Si hay un thriller criminal que me apasionó desde el primer momento, sin lugar a duda fue “Tokyo Vice”, cuya segunda temporada se estrenó en Max el pasado 8 de febrero de 2024, fecha desde la que me mantuve pegada a la pantalla todos los jueves para saber qué iba a pasar con el periodista Jake Adelstein y el policía Hiroto Katari en su lucha contra los Yakuza, en especial contra Shinzo Tozawa. Si bien, la serie muestra cómo esta mafia japonesa no duda en usar todos sus recursos para silenciar a quienes se interponen en su camino, también nos presenta cómo utiliza sus lazos en diferentes organismos gubernamentales, además de contar con el apoyo del FBI; no olvidemos que con esta oficina de seguridad estadounidense, el líder criminal logra salir de su país con otra identidad para poder someterse a un trasplante de hígado a cambio de proporcionarle una extensa lista de mafiosos Yamaguchi-gumi. De esta forma, a lo largo de diez episodios nos adentramos en este mundo que nos hace cuestionarnos qué hubiéramos hecho si nos encontrábamos en la posición de varios de los personajes. Debido a que esta producción llegó a su fin el 4 de abril, me pregunto, al igual que varios de ustedes, si habrá una tercera entrega. En los siguientes párrafos, lo que se sabe.

Cabe señalar que esta serie fue creada por J. T. Rogers y está basada en el libro homónimo de Jake Adelstein, publicado en 2009. En sus memorias, el periodista nos cuenta cómo fue la etapa en la que debía cubrir noticias policiales en Japón, las cuales lo llevaron a adentrarse en el mundo criminal de los Yakuza.

Jake Adelstein es el personaje principal de "Tokyo Vice", quien puso en riesgo su vida cuando investigó a los Yakuzo, en especial a Tozawa (Foto: Gerson Saines Productions / Grisbi / SRO Productions / Boku Films)

¿”TOKYO VICE” TENDRÁ UNA TERCERA TEMPORADA?

¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILERS! Al final de la segunda temporada de la serie, podríamos deducir que todo tiene un cierre satisfactorio, al menos para los que queríamos ver caer a Tozawa; sin embargo, cuando la esposa de este líder criminal le confiesa a Adelstein que ella fue quien le envió la cinta donde se ve a Polina ser asesinada, la sorpresa llega para todos, no sólo para el joven periodista, también para nosotros como espectadores. Pero ahí no termina todo, pues le señala que no olvidará “este fracaso”; como se recuerda, Jake guardó el video en las oficinas de su periódico por seguridad, sin imaginar que terminaría siendo quemado y borrándose todo tipo de evidencia, por lo no pudo publicar nada. Si tomamos en cuenta lo último que le dice al muchacho, entonces, ¿cabe la posibilidad de una nueva entrega?

Aunque aún no se ha confirmado si habrá una renovación, su creador JT Rogers dejó abierta una gran posibilidad. Cuando le preguntaron si tenía un proyecto en mente que deseaba seguir, él dijo: “Sí, se llama Temporada 3 de ‘Tokyo Vice’”; es más, ya comenzó a desarrollarlo, pero aún no sabe si lo logrará. “No quiero revelar todavía ideas para la tercera temporada que aún no tenemos, aún no estamos listos. Estamos esperando saber si podemos hacerla”, dijo en una entrevista a Mike Roe de The Wrap.

De esta forma, para quienes estamos fascinados con este thriller, estamos cruzando los dedos para que le den luz verde y poder ilusionarnos con lo que veríamos en una tercera edición. Además de responder algunas interrogantes que quedaron en el aire.

El detective Katagiri juega un rol importante a lo largo de "Tokyo Vice", él junto a Jake van detrás de SHinzo Tozawa en "Tokyo Vice" (Foto: Gerson Saines Productions / Grisbi / SRO Productions / Boku Films)

SI APRUEBAN LA TEMPORADA 3 DE “TOKYO VICE”, ¿QUÉ VERÍAMOS?

En la misma entrevista, Rogers adelantó lo que podría abordar en caso le pidan seguir con una tercera temporada de “Tokyo Vice”. Si bien, dijo que se ha encariñado con los personajes que están en la serie, el ingreso de nuevos rostros sería interesante. No sólo ello, ya continuará explorando “temas morales complicados”, por lo que señaló que hay “más cosas buenas por venir, crucemos los dedos”.

Ahora, si retrocedemos al último capítulo titulado “Fin del juego”, podremos deducir qué puntos se podrían abordar en una posible nueva edición de la serie.

Con lo dicho por la viuda de Tozawa a Jake, de no olvidar su “fracaso” cuando tuvo en sus manos la cinta del asesinato de Polina para hundir a su marido, quizá quiera cobrar venganza por haber tenido que acabar ella misma con Shinzo y no el periodista . ¿Qué tendrá en mente esta mujer? Asimismo, no olvidemos que ella al hacer negocios con Samantha, estaría lanzándole una advertencia a Adelstein.

¿Qué sucederá con el detective Katagiri? Tras lograr su propósito, ahora está convencido que es tiempo de retirarse y vivir tranquilamente con su familia, a la que puso en peligro cuando iba detrás de los Yakuza, pero ¿será esto cierto? o al ver nuevamente cómo se reorganizan las bandas criminales decidirá regresar.

Tras lograr su propósito, ahora está convencido que es tiempo de retirarse y vivir tranquilamente con su familia, a la que puso en peligro cuando iba detrás de los Yakuza, pero ¿será esto cierto? o al ver nuevamente cómo se reorganizan las bandas criminales decidirá regresar. Después que Sato toma juramento como Chihara-kai, ¿cómo será su desenvolvimiento en esta organización? Recordemos que a pesar de que el deseo de Hitoshi Ishida antes de morir era que él se hiciera cargo de todo y no Naoki Hayama, este jamás lo comenta como queriendo huir de esa responsabilidad. Si bien, formaba parte de ese clan Yakuza, este mostraba en cierta manera piedad en algunas situaciones, algo que no es característico de estos personajes.

Esta y otras situaciones que quedaron en el aire solamente serán respondidas en caso le den luz verde a la temporada 3 de “Tokyo Vice”. Tendremos que esperar lo que decidan.

Aunque forma parte de Chihara-kai, Sato no es tan despiadado como otros en "Tokyo Vice" (Foto: Gerson Saines Productions / Grisbi / SRO Productions / Boku Films)