A diferencia de otros artistas o personajes públicos, Maluma es de los que prefiere disfrutar del amor en la privacidad de sus cuatro paredes y sin necesidad de ventilar en redes sociales todo lo que hace o deja de hacer, por lo que no se conoce mucho acerca de sus parejas desde que inició su exitosa carrera como cantante.

Que haya preferido no contar muchos detalles de su vida amorosa, no significa que no la haya tenido o que no haya estado en salidas con otras chicas. Durante los últimos años, el cantante de Colombia ha sido vinculado con varias chicas, pero en muy pocas ocasiones se llegó a oficializar un amor por parte suya.

Su relación que más se conoció y de las que más se habló fue con la modelo Natalia Barulich, con quien grabó el videoclip de su canción “Felices los 4″. Es por ello que, en esta oportunidad, recordaremos a todas esas chicas que fueron vinculadas al también conocido como ‘Papi Juancho’.

El colombiano no está acostumbrado en ventilar su vida privada en medios de comunicación y redes sociales (Foto: Maluma / Instagram)

LAS MUJERES VINCULADAS A MALUMA

Belinda

Maluma y Belinda se conocieron en 2015 cuando formaron parte del programa “La voz Colombia”. Los medios de comunicación, en ese tiempo, mantenían latente el rumor de que estaban saliendo y que podían mantener una relación sentimental en un futuro no muy lejano, pero ello no sucedió.

En una entrevista de esa época, el colocho indicó que no había absolutamente nada con la rubia cantante, pero sí resaltó que era una de las mujeres más hermosas que había conocido en toda su vida.

La actriz y cantante, en la actualidad, no la pasa muy bien en el amor pues terminó su relación con Christian Nodal (Foto: Instagram)

Anitta

En 2017 surgieron rumores de que Anitta y Maluma podrían tener algo sentimental, pero, al igual que con Belinda, nunca se concretó nada para la tristeza de los fanáticos de ambos cantantes.

Las habladurías comenzaron cuando ambos grabaron el videoclip de la canción “Sim Ou Não”, en el que se dan un beso en una de las escenas.

Natalia Barulich

En esta ocasión se trata de una relación confirmada. Maluma conoció a la modelo durante las grabaciones de “Felices los 4″ y desde entonces empezaron a salir hasta convertirse en novios. “Fue amor a primera vista”, indicó el colombiano por aquella época.

Aunque aparentemente no sea de su agrado, el artista urbano compartió algunos momentos con su entonces novia en redes sociales y muchos crían que ese amor duraría por mucho más tiempo.

Sin embargo, dos años después de haberse conocido, en 2019, terminaron su noviazgo y ella aseguró que no todo era tan lindo como se veía pues sentía que ella daba mucho en la relación y recibía muy poco.

Maluma y Natalia Barulich solían publicar su amor en las redes sociales (Foto: Instagram)

Susana Gómez

Luego del trago amargo de terminar una relación, volvió a encontrar el amor en 2020 gracias a Susana Gómez, de quien no se conoce mucho pues no es ninguna celebridad. Lo poco que se conoce de ella son las especulaciones de los medios de comunicación que informan que se trata de una chica nacida en Medellín y que sería arquitecta.

Así como en su anterior idilio, Maluma también compartió algunas publicaciones con Susana, aunque de una forma muy peculiar. Eso sí, no suele hablar mucho de su vida privada.

¿QUÉ SIGNIFICA EL NOMBRE ARTÍSTICO DE MALUMA?

Hace algunos años, en unas declaraciones a la prensa, el cantante urbano fue preguntado acerca del origen de su nombre Maluma, así que no tuvo problema en revelar que se trata de un homenaje a los miembros de su familia.

Y es que cada sílaba de Maluma contiene las primeras letras de sus padres y de su hermana, quienes son lo más importante que tiene el artista.

“Mi mamá se llama Marlli, mi papá se llama Luis y mi hermana se llama Manuela. Entonces, Maluma es la unión de las primeras letras de los nombres de ellos”, contó el colombiano en ese entonces. MÁS DETALLES AQUÍ.