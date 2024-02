¿Y dónde quedó el amor que le juraba? Solamente el pasado 4 de febrero, Peso Pluma y Nicki Nicole se mostraban muy enamorados en los Grammy 2024; es más, aquel día, el mexicano no dudó en dedicarle a su amada su premio a Mejor álbum de música mexicana por su disco “Génesis”: “Muy contento de estar aquí con mi hermosa novia, se lo dedico a ella, a mí mamá y a mi equipo”. Sin embargo, menos de diez días después, se olvidó de sus palabras y lo que sentía por ella tras haber sido visto de la mano con otra mujer en Las Vegas, todo esto mientras la argentina se encuentra de gira por Latinoamérica.

Además de esta traición, lo peor fue que la rapera se enteró de la infidelidad de su pareja por el clip que se viralizó, donde se ve al intérprete de “Ella baila sola” con otra joven saliendo de un hotel de la también conocida Ciudad del Pecado. Su reacción no se hizo esperar y dio por finalizado su romance este 13 de febrero, un día antes de San Valentín. Debido al impacto que ha generado en sus seguidores y el mundo del entretenimiento, hacemos una cronología de lo que fue su romance, desde cómo se conocieron hasta el quiebre del mismo.

El mexicano y Nicki Nicole derrochando glamor y elegancia (Foto: Peso Pluma / Instagram)

CRONOLOGÍA DE LA HISTORIA DE AMOR DE PESO PLUMA Y NICKI NICOLE QUE ACABÓ MUY MAL

A continuación, un recuento de los hechos más importantes que marcaron el breve romance de los artistas.

Octubre de 2022: Nicki Nicole envía un mensaje a Peso Pluma sobre su tema “Por las noches”

En 2021, Peso Pluma lanzó “Por las noches”, tema que conmovió a argentina, quien – meses después – no dudó en escribirle un mensaje en sus historias de Instagram al cantante: “Simplemente gracias por hacer esta canción. Es increíble cómo describís todo lo que siento en este momento, sos muy talentoso. Seguí rompiendo”.

A ‘Doble P’ le encantó lo escrito y le contestó invitándole para hacer una colaboración: “Gracias a mi amiga Nicki Nicole por postearme, por compartir la canción. Yo digo que hagamos el remix, vamos a darle al remix”.

La cantante argentina no dudó en enviarle un mensaje a Peso Pluma por su tema "Por las noches" (Foto: Nicki Nicole / Instagram)

Marzo de 2023: llega la colaboración de Peso Pluma con Nicki Nicole

En marzo de 2023, Peso Pluma y Nicki Nicole lanzaron el remix “Por las noches”, que se convirtió en un verdadero éxito. Además de que sus voces enamoraron a todos, se notaba cierta complicidad entre ambos.

El video musical tiene millones de reproducciones y apunta a seguir creciendo, ante la algarabía de sus seguidores.

Junio de 2023: Nicki Nicole va al concierto de Peso Pluma en México

Nicki fue invitada al concierto de Peso Pluma en Guadalajara; al día siguiente, el 18 de junio, la rapera subió en su cuenta de Instagram varias fotografías junto a ‘Doble P’ en el escenario.

En su mensaje le dijo que pasó días mágicos a su lado en México, junto a su gente, por lo que le agradeció la invitación. “Te quiero y admiro. ¡La rompiste fuerte!”, escribió.

Esta fotografía lo compartió el mexicano junto a su amada en su red social (Foto: Peso Pluma / Instagram)

Julio de 2023: los artistas visitan Disneyland juntos

Los rumores de que entre ellos había algo más que una amistad, sumadas a las salidas que tenían, se acrecentaron cuando fueron vistos en Disneyland.

De acuerdo con las fotos y videos, los cantantes estaban paseando y disfrutando de las atracciones un día soleado.

Septiembre de 2023: Nicki Nicole lleva a Peso Pluma a la cancha de Newells’s Old Boys

En septiembre 2023, Nicki Nicole, fanática desde su infancia de Newells’s Old Boys, no dudó en llevar a Peso Pluma a la cancha del equipo rosarino, donde este se iba a enfrentar a Estudiantes.

Ante su presencia, el mismo club que le dio la bienvenida a través de sus redes sociales: “¡Qué lindo es tenerte en casa, Nicki! Bienvenida, leprosa”, se leía en el tuit. Al terminar el partido, ella tuvo emotivas palabras para el equipo de sus amores: “Mi fanatismo por Newell’s es desde siempre. La verdad que hace mucho no venía a Rosario. Desde muy chiquita vengo a la cancha, aunque más a la popular solía ir”.

Octubre de 2023: Peso Pluma invitó al escenario a Nicki en los Billboard y días después ella niega relación

En la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2023, del 5 de octubre, Peso Pluma invitó al escenario a Nicki Nicole, a quien la llamó hermosa delante de todos para interpretar “Por las noches”.

Pese a que en aquella ocasión derrochaban mucha química y parecían que ya eran pareja, la joven descartó por completo todo señalando que se estaban conociendo. Esto lo dijo el 11 de octubre; es más en el podcast El Despelote causó polémica por sus palabras: “Imagínate si vos todos los días salís con un perro. Nadie te va a preguntar por qué todos los días salís con un perro. Es normal. No estoy diciendo que seas un perro, Hassan (verdadero nombre de Doble P). Es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero”. Ella se dio de la interpretación de sus palabras y pidió disculpas.

Noviembre de 2023: Nicki Nicole y Peso Pluma se dan su primer beso en público

El 2 de noviembre de 2023, como parte de su gira Abre Su Alma Tour, Nicki Nicole se presentó en el Pepsi Center WTC de Ciudad de México. Cuando comenzó a cantar “Por las noches”, Peso Pluma apareció y le dio un beso con el que confirmaba su romance. Ella quedó sorprendida, al igual que sus seguidores.

“Quiero agradecer a Nicole por esta invitación tan hermosa y a ustedes por apoyarla. Que se escuche fuerte el grito para Nicki Nicole”, dijo el cantante de corridos; mientras que ella añadió: “Gracias por venir, amor”.

Noviembre de 2023: su primera alfombre roja juntos

Ese mismo mes, ya no ocultaban su amor y además de viajar, hicieron su primera aparición oficial en Latin Grammy 2023, en Sevilla, el 16 de noviembre.

Ella lucía un vestido de látex rojo fuego ceñido a su cuerpo que marcó perfectamente su figura. “Nosotros como nos queremos tanto en lo personal, y nos admiramos tanto en lo musical, hay una química como única en el estudio”, dijo la argentina a Billboard.

Febrero de 2024: derrochando amor en los Grammy

Nicki Nicole y Peso Pluma fueron juntos a la ceremonia de los Grammy 2024, donde el mexicano ganó en la categoría a Mejor álbum de música regional mexicana por “Génesis”. Él estaba acompañado de su novia, a quien elogió y dedicó su premio.

Ambos lucían muy felices, la joven solamente tenía palabras de admiración hacia su novio, a quien le deseaba lo mejor.

Peso Pluma y Nicki Nicole llegan a la 66ª Entrega Anual de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el 4 de febrero de 2024 (Foto: Robyn Beck / AFP)

Febrero de 2024: Nicki Nicole captada tomando de la mano a otro hombre

Las cámaras de “El gordo y la flaca” captaron el momento en el que Nicki Nicole arribó al aeropuerto de Los Ángeles acompañada de un hombre, a quien le tomaba la mano, pero al ver las cámaras lo soltó de inmediato.

Aunque las tomas no son del todo claras, las redes sociales se encendieron y muchos aseguran que ella nunca lo amó. Es más, algunos señalan que la persona que estaba a su lado es su manager Mati.

12 de febrero de 2024: el video de Peso Pluma con otra mujer

Un video comenzó a viralizarse el 12 de febrero de 2024, los protagonistas: Peso Pluma tomando de la mano a otra mujer que no era Nicki. Ellos salían de un hotel en Las Vegas.

Al instante, el nombre del mexicano se convirtió en tendencia. Se sabe que él estaba en una fiesta en Las Vegas, luego del Super Bowl; mientras que la argentina estaba de gira por Latinoamérica.

“Peso Pluma”



Porque lo filmaron con otra mujer en Las Vegas, tras el Superbowl, pese a los intentos de su seguridad personal por evitar que registren el momento. pic.twitter.com/PrudcCUQ3k — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 13, 2024

13 de febrero de 2024: Nicki Nicole confirma el fin de su relación con Peso Pluma

A través de sus redes sociales, Nicki Nicole se pronunció por el video de la infidelidad, no sin antes eliminar todas las fotos que compartía con él.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

La rapera anuncia que se enteró de la supuesta infidelidad de Peso Pluma por medio de las redes sociales (Foto: Nicki Nicole / Instagram)