No cabe duda de que “Game of Thrones” (en español: “Juego de Tronos”) es la serie televisiva de drama y fantasía medieval que se convirtió en todo un éxito desde que se emitió por primera vez en abril de 2011, aceptación que mantuvo a lo largo de sus ocho temporadas que concluyeron en 2019. Debido a la fama que alcanzó, se lanzó una precuela tres años después, que al igual que la original también goza de popularidad, nos referimos a “House of the Dragon” (“La casa del dragón”, en español). Pero esta no es la única producción derivada de la franquicia. ¿Sabías que estaba en mente realizar otro proyecto titulado “10,000 Ships”? Aunque fue cancelada por HBO, poco a poco se van revelando más detalles de esta trama que iba a ubicarse muchísimos años antes.

Antes te recordamos que GOT fue desarrollado por David Benioff y D. B. Weiss, cuyo argumento está inspirado en la serie de novelas “Canción de hielo y fuego”, escrita por el estadounidense George R. R. Martin, quien relata las vivencias de un grupo de personajes de distintas casas nobiliarias en el continente ficticio de Poniente que buscan tener el control del Trono de Hierro con el fin de gobernar los siete reinos que lo conforman.

ASÍ ERA “10,000 SHIPS”, LA PRECUELA DE “GAME OF THRONES”

“10,000 Ships” iba a ser otra precuela de “Juego de tronos” que de seguro iba a cautivar a la audiencia, pero fue cancelada por la cadena HBO. Si bien, dieron marcha atrás para su desarrollo, se conocieron más detalles sobre su trama, por ejemplo, iba a estar ubicada mil años antes de los eventos de la serie original, contó Brian Helgeland, guionista, productor y director de cine, quien fue designado para dicho proyecto.

“Salió genial, pero creo que sintieron que el período de mi programa estaba demasiado alejado de los pilares del original. Es por eso que aún no se ha retomado, pero nada está nunca muerto”, dijo en entrevista con Inverse.

No sólo ello, ya que relató que su guion se basó en la reina Nymeria y “esa pequeña propaganda sobre ella que estaba en una enciclopedia de Westeros. Esencialmente, era la historia de Moisés, pero cambiándolo por Nymeria. Su país se arruina y su gente se ve obligada a vivir en el agua, razón por la cual la serie se llamó ‘10,000 Ships’. Terminan yéndose y deben encontrar un nuevo hogar como los israelitas que abandonaron Egipto”.

Explicó que la reina es la que guiaría a su gente y trataría de mantenerlos unidos mientras buscan un lugar donde establecerse, pero mientras viajan se presentan diversas situaciones, por lo que hay riesgo de que las cosas no salgan como las planeó. “Su vida era nómada, vivían en una ciudad que estaba unida, esta gran ciudad flotante. A veces los personajes desembarcaban, pero finalmente eran expulsados de la tierra mientras buscaban un hogar, su versión de la tierra prometida”, dijo.

En otro momento, reveló que logró reunirse con George R.R. Martin para plantearle su idea de lo que sería esta precuela, y para su asombro este lo aprobó, pero el hecho de no haber trabajado con él más estrechamente, lo tiene apenado, más ahora que el proyecto fue cancelado, aunque no pierde la esperanza: “Mi trabajo sigue ahí si HBO quiere retomarlo. Disfruté mi tiempo desarrollándolo y nunca se sabe”.