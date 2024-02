Basada en la novela homónima de 1975 de James Clavell, “Shōgun” es la serie que muchos esperaban con ansias, la cual llegó este 27 de febrero a Hulu y FX en Estados Unidos, a Star Plus en Latinoamérica y Disney+ en España. Debido a que la trama gira en torno al náufrago británico John Blackthorne, quien pasa de ser un extraño a un samurái, mientras es utilizado como peón en la lucha del líder japonés Toranaga para ascender al poder, te contamos quién es Cosmo Jarvis, el actor que le da vida.

Cabe mencionar que no es la primera vez que la obra fue llevada a la pantalla, toda vez que ya se hizo otra en 1980. La ficción se ubica en el Japón del siglo XVII.

El actor Cosmo Jarvis interpreta a John Blackthorne, uno de los protagonistas de la serie "Shôgun" (Foto: FX)

1. DATOS PERSONALES DE COSMO JARVIS

Nombre completo: Harrison Cosmo Krikoryan Jarvis

Harrison Cosmo Krikoryan Jarvis Lugar de nacimiento: Ridgewood, Nueva Jersey, Estados Unidos

Ridgewood, Nueva Jersey, Estados Unidos Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Cumpleaños: 1 de septiembre

1 de septiembre Año de nacimiento: 1989

1989 Edad: 34 años

2. ¿QUIÉN ES COSMO JARVIS?

Cosmo Jarvis es un actor, músico y cineasta estadounidense. Ha participado en más de veinte producciones como “Persuasion” (2022) y “Peaky Blinders” (2019).

El actor Cosmo Jarvis asiste al evento de alfombra roja de "Shogun" de FX en el teatro Academy de Los Ángeles, el 13 de febrero de 2024 (Foto: Michael Tran / AFP)

3. COMPONE SU PRIMERA CANCIÓN A LOS 12 AÑOS

Cuando tenía 12 años y a raíz de la separación de sus padres, comenzó a escribir canciones, en las que expresaba sus sentimientos. A la edad de 20 años, llegó a tener más de 300 temas en sus apuntes.

4. LANZÓ TRES DISCOS

Jarvis lanzó su primer disco en 2009 con el título “Humasyouhitch/Sonofabitch”. En 2011, estrenó su segundo álbum “World Strange or Am I Strange?”, cuyo tema “Gay Pirates” cobró gran relevancia y lo hizo conocido. En 2012, lanzó su tercer álbum en 2012 bajo el nombre “Think Bigger”. Pero él iba por más, así que lanzó su último álbum “Think Bigger” en 2020, en la que recopiló un total de veinte canciones.

Detrás de las escenas de Cosmo Jarvis con Cillian Murphy en el set de la temporada 5 de "Peaky Blinders" (Foto: Anthony Byrne / Instagram)

5. UN REALIZADOR EN POTENCIA

No sólo grababa sus canciones, también dirigía los propios videoclips de sus temas, demostrando con ello que tenía talento como realizador. Algo que se vio reflejado cuando Cosmo Jarvis dirigió la comedia independiente “The Naughty Room” (2012).

6. PAPELES QUE INTERPRETÓ

Él formó parte de “Spooks: The Greater Good " (2015), “Lady Macbeth” (2016), “Hunter Killer” (2017), “Farming” (2018), “Peaky Blinders” (2019), “It Is In Us All” 2022, entre otras producciones más.

7. NO TIENE REDES SOCIALES

A Cosmo Jarvis no le interesa estar conectado; por lo tanto, no tiene redes sociales.

Cosmo Jarvis posa durante una sesión fotográfica después de la proyección de su película 'Lady Macbeth' en el 64º Festival de Cine de San Sebastián (Foto: Ander Gillenea / AFP)