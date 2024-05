Ian Gelder, el actor británico conocido por interpretar a Kevan Lannister en la serie “Game of Thrones” (“Juego de Tronos”), falleció el 6 de mayo de 2024 a los 74 años. La trágica noticia fue confirmada por su pareja, el también actor Ben Daniels. “Con una enorme tristeza y un gran corazón roto en un millón de pedazos, dejo esta publicación para anunciar el fallecimiento de mi querido esposo y compañero de vida”, escribió en su cuenta de Instagram.

El actor que también asumió el rol de Mr. Dekker en “Torchwood: Los niños de La Tierra” fue diagnosticado de un cáncer de vías biliares en diciembre de 2023 y perdió la batalla con la letal enfermedad seis meses después. “A Ian le diagnosticaron cáncer de vías biliares en diciembre y ayer falleció a las 13.07. Dejé todo el trabajo para ser su cuidador, pero ninguno de nosotros tenía idea de que todo sería tan rápido”, compartió Daniels.

Asimismo agregó: “Él era mi apoyo absoluto y habíamos sido socios durante más de 30 años. Si no estábamos juntos, hablábamos todos los días. Era el ser humano más amable, generoso, de espíritu y amoroso. Fue un actor maravilloso y todos los que trabajaron con él quedaron conmovidos por su corazón y su luz. Sinceramente no sé qué haré sin él a mi lado. Enfrentó su terrible enfermedad con tanta valentía, sin autocompasión. Alguna vez. Fue extraordinario y lo extrañaremos mucho.”

"Esta foto fue tomada en Navidad después de que lo saqué del hospital", contó Ben Daniels, pareja de Ian Gelder (Foto: Ben Daniels/ Instagram)

¿QUIÉN FUE IAN GELDER, ACTOR DE “GAME OF THRONES”?

Ian Gelder fue un actor británico que nació el 3 de junio de 1949. Destacó por su carrera en el teatro, ya que fue parte de la Royal Shakespeare Company y participó en puestas de “Enrique VI”, “Ricardo III”, “Las brujas de Salem”, “El mercader de Venecia”, “La fierecilla domada”, “Tito Andrónico” y “The Lorenzaccio Story”.

Además, protagonizó el episodio “I Miss the War” de la serie “Queers”, emitida por BBC Four. En 2009, participó en la tercera temporada de “Torchwood”, serie de ciencia ficción creada por Russell T Davies y basada en “Doctor Who”. En 2019, fue Charles en un capítulo de “His Dark Materials”. En 2020, dio vida a Zellin en el episodio “Can You Hear Me?” de “Doctor Who”.

Pero sin duda uno de sus roles más conocidos en televisión fue el de Kevan Lannister en “Game of Thrones”. El hermano menor de Tywin y tío de Cersei, Jaime y Tyrion apareció por primera vez en la serie de HBO en el octavo episodio de la primera temporada. Pero retomó el papel tres años más tarde en la quinta y sexta entrega.

El personaje de Ian Gelder en “Juego de Tronos” formó parte del Pequeño Consejo del Rey Tommen en la quinta temporada. Tras la muerte de Tywin, Cersei le ofreció el puesto de Maestro de la Guerra, pero Kevan lo rechazó y se marchó de Desembarco del Rey. En la sexta entrega, regresó como la Mano del Rey y murió en el Gran Septo de Baelor debido al plan de Cersei para deshacerse de sus enemigos.

Ian Gelder como Kevan Lannister aconsejando a su hermano Tywin en la serie “Game of Thrones” (Foto: HBO)

DATOS PERSONALES DE IAN GELDER