Este 28 de febrero de 2024, el cuerpo de Cat Janice no pudo resistir más y finalmente fue derrotado por el cáncer, que se encontraba en fase terminal. Semanas antes, la cantautora estadounidense había pedido viralizar su tema “Dance You Outta My Head”, con el único propósito de que las regalías servirían de ayuda económica para su hijo de siete años cuando ella dejara de existir, algo que finalmente sucedió. De esta forma, las personas que se identificaron con su mensaje de amor lloran su partida.

“Esta mañana, desde la casa de su infancia y rodeada de su amorosa familia, Catherine entró en paz en la luz y el amor de su creador celestial. Estamos eternamente agradecidos por el derramamiento de amor que Catherine y nuestra familia han recibido en los últimos meses. Cat vio su música llegar a lugares que nunca esperaba y descansa en la paz de saber que continuará proveyendo a su hijo a través de ella. Esto no habría sido posible sin todos ustedes. Gracias”, fue el mensaje que escribió su hermano en la red social de la artista.

En el mismo mensaje, su pariente dio a conocer que “hay más arte” que quieren compartir de la cantante, pero llegarán en su momento, algo de lo que se encargará, tanto en temas relacionados a la música, mercadotecnia y relaciones públicas.

La estadounidense siempre miró todo lo que le pasaba con esperanza (Foto: Cat Janice / Instagram)

¿QUIÉN FUE CAT JANICE?

Cat Janice fue una cantante estadounidense que murió a los 31 años tras perder una dura batalla contra el cáncer, el 28 de febrero de 2024. Ella tiene un hijo de siete años, a quien buscó proteger y tratar de no dejar desamparado cuando ella falleciera, motivo por el que lanzó la canción “Dance You Outta My Head”, que pidió la hicieran viral para que todas las ganancias se vayan exclusivamente para la crianza de su niño.

Ella nació el 20 de enero de 1993 en Virginia, Estados Unidos. Desde que era pequeña sintió pasión por la música, pues a los seis años aprendió a tocar el piano y el violín. A los 12, ya escribía sus propias canciones, para posteriormente producirlas. Formó parte de una orquesta, bandas de jazz y producciones teatrales. No sólo ello, pues lanzó varios álbumes, uno de ellos es “Fire” (2015). Asimismo, ganó un Washington Area Music Award (WAMMY) en la categoría de Mejor Artista de Rock y sus temas aparecieron o formaron parte de programas televisivos, publica Univision.

La joven madre en el hospital luchando contra el cáncer (Foto: Cat Janice / Instagram)

¿CUÁNDO LE DETECTARON CÁNCER A CAT JANICE?

En noviembre de 2021, Cat Janice sintió por primera vez un bulto en el cuello, pero no le dio importancia, por lo que siguió con su vida como si nada pasara; sin embargo, al año siguiente, en marzo de 2022, se percató que este había crecido y estaba más duro, así que fue al médico, relató en un video que subió a TikTok.

Tras los análisis respectivos, el especialista le diagnosticó un sarcoma, “un tipo de cáncer que empieza en los huesos o en los tejidos blandos del cuerpo como los cartílagos, las grasas, los músculos, los vasos sanguíneos, los tejidos fibrosos u otros tejidos conjuntivos o de sostén”, publica el Instituto Nacional del Cáncer del NIH de los Estados Unidos.

La artista cumplió su deseo de llegar a cumplir 31 años, aunque lo pasó en el hospital (Foto: Cat Janice / Instagram)

Debido a ello fue sometida a un tratamiento, siendo dada de alta en julio de 2022. Cabe mencionar que durante su tratamiento, trabajó en su álbum “Modern Medicine”, que incluyó el tema “Wishing I Was You”, inspirada en su experiencia con el cáncer. Para enero de 2023, lanzó la canción “Chill the Fck Out”, que hablaba sobre el estrés y la sensación de estar abrumada.

Aparentemente todo marchaba bien y aunque le habían dicho que estaba libre del cáncer, un nuevo chequeo, en junio de 2023, determinó que la enfermedad había vuelto, reapareciendo en sus pulmones, la cual era muy agresiva. Pese a ello, decidió mirar con alegría y esperanza todo lo que estaba pasando, así que decidió cumplir con un compromiso que ya tenía pactado: presentarse junto a SOJA en el Wolf Trap National Park for the Performing Arts. De otro lado, se comprometió con su novio Kyle Higginbotham, con quien se casó en diciembre.

Ella se casó a fines de 2023. "Es increíble casarse con un hombre tan increíble"; escribió en la imagen junto a la persona que ama (Foto: Cat Janice / Instagram)

Para enero de 2024, los médicos le informaron que estaba en fase terminal y no sabían cuánto tiempo le quedaba de vida. Cat Janice dio la noticia en redes sociales, además de hacer un pedido a sus seguidores: “No hay una manera fácil de decir esto, así que vamos a hablar de ello de una manera celebratoria. Aunque mi tiempo en esta hermosa Tierra está llegando a su fin, semanas o meses, no estoy segura, estoy tan agradecida de poder pasar la última semana en mi propia hermosa boda con el amor de mi vida. Nunca sabes lo que la vida te lanzará. Un minuto estás bailando lento en los brazos de tu marido y el increíble bebé, al minuto siguiente estás en el hospital y escuchando las noticias. No tengo miedo porque sé que tengo tantos seres queridos a mi alrededor y voy a estar con mi creador”, comenzó escribiendo el 5 de enero de 2024.

“¡Pero una cosa que quería hacer antes de irme es poner una canción más para mi cumpleaños, rezando para que llegue a mi cumpleaños! ¡Escribí esta increíble canción con mi amigo Max Vernon y ganamos el premio ASCAP Robert Allen por ello! Tengo muchas canciones en mi bóveda, pero sabía que esta era la indicada. Dejo todas las ganancias de esto a mi hijo, que tiene una inclinación musical, con la esperanza de darle el impulso en la música que necesitará más adelante en la vida. Así que si pudieras ir pre-guardar la canción en mi biografía, significaría mucho porque esas cosas importan y obtienen más streams/vistas, también conocida como recompensa monetaria más alta. Por favor compartan con sus amigos y familiares y espero que les traiga tanta alegría y pies de baile como lo tienen para mí. Quiero dejar atrás sonrisas, surcos y alegría para ti y sé que esta es la canción correcta para eso”, concluyó.

La cantautora al lado de su hijo Loren, de siete años (Foto: Cat Janice / Instagram)

“PRONTO SERÉ LIBRE”: UNO DE LOS ÚLTIMOS MENSAJES QUE ESCRIBIÓ CAT JANICE

El 19 de febrero de 2024, Cat Janice escribió en el post de un clip, un mensaje mientras escuchaba su tema “Dance You Outta My Head” en la voz de la cantautora Sarah Cothran. En la pantalla compartida se ve a la artista muy conmovida e incluso se quiebra cuando oye parte de las letras.

“Increíble cover de @sarahcothran_ Las últimas semanas han sido tan difíciles para mí. No puedo caminar, atrapado en mi cuerpo. Ha sido emocionalmente la cosa más difícil por la que he tenido que pasar. Pero este hermoso cover me recordó el significado de esta canción. Pronto seré libre, volando en la siguiente dimensión, brillando como un millón de luciérnagas, volando por los cielos, bailando con Dios y mi Nonnie. Esta canción me recordó que viene. Gracias Sarah. Espero veros a todos allí algún día”, publicó en su cuenta de Instagram.

“DANCE YOU OUTTA MY HEAD” SE VIRALIZÓ

Tras el pedido de Cat Janice, varios de sus seguidores y artistas se unieron a su llamado y la canción “Dance You Outta My Head” se viralizó, siendo compartida en redes sociales, además de posicionarse entre los temas más reproducidos en las listas de Billboard, Apple Music y TikTok Billboard.

DATOS SOBRE CAT JANICE

Nombre completo: Catherine Janice Ipsan

20 de enero de 1993 Lugar de nacimiento: Virginia, Estados Unidos

Virginia, Estados Unidos Fecha de fallecimiento: 28 de febrero de 2024

28 de febrero de 2024 Edad al momento de su muerte: 31 años