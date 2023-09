¡Un mensaje premonitorio que se cumplió! Quién iba a imaginar que el post que subió Lefty SM a su cuenta de Instagram, el pasado 3 de agosto, estaría ahora más vigente que nunca luego de que el rapero fue asesinado a tiros este 3 de septiembre, un mes después de haber escrito lo siguiente: “México lindo y bandido, diario a Diosito le pido que me cuide a la familia si algún día el cora ya no late”. Debido a que su partida dejó en shock no sólo a sus familiares, seres queridos, amigos y seguidores, te contamos lo que sabemos de este caso.

La confirmación de su muerte fue anunciada en un comunicado por Alzada, la disquera del cantante. “Con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro hermano Lefty SM, Juan Carlos Sauceda. Nuestro cariño, amor y oraciones están con su esposa María Isabel y sus dos hijas”, fue el mensaje que compartieron.

El mensaje que escribió el 3 de agosto (Foto: Lefty SM / Instagram)

EL TRÁGICO DÍA

De acuerdo con información preliminar de la Fiscalía del Estado de Jalisco, Lefty SM fue víctima de un ataque en su propio hogar, luego de que tres sujetos armados lograron burlar la seguridad e ingresar a su vivienda ubicada en Zapopan, Jalisco, la noche del 2 de septiembre. Una vez dentro, buscaron al rapero para llevárselo, pero como puso resistencia, le dispararon. Tras ello huyeron en un vehículo blanco sin placa.

Se supo que su esposa María Isabel vio todo lo que pasó, por lo que trató de auxiliarlo llevándolo a un hospital, pero por las heridas de bala en el abdomen y la pierna derecha no resistió y fue declarado muerto al promediar la 1 de la madrugada del 3 de septiembre de 2023.

Su partida deja desconsolados a sus miles de seguidores (Foto: Lefty SM / Instagram)

ESPOSA PIDE QUE RESPETEN SU DOLOR

Su pareja conocida como Eza Mary pidió que respeten su dolor y eviten estar haciéndole presuntas sobre cómo se siente. “No me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie, sólo estoy teniendo un mal sueño. Pellízcame mi amor, ya me quiero levantar de esta pesadilla por favor (sic.)”, escribió en su cuenta de Facebook.

Sin embargo, horas después que comenzó a circular otras versiones de los hechos como un asalto, la mujer no dudó en salir a aclarar todo en una historia de Instagram: “No sé por qué ponen que fue un asalto cuando en realidad te fueron a matar, pinche gente envidiosa. Mi amor, tú trabajaste mucho por cumplir tu sueño, estabas tan emocionado por México Remix y sobre todo tu disco que ya habías terminado y ustedes le cortaron las alas a mi amor”.

El cantante junto a su pareja tomándose una foto en el espejo del ascensor (Foto: Lefty SM / Instagram)

INICIAN LAS INVESTIGACIONES

La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación por la muerte de Lefty SM. “Se desprende de las indagatorias preliminares, que en un domicilio ubicado en la avenida la Cima, de la colonia con el mismo nombre, en el municipio de Zapopan, se encontraba la víctima y su pareja sentimental, donde cerca de las 22:50 horas aproximadamente, al parecer ingresaron tres sujetos que sin mediar palabra alguna por la fuerza tomaron al ofendido para tratar de sacarlo de la vivienda; sin embargo, al no conseguirlo le realizaron detonaciones de arma de fuego para posteriormente darse a la huida”, se lee en el documento.

Asimismo, circula otra versión que da cuenta que los sicarios tocaron la puerta de la vivienda del rapero, quien al abrir fue baleado. Nuevamente su pareja salió a aclarar todo: “Tú nunca abriste la puerta, ellos se fueron a meter hasta nuestro cuarto en la segunda planta y sacarnos a empujones. Tú no andabas metido en nada y mucho menos andabas buscando pleitos, siempre viendo lo mejor para mí y tus hijas. Te mataron mi amor, te mataron”.

El rapero destaca en la industria, pues a sus presentaciones asistía mucha gente (Foto: Lefty SM / Instagram)

LAMENTAN LA MUERTE DE LEFTY SM

Amigos y colegas que trabajaron junto al rapero de “Por mi México” enviaron mensajes de condolencias a la familia, al tiempo de no poder creer lo que había sucedido. MC Davo se preguntó el motivo por el sucedió el crimen. “¿Cómo es posible que pase esto? No puedo creerlo, en serio, no puedo creerlo, wey (…). Hace apenas unas horas estábamos disfrutando de la vida. Dios te tenga en su Santa gloria”, escribió.

Santa Fe Klan también se pronunció: “No puede ser carnal, díganme que es mentira”. En tanto Edwin Luna posteo: “Te despiertas un día y te das cuenta de estas cosas que suceden por la inseguridad que se vive a diario. Hoy comparto esta foto en honor a un amigo que ha partido demasiado pronto”, por su parte, El Komander puso “Descansa en paz amigo, que Dios te haya recogido”, fueron algunos de los mensajes.

Le gustaba tomarse fotos con algunos carros (Foto: Lefty SM / Instagram)

¿QUIÉN FUE LEFTY SM?

Lefty SM, cuyo verdadero nombre era Juan Carlos Sauceda, nació en San Luis Río Colorado, Sonora. Él tenía 31 años. Gracias a su talento había colaborado con artista de renombre como Santa Fe Klan, MC Davo, Neto Peña, C-Kan y Tiro Loko.

Él se inició en el mundo de la música en 2019 cuando lanzó el tema “Avión de papel”, que le abrió las puertas para ser conocido. Entre las canciones que destacan se encuentran: “Necesidad”, “Mi Decepción”, “Bajo Tierra”, “Por Mi México”, “Soy Mercenario” y muchos más.

Pero antes de convertirse en rapero, a los 16 años trabajó en el taller mecánico de su padre, aunque luego se inclinó por la música.