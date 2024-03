La inesperada partida de Chance Perdomo este 30 de marzo de 2024 dejó consternado a todos, en especial a aquellos que disfrutaron de sus protagónicos en “Gen V” y “Las escalofriantes aventuras de Sabrina”. “No podemos entender esto del todo. Para aquellos de nosotros que lo conocimos y trabajamos con él, Chance siempre fue encantador y sonriente, una fuerza entusiasta de la naturaleza, un intérprete increíblemente talentoso y, más que nada, una persona muy amable y encantadora. Incluso escribir sobre él en tiempo pasado no tiene sentido. Lo sentimos mucho por la familia de Chance y lamentamos la pérdida de nuestro amigo y colega. Abraza a tus seres queridos esta noche”, señalaron en un comunicado los productores del spin-off de “The Boys”.

A raíz de que su muerte a los 27 años ha enlutado al mundo del entretenimiento, te precisamos el motivo de su fallecimiento y quién fue este talentoso actor que deja un vacío muy grande.

Chance Perdomo tenía millones de seguidores en el mundo que ahora lloran por su partida (Foto: Valerie Macon / AFP)

¿POR QUÉ MURIÓ CHANCE PERDOMO?

El publicista del actor dio detalles de este trágico suceso a través de un comunicado: Chance Perdomo murió en un accidente de motocicleta, además pidió respetar la privacidad de la familia en este duro momento.

“Con gran pesar compartimos la noticia del prematuro fallecimiento de Chance Perdomo como resultado de un accidente de motocicleta. Las autoridades han informado que no hubo otras personas involucradas. Su pasión por las artes y su insaciable apetito por la vida fueron sentidos por todos los que lo conocieron, y su calidez continuará en aquellos a quienes amaba más. Pedimos que se respete el deseo de privacidad de la familia mientras lloran la pérdida de su querido hijo y hermano”, se lee.

Las redes sociales se inundaron de mensajes por la partida del actor: “No te merecías esto, te extraño para siempre”, “Descansa en paz siempre te recordaremos”, “Descansa en paz. Eras un gran talento y tuvimos suerte de presenciarlo”, “Tan talentoso, amaba su personaje en Sabrina y lo estaba amando en Gen. ¡Esto es tan impactante!”.

¿QUIÉN FUE CHANCE PERDOMO?

Chance Perdomo fue un actor estadounidense que falleció a los 27 años este 30 de marzo de 2024 a causa de un accidente en motocicleta. Es conocido por sus papeles en la película de BBC “Three Killed by My Debt” (2018), “Chilling Adventures of Sabrina” (2018-2020) con su papel Ambrose Spellman y “Gen V” en el papel de Andre Anderson.

Nació en Los Ángeles, California, y cuando era niño se mudó a Southampton en el condado de Hampshire, Inglaterra, junto a su madre; por lo tanto, tiene nacionalidad británica y estadounidense. Tras graduarse, él había pensado estudiar Derecho, pero decidió dedicarse a la actuación, fue así que se mudó a Londres, donde se unió al National Youth Theatre y se formó en Identity School of Acting.

Ha participado en los cortometrajes: “Longfield Drive” (2016) y “The Importance of Skin” (2017), además de la serie de películas “After”: “After: almas perdidas” (2021), “After: amor infinito” (2022) y “After Everything” (2023). También en las series televisivas: “Hetty Feather” (2017), “Shakespeare & Hathaway: Private Investigators” (2018), “Killed by My Debt” (2018), “Midsomer Murders”, “Chilling Adventures of Sabrina” (2018-2020) y “Gen V” (2023).