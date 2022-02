Su verdadero nombre es Juan Luis Londoño Arias, pero en su natal Colombia y en todo el mundo se le conoce como Maluma, apelativo que él eligió y que ha causado ciertas dudas a lo largo de los años entre sus principales fanáticos, quienes siempre se han preguntado qué significa y por qué lo utilizó.

A diferencia de otros cantantes que se cambian el nombre solo para tener un renombre más comercial, el ‘Pretty Boy’ lo hizo también para homenajear a las personas más relevantes de su vida y que estuvieron con él desde los inicios de su carrera en el espectáculo, cuando no era conocido como lo es ahora.

Es por ello que en la presente nota te contamos toda la información sobre el nombre artístico de Maluma, la cual fue narrada por él mismo, así que sus fans pueden estar muy tranquilos pues no es ninguna especulación sino algo 100% real.

El colombiano reveló el verdadero origen del nombre artístico que usa desde el inicio de su carrera (Foto: Maluma / Instagram)

¿QUÉ SIGNIFICA EL NOMBRE ARTÍSTICO DE MALUMA?

Hace algunos años, en unas declaraciones a la prensa, el cantante urbano fue preguntado acerca del origen de su nombre Maluma, así que no tuvo problema en revelar que se trata de un homenaje a los miembros de su familia.

Y es que cada sílaba de Maluma contiene las primeras letras de sus padres y de su hermana, quienes son lo más importante que tiene el artista.

“Mi mamá se llama Marlli, mi papá se llama Luis y mi hermana se llama Manuela. Entonces, Maluma es la unión de las primeras letras de los nombres de ellos”, contó el colombiano en ese entonces.

De la misma forma, el cantante reconoció lo importante que son aquellas personas en su vida. “Tengo una familia que amo y me ama infinitamente, tengo mucha gente que me quiere, otros que no, tengo sueños, juventud y salud para hacerlos realidad. Tengo PAZ y todos los sentidos para apreciar cosas como esta”, dijo.

¿QUIÉN ES ‘PAPI JUANCHO’?

Lo primero que se debe saber al respecto es que el nombre verdadero del cantante es Juan Luis Londoño Arias y tiene 28 años, por lo que se encuentra en una edad madura y ya no es aquel chico que inició en la música con un sueño bien claro para su carrera.

Al principio de su andadura como cantante, al artista nacido en Medellín era conocido como ‘Maluma Baby’, haciendo referencia a su edad e inmadurez probablemente. Ese era su sello, pero ya no lo es.

Tras dejar de ser un ‘Baby’, el cantante ha adoptado el apodo de ‘Papi Juancho’, proveniente de su experiencia en la música y de su primer nombre real, por lo que no existe más ciencia atrás ni otra persona con ese alias. MÁS DETALLES AQUÍ.

¿QUIÉN ES MALUMA?

Maluma, cuyo verdadero nombre es Juan Luis Londoño Arias, nació en Medellín el 28 de enero de 1994. Es un cantante colombiano de pop, reguetón y trap latino. Saltó a la fama en su país natal en 2011 por sus sencillos “Farandulera”, “Obsesión”, y “La temperatura”, mientras que en resto de América Latina en 2014 con “Carnaval”. Su álbum debut titulado “Magia” (2012) fue nominado al año al Grammy Latino como Mejor Artista Nuevo.