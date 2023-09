El asesinato de Juan Carlos Sauceda, mejor conocido en el ambiente musical como Lefty SM, está dando de qué hablar en todo México. La violencia con la que se produjo el crimen sigue dejando muchos cabos sueltos, mientras las autoridades continúan realizando sus trabajos respectivos para que este caso encuentre justicia.

Una de las personas a las que más le ha afectado este crimen es a la esposa del rapero, María Isabel, quien se hace llamar Eza Mary. Ella, a través de sus redes sociales, ha ido contando qué fue lo que sucedió aquella noche del sábado 2 de septiembre, pues fue testigo de lo sucedido en su domicilio ubicado en Zapopan, Jalisco.

Es más, ella quedó fuera de peligro felizmente y fue quien acompañó a Lefty SM a un hospital cercano para que puedan salvarle la vida, pero las heridas de bala en la pierna y en la zona abdominal fueron muy graves y, finalmente, durante las primeras horas del domingo 3 de septiembre, el músico de 31 años de edad perdió la vida.

Pero, a todo esto, muchos se preguntan quién es esta mujer que estuvo al lado del rapero por tanto tiempo. Si bien no existe mucha información sobre ella debido a que no era una figura pública en sí, ahora te resumimos sus datos más relevantes y que sí han podido trascender de forma pública.

Eza Mary solía compartir fotos al lado del rapero asesinado, demostrando así todo lo que sentía por él (Foto: Eza Mary / Instagram)

1. ¿QUIÉN ES EZA MARY?

Se conoce que su nombre es María Isabel, pero su apellido, ni su edad no fueron revelados. Ella, con más de 217 mil seguidores en su cuenta de Instagram, es una influencer que acostumbra compartir contenido fitness, de su vida diaria y también solía subir fotografías y videos al lado de su esposo, pero esto ya no será posible.

Eza Mary es una influencer con más de 200 mil seguidores (Foto: Eza Mary / Instagram)

2. ES MADRE DE DOS HIJAS

Si bien no se tiene certeza desde cuando fue pareja de Lefty SM, se sabe a la perfección que ambos se convirtieron en padres de dos hijas, quienes fueron su adoración desde el momento en el que se enteraron que se convertirían en padres. La mayor lleva de nombre Keysie y tendría alrededor de 9 años, mientras que la más pequeña se llama Ciara y tiene solo dos añitos.

Eza Mary junto a Lefty SM y sus dos hijas (Foto: Eza Mary / Instagram)

3. FUE TESTIGO DE LO QUE PASÓ CON LEFTY SM

De acuerdo a los reportes de medios de comunicación y de las autoridades locales, Eza Mary estuvo presente cuando, al menos, tres delincuentes llegaron hasta su casa en Zapopan y asesinaron al rapero Lefty SM. También se dio a conocer que ella acompañó a su marido en los últimos minutos con vida que tuvo, mientras lo trasladaba al hospital cercano de la colonia Residencial Poniente.

4. ELLA CREE ESTAR VIVIENDO UNA PESADILLA

Mediante un mensaje en su cuenta de Facebook, Eza Mary, debido a todos sus sentimientos por la muerte de su esposo, exigió que nadie le escriba y que ella solo piensa que es una pesadilla que acabará muy pronto. “No me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie, solo estoy teniendo un mal sueño, pellízcame mi amor, ya me quiero levantar de esta pesadilla por favor”, escribió.

5. EZA MARY CONTÓ DETALLES DE LO SUCEDIDO

Un sector de la prensa mexicana comenzó a especular que lo ocurrido la noche del sábado 2 de septiembre se trataba de un intento de asalto, lo cual enfadó mucho a María Isabel, quien volvió a usar sus redes sociales para asegurar que se trató de un asesinato con todas sus letras y que los delincuentes en ningún momento intentaron robar nada.

Es más, fue gracias a esa publicación que se conocieron más detalles de lo ocurrido, pues la joven aprovechó para ser un poco más específica respecto a los acontecimientos que cambiaron su vida para siempre.

“No sé por qué ponen que fue un asalto, cuando en realidad te fueron a matar, mi amor. Pinche gente envidiosa. Mi amor, tu trabajaste mucho por cumplir tu sueño, estabas emocionado por el tema ‘Por mi México remix’ y, sobre todo, por tu disco que ya habías terminado. Tú nunca abriste la puerta, ellos se fueron a meter hasta nuestro cuarto en la segunda planta y sacarnos a empujones. Tú no andabas metido en nada y mucho menos en busca de pleitos, siempre veías lo mejor para mí y tus hijas. Te mataron mi amor...”, fueron algunas de sus palabras.