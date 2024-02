La serie “Abbott Elementary” está de regreso. Tras tomarse un gran descanso desde el final de la segunda entrega, el show retorna con su esperadísima tercera temporada, para alegría de todos los fans. Así, por fin podremos saber qué ocurrió con Janine, Gregory y el resto de los maestros más divertidos de la televisión estadounidense. Pero, ¿sabes cuál es la fecha y hora de estreno de cada capítulo de la season 3? Pues, en esta nota, te presento su guía de episodios.

Vale precisar que el programa fue creado por su protagonista Quinta Brunson, quien está acompañada de Tyler James Williams, Janelle James, Chris Perfetti, Lisa Ann Walter, Sheryl Lee Ralph y William Stanford Davis en el reparto.

Todos juntos narran la historia de un grupo de profesores llenos de vocación, mientras intentan apañárselas con el sistema de educación pública de Filadelfia. Lo cierto es que, pese a todos los obstáculos que se les ponen por delante, no tiran la toalla a la hora de intentar que sus alumnos logren el éxito en la vida.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Abbott Elementary” - Temporada 3:

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 3 DE “ABBOT ELEMENTARY”?

La tercera entrega de la serie de comedia se compone de 14 episodios en total, completando los 49 capítulos a lo largo de todo el show.

Estos tienen libretos escritos por Quinta Brunson, Brian Rubenstein, Jordan Temple, Brittani Nichols y el resto del talentoso equipo de guionistas.

GUÍA DE EPISODIOS DE “ABBOT ELEMENTARY”

Se espera que los primeros capítulos de “Abbott Elementary 3” se estrenen de acuerdo a la siguiente programación:

Episodio 1: miércoles 7 de febrero del 2024

miércoles 7 de febrero del 2024 Episodio 2: miércoles 7 de febrero del 2024

miércoles 7 de febrero del 2024 Episodio 3: miércoles 14 de febrero del 2024

miércoles 14 de febrero del 2024 Episodio 4: miércoles 21 de febrero del 2024

miércoles 21 de febrero del 2024 Episodio 5: miércoles 6 de marzo del 2024

miércoles 6 de marzo del 2024 Episodio 6: miércoles 13 de marzo del 2024

miércoles 13 de marzo del 2024 Episodio 7: miércoles 20 de marzo del 2024

miércoles 20 de marzo del 2024 Episodio 8: miércoles 27 de marzo del 2024

miércoles 27 de marzo del 2024 Episodio 9: miércoles 3 de abril del 2024

miércoles 3 de abril del 2024 Episodio 10: miércoles 10 de abril del 2024

miércoles 10 de abril del 2024 Episodio 11: por confirmar

por confirmar Episodio 12: por confirmar

por confirmar Episodio 13: por confirmar

por confirmar Episodio 14: por confirmar

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS CAPÍTULOS DE “ABBOT ELEMENTARY”?

En Estados Unidos, los episodios de la temporada 3 de “Abbott Elementary” se transmitirán a través de ABC a partir de las 9 p.m. (ET).

¿CÓMO VER “ABBOT ELEMENTARY”?

Para disfrutar de la serie, solo necesitas conectarte a la señal de ABC desde la hora indicada. Además, podrás ver el show en directo gracias al paquete Hulu + Live TV.

La producción también llega a Hulu un día después de su lanzamiento televisivo. Por ello, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma.

Cabe resaltar que las dos primeras entregas de “Abbott Elementary” están disponibles en Star Plus (Latinoamérica) y Disney Plus (España), aunque todavía no se ha confirmado la fecha de llegada de la tercera temporada en estos territorios.

Quinta Brunson es la figura principal del póster de la temporada 3 de la serie "Abbott Elementary" (Foto: ABC )

