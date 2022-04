“Tokyo Vice” es una serie de suspenso y crimen de HBO Max inspirada libremente en “Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan”, las memorias del periodista estadounidense Jake Adelstein, quien también se desempeña como productor ejecutivo de la ficción protagonizada por Ansel Elgort.

El elenco de este drama criminal, también producido por el cineasta Michael Mann, quien también es el encargado de dirigir el primer episodio, lo completan Jake Adelstein, Ken Watanabe, Rachel Keller, Shô Kasamatsu, Tomohisa Yamashita y Ella Rumpf.

La fotografía principal de “Tokyo Vice” empezó en marzo de 2020, pero debido a la pandemia de coronavirus se pospuso y finalmente la producción terminó en junio de 2021. El programa que cuenta con ocho capítulos se grabó principalmente en locaciones de Tokio.

Jake Adelstein se muda a Tokio con la finalidad de unirse al periódico líder de Japón (Foto: Tokyo Vice/ HBO Max)

¿DE QUÉ TRATA “TOKYO VICE”?

“Tokyo Vice”, al igual que en el material original, se desarrolla desde mediados de 1990 hasta mediados de los 2000, pero se centra más en la última parte de los noventa, y muestra los peores crímenes en la megaurbe nipona.

De acuerdo a la sinopsis de la serie de HBO Max, Jake Adelstein (Ansel Elgort), un periodista estadounidense se muda a Tokio en los años 90, con la finalidad de unirse al periódico líder de Japón y convertirse en el primer reportero extranjero de crimen.

Jake enfrenta varios obstáculos en sus primeras investigaciones, pero las cosas mejoran cuando conoce a Hiroto Katagiri (Ken Watanabe), un vicedetective con mucha experiencia en el campo. Ambos indagan en el turbio mundo de la yakuza, lo que obviamente pone en peligro sus vidas.

TRÁILER DE “TOKYO VICE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “TOKYO VICE”

Ansel Elgort como Jake Adelstein

Ken Watanabe como Hiroto Katagiri

Rachel Keller como Samantha

Ella Rumpf como Polina

Rinko Kikuchi como supervisor de Adelstein

Hideaki Itō

Show Kasamatsu

Tomohisa Yamashita

Recurrentes

Shun Sugata

Masato Hagiwara

Ayumi Tanida

Kosuke Toyohara

Jake Adelstein junto a sus compañeros reporteros en "Tokyo Vice" (Foto: HBO Max)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ Y CÓMO VER “TOKYO VICE”?

Los primeros tres episodios de “Tokyo Vice” se estrenarán este jueves 7 de abril de 2022 en HBO Max. Posteriormente se lanzarán dos episodios semanalmente hasta el 28 de abril, fecha en la que estrenará el episodio final.