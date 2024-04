Después de diez emocionantes episodios, “Shōgun” llegó a su final el pasado 23 de abril de 2024. Si bien, el drama televisivo de amor, traición y poder en Japón del siglo XVII cerró las historias principales de los protagonistas Yoshii Toranaga, John Blackthorne y la recordada Lady Mariko, varios espectadores se quedaron con una gran duda: qué significa la visión que tuvo el navegante británico al comenzar el último capítulo. ¿Tampoco lo sabes? En los siguientes párrafos, te explicamos qué quiso decirnos la serie de samuráis, basada en la novela homónima de James Clavell, de 1975, que se centra en la historia real del marino inglés William Adams.

Cabe recordar que en el penúltimo capítulo, vimos que el personaje de Anna Sawai muere tras sacrificarse durante el ataque shinobi. Su partida deja un gran vacío tanto en la trama como en la audiencia, que ve cómo su fidelidad hacia Toranaga está por encima de todo.

A lo largo de 10 capítulos, “Shōgun” nos mostró una historia de traiciones y poder (Foto: FX)

LA VISIÓN DE JOHN BLACKTHORNE EN “SHOGUN”

¡CUIDADO, ALERTA DE SPOLIERS! Al inicio del capítulo 10 de “Shōgun”, titulado “A Dream of a Dream” (en español: “El sueño de un sueño”), vemos a un anciano John Blackthorne rodeado de sus nietos. Él está ciego y sostiene entre sus manos el rosario de Mariko. Aunque esta escena es muy clara, pues parece ser un flashforward (salto hacia adelante en el tiempo), lo cual sugiere que el hombre pudo regresar a su país natal, simplemente se trata de una visión que tuvo el navegante inglés.

Algo de lo que tenemos certeza cuando vemos en una de las últimas escenas al Anjin dejando caer la misma cruz en las profundidades del mar como señal de despedida tras el dolor que le dejó su muerte.

Mariko murió al final del episodio 9 de "Shōgun" luego de que los shinobis hicieran explotar la puerta del almacén (Foto: FX)

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS VISIONES DE JOHN BLACKTHORNE?

Como lo mencionamos antes, la escena de Blackthorne como un anciano es solamente una visión de sí mismo; es decir, algo que realmente no sucede, pues no regresará a Inglaterra y se quedará en Japón, donde construirá un nuevo barco, después que al anterior fue destruido. Si recordamos el final con Yabushige, Toranaga le asegura que el navegante inglés jamás se irá de su lado.

Entonces, las visiones se traducirían en que Blackthorne piensa en lo que habría sido su vida si en caso alguna vez hubiese regresado a su país natal. Ahora si nos centramos en el momento que sostiene la cruz de Mariko cuando es mayor de edad, significaría que toda su existencia tras dejar Japón hubiera estado atormentada por la muerte de su amada.

Cosmo Jarvis interpreta a John Blackthorne en la serie “Shōgun” (Foto: FX)

LAS VISIONES EXPLICADAS POR EL COCREADOR DE “SHŌGUN”

El cocreador de la serie, Justin Marks, se refirió al destino de John Blackthorne en el podcast “Shōgun: The Official Podcast”, de FX Network, donde menciona que, al querer abrir el último episodio con un anciano navegante, trata de mostrar cómo el protagonista mira hacia atrás la vida que llevó.

“Ese no era el sueño de un anciano que miraba hacia atrás, sino que en realidad era el sueño de un joven que esperaba con ansias una posible versión de su vida. Una versión de su vida que tiene que poner fin acabando con ese camino. Lo que Blackthorne está tratando de matar no es a sí mismo, es la versión de sí mismo que siempre ha sido. Y cuando Toranaga le quita el cuchillo de la mano y luego lo mira, está mirando a un hombre renacido ahora en una vida completamente diferente”, explicó.

Por su parte, el actor Cosmo Jarvis, quien interpreta al navegante inglés menciona que en el último capítulo “él, por primera vez, se ve obligado a intentar algo que tiene un propósito objetivo en un sentido honorable y totalmente desinteresado y que no tiene nada que ver con sus objetivos establecidos desde hace mucho tiempo. Entonces, no creo que haya visto venir su arco, pero llega a uno. Se siente en cierto modo liberado al verse obligado a estar en una situación en la que ya no tiene nada a lo que apegarse. Y cuando eso sucede, entonces es capaz de intentar otra cosa, y así lo hace”.