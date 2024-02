La talentosa cantante argentina Nicki Nicole ha decidido romper su silencio y confirmar la dolorosa separación de Peso Pluma. El cantante mexicano fue sorprendido en compañía de una misteriosa mujer en un casino de Las Vegas después del Super Bowl 2024, un evento al que Nicki no pudo asistir debido a compromisos laborales.

Horas después de que el video se viralizara, Nicki Nicole tomó la decisión de borrar las fotografías compartidas con Hassan Emilio Kabande, el nombre real de Peso Pluma, de su cuenta de Instagram. Esta acción fue interpretada por sus seguidores como una confirmación de la ruptura. Sin embargo, la artista sudamericana decidió enfrentar la situación de manera frontal y compartió una storie en la que admitió la infidelidad de su expareja.

En sus propias palabras: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”. Con estas palabras, Nicki Nicole expresó su dolor al enterarse de la infidelidad de la misma manera que sus seguidores.

Nicki Nicole confirmó su ruptura de Peso Pluma en Instagram. (Instagram | @nicki.nicole)

Silencio de Peso Pluma

Mientras Nicki Nicole rompía su silencio, Peso Pluma se mantiene hermético sobre el tema. En su perfil de Instagram, aún conserva las fotografías que compartió junto a Nicki a finales de 2023, mostrando una aparente indiferencia ante la situación.

La publicación de Nicki Nicole rápidamente convirtió la ruptura en tendencia, generando una ola de críticas hacia el cantante mexicano por su presunta infidelidad.

La infidelidad que rompió el noviazgo

El 11 de febrero, Peso Pluma asistió al Super Bowl XVIII y posteriormente a una fiesta en Las Vegas con un DJ amigo. Un video viral en redes sociales mostró al cantante ingresando a un casino con una atractiva mujer, lo que confirmó la infidelidad y puso fin a la relación de poco más de tres meses entre Peso Pluma y Nicki Nicole.

Los rumores de ruptura se han intensificado desde entonces, dejando a los fanáticos conmocionados por este inesperado giro en la historia de amor entre dos figuras destacadas en la escena musical latinoamericana.

Historia de amor y polémica

La relación entre Nicki Nicole y Peso Pluma comenzó a mediados de 2023, cuando empezaron a ser captados juntos, aunque la argentina negaba tener una relación sentimental con el mexicano. En octubre del mismo año, una desafortunada comparación de Nicki Nicole, donde comparó a Peso Pluma con un perro, desató una polémica que generó ataques de fanáticos del cantante mexicano.

Sin embargo, Peso Pluma no desistió en su interés por Nicki Nicole y logró que la cantante reconociera públicamente su noviazgo durante un concierto en la Ciudad de México en noviembre de 2023. La relación parecía ir bien, incluso compartieron festividades en Argentina.

VIDEO RECOMENDADO

Peso Pluma es criticado por lanzar agua a fanático durante concierto