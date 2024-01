Después de siete años de espera, los fanáticos de las series antológicas de Ryan Murphy finalmente podrán disfrutar de la segunda temporada de “Feud”, que llega bajo el título “Capote vs. The Swans” y cuenta con la dirección de Gus Van Sant, Max Winkler y Jennifer Lynch a partir del guion de Jon Robin Baitz.

“Feud: Capote vs. The Swans”, creada por Murphy, Jaffe Cohen y Michael Zam para FX, se basa en el libro “Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era” de Laurence Leamer y tiene 8 capítulos.

El rodaje de la segunda temporada de “Feud” comenzó en Nueva York a mediados del 2022 y cuenta con un elenco conformado por actores como Naomi Watts, Diane Lane, Chloë Sevigny, Calista Flockhart, Demi Moore, Molly Ringwald, Tom Hollander, Treat Williams, Joe Mantello, Russell Tovey, Chris Chalk y Jessica Lange.

Tom Hollander da vida al escritor Truman Capote en la serie antológica "Feud: Capote vs. The Swans" (Foto: FX)

¿CÓMO VER “FEUD: CAPOTE VS. THE SWANS”?

Los dos primeros episodios de “Feud: Capote vs. The Swans” se estrenarán el 31 de enero de 2024 en FX, el resto de los capítulos se emitirá cada miércoles hasta el 13 de marzo.

En Estados Unidos, todos los episodios estarán disponibles en Hulu un día después de su estreno en FX. En España, se podrá ver en HBO y en Latinoamérica estará disponible en Star+.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “FEUD: CAPOTE VS. THE SWANS”

Episodio 1: Pilot: 31 de enero de 2024

Episodio 2: Ice Water in Their Veins: 31 de enero de 2024

Episodio 3: Masquerade 1966: 7 de febrero de 2024

Episodio 4: It’s Impossible: 14 de febrero de 2024

Episodio 5: 21 de febrero de 2024

Episodio 6: 28 de febrero de 2024

Episodio 7: 6 de marzo de 2024

Episodio 8: 13 de marzo de 2024

TRÁILER DE “FEUD: CAPOTE VS. THE SWANS”

ACTORES Y PERSONAJES DE “FEUD: CAPOTE VS. THE SWANS”

Naomi Watts como Babe Paley

Diane Lane como Slim Keith

Chloë Sevigny como C. Z. Guest

Calista Flockhart como Lee Radziwill

Demi Moore como Ann Woodward

Molly Ringwald como Joanne Carson

Tom Hollander como Truman Capote

Treat Williams como Bill Paley

Joe Mantello como Jack Dunphy

Russell Tovey como John O’Shea

Chris Chalk como James Baldwin

Jessica Lange como Lillie Mae Faulk

Peter Scanavino