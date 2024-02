La vida nos ha enseñado que los hijos son los que deben enterrar a los padres, pero hay ocasiones en las que esto sucede al revés, provocando un gran dolor en los progenitores, como lo que aún está experimentando Gary Sinise, quien ha confirmado el fallecimiento de su hijo Mac tan solo a los 33 años de edad.

A través de un emotivo texto escrito por él mismo, el actor reveló que su hijo falleció el 5 de enero pasado. Si bien al principio no habló al respecto, ahora decidió hacerlo en forma de un hermoso homenaje que ha publicado en el sitio web de la Fundación Gary Sinise, de su pertenencia.

Allí hemos podido conocer los detalles de los últimos días de McCanna Anthony Sinise, nombre real del muchacho, así como la causa de muerte, pero sobre todo se resalta la batalla que tuvo contra una rara enfermedad y el hecho de que no bajó los brazos, pues siguió haciendo lo que más le gustaba, pese a sus limitaciones físicas.

“Como cualquier familia que experimenta una pérdida así, estamos desconsolados y lo hemos estado manejando lo mejor que hemos podido. Como padres, es muy difícil perder un hijo. Mi corazón está con todos los que han sufrido una pérdida similar y con cualquiera que haya perdido a un ser querido”, fueron algunas de las palabras de Gary Sinise.

¿DE QUÉ MURIÓ MAC, EL HIJO DE GARY SINISE?

En el extenso texto, pero que igual motiva leerlo de principio a fin, el actor Gary Sinise reveló que su adorado hijo falleció tras perder una dura batalla contra un extraño tipo de cáncer, la cual duró poco más de cinco años, en los que el joven, a diferencia de otros casos, siguió intentándolo y trabajando en lo que más le gusta.

“La lucha contra el cáncer de nuestra familia duró cinco años y medio y se volvió cada vez más desafiante a medida que pasaba el tiempo. Si bien nos duele el corazón por extrañarlo, nos reconforta saber que Mac ya no tiene dificultades y nos inspira y conmueve la forma en que lo logró. Luchó una dura batalla contra un cáncer que no tiene cura, pero nunca dejó de intentarlo”, afirmó.

El cáncer en cuestión se llama cordoma y se trata de una afección que afecta a los huesos y que se origina en la columna vertebral. El diagnóstico se lo dieron en agosto de 2018, dos meses después de que a la esposa del actor, madre de Mac, Moira, le detectaran un cáncer de mama, el cual se pudo controlar y hasta el momento no regresó, suerte que el menor de la familia no tuvo.

Tras unas cinco operaciones en la columna en menos de dos años, el cáncer siguió avanzando y deteriorando la salud del hijo del actor, hasta que a finales de diciembre de 2023 lo llevaron a emergencia, en lo que creían que era una nueva complicación nada más. Para mala suerte de todos, días después, el 5 de enero, en horas de la tarde, perdió la vida.

“El 30 de diciembre tuvimos que llevar a Mac a la sala de emergencias para lo que sería su último viaje al hospital. Tenía problemas para respirar y tras estabilizarlo ingresó. Me quedé con él como lo había hecho muchas veces antes. Durante los primeros días pensé que este sería otro viaje en el que controlaríamos las cosas y regresaríamos a casa... Los días se volvieron más difíciles y el 5 de enero, con la familia a su alrededor, lo dejó ir. Su batalla con cordoma había terminado y estaba en paz”, escribió el actor.

Mac Sinise siguió trabajando en la música, pese a estar mal de salud (Foto: Gary Sinise)

¿QUIÉN FUE MCCANNA ANTHONY SINISE?

El 10 de diciembre de 1990 nació McCanna Anthony Sinise en medio de una feliz familia que recibía al que sería su único hijo. Durante su juventud se decidió a estudiar música, así que se graduó de la Escuela de Música Thorton de la USC. Algunas de sus especialidades era el piano y la batería.

Durante los siguientes años, el joven realizó algunas composiciones, pero destaca el hecho de que tocó con su padre en Gary Sinise and The LT. Dan Band, un grupo musical que lo tomaba en cuenta cuando baterista oficial no podía presentarse a algún concierto que tenían que dar, así que ambos se dieron el lujo de tocar juntos.

El 27 de febrero de 2017, Mac se unió al equipo de la Fundación Gary Sinise como nuestro Subgerente de Educación y Divulgación, así que nuevamente seguirían trabajando juntos. Sin embargo, con el diagnóstico en 2018, poco a poco fue alejándose hasta que en 2020 se retiró por completo para enfocarse a su recuperación.

De forma paulatina, Mac fue perdiendo algunas funciones físicas, al punto de que quedó en silla de ruedas y no podía mover bien los brazos, así que se alejó de la música, hasta que tiempo después se unió con un compañero de la universidad para terminar una pieza que dejó inconclusa cuando estudiaba.

Así mismo, aprendió a tocar la armónica y tuvo la oportunidad de grabar nuevas piezas musicales, las cuales aún siguen en su canal de YouTube. Pese a las adversidades, el joven se mantenía activo hasta que su cuerpo no resistió más.