en que ¡es un abuso por parte del cantante!”, y “Esto es inaudito, que Maluma cierre una clínica por nacer su hija, violando los derechos de los demás, es un atropello garrafal”, sostuvieron algunos de los internautas.

El cantanet Maluma y Susana Gómez no han publicado la llegada de su hija en redes sociales (Foto: Maluma / Instagram)

Hasta ahora, Maluma no ha hecho ningún comentario al respecto. Fue su novia, Susana Gómez, quien anunció el nacimiento de su hija con una foto en blanco y negro. En la imagen, se ve al cantante tocando suavemente la cara de la bebé en el hospital mencionado.

