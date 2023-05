¡Luto en la industria mexicana! Carlos Parra, cantante principal de la banda Los Parras, falleció a los 26 años de edad este 7 de mayo debido a un accidente de automóvil. De esta manera, uno de los intérpretes del regional en México parte con una carrera a cuestas y más de un reconocimiento en toda su trayectoria.

México volvió a vestirse de luto este domingo 7 de mayo de 2023. Resulta que Carlos Parra, músico perteneciente al grupo Los Parras , falleció debido a un nefasto accidente vehicular que acabó con la vida del joven cantante .

Fue por medio de la cuenta oficial de Instagram de la banda que se notificó el lamentable deceso del joven mientras se acompañaba la despedida con un listón negro, símbolo de luto.

“A todos los amigos, familia, fans del grupo con el corazón destrozado queremos informarles que el día de ayer tuvimos un accidente de auto donde perdió la vida nuestro Hermano, Carlos Parra. DEP hermanito te amamos”, se puede leer en la red social de la agrupación mexicana.

La muerte de Carlos Parra fue anunciada por la banda de Los Parras (Foto: Los Parras / Instagram)

¿QUIÉN ERA CARLOS PARRA, VOCALISTA DE LOS PARRAS?

Carlos era conocido por ser la voz principal del grupo del regional mexicano oriundo de Los Mochis y Sinaloa. Inicialmente formó el grupo junto a sus hermanos César y Christian.

Teniendo apenas 26 abriles, Carlos ya era toda una promesa dentro del género regional y tenía un gran alcance en las redes sociales. Su banda ya poseía cerca de 700 mil oyentes mensuales en Spotify, siendo estos números que no se encuentran al alcance de todos los intérpretes aztecas.

El joven cantante de Los Parras tenía más de 600 mil seguidores en su cuenta de Instagram (Foto: Carlos Parra / Instagram)

Se conocía que tenía una gran interacción con sus fanáticos a través de las redes sociales, además de mantener una relación estable con Lilian Griego, conocida influencer y creadora de contenido del país charro.

De hecho, el último post que subió griego junto al músico fue una fotografía de ambos abrazados. En la descripción se evidencia el amor y los planes que ambos tenían dentro del presente.

“Por verte feliz. El día que Carlos Parra me subió al escenario y me cantó. Fue sorpresa así que estaba muy nerviosa. I love you baby”, puntualizó Griego, quien no se ha pronunciado respecto al fallecimiento de su pareja en redes sociales.

¿DE QUÉ MURIÓ CARLOS PARRA?

Como bien te dijimos líneas arriba, se conoce que el joven cantante falleció debido a un choque de automóvil que terminó poniendo punto final a su vida repleta de talento y reconocimientos musicales. Pese a los reportes de los medios, aún se desconoce la causa exacta de su partida.

Se espera que en las próximas horas algún miembro de la familia de Carlos brinde una declaración oficial que esclarezca los hechos de la repentina muerte de uno de los exponentes del género regional.