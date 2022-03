“The Batman”, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, técnicamente no tiene una escena post-créditos, pero eso no significa que no incluya alguna secuencia adicional. La nueva película de DC cuenta con una escena en la mitad de los créditos.

Además, incluye un clip de bonificación al final de los créditos que ofrece una pista que le podría interesar a los fanáticos. Para no perdérsela deben estar muy atentos, ya que aparece y desaparece muy rápido.

En la escena de mitad de créditos de “The Batman”, cuando Enigma es encerrado en Arkham habla con el recluso de la celda del costado, que no es otro que el Joker, interpretado por Barry Keoghan, lo que es una señal de una posible secuela.

Paul Dano como El acertijo en "The Batman", la nueva película de DC (Foto: Warner Bros.)

¿QUÉ SIGNIFICA LA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “THE BATMAN”?

Después de los créditos finales de la nueva versión del “Caballero de la noche”, aparece la frase “GOOD BYE (Adiós)?” en el formato que Riddler utilizó para comunicarse con Batman, lo que sugiere una segunda parte, algo que Reeves también espera se confirme pronto.

“No haces el número uno como si fuera a haber un número dos. Tienes que hacer el número uno como si estuvieras luchando por las cercas y tiene que ser una historia que se sostiene y vive por sí misma. Pero yo realmente creo en lo que hemos hecho y me emocionaría contar más historias... Ya estamos contando otras historias en el espacio de transmisión, estamos haciendo cosas en HBO Max, estamos haciendo un programa de Penguin con Colin (Farrel), que va a ser genial. Y también estamos trabajando en otras cosas, pero hemos empezado a hablar de otra película”, dijo el director a The Independent.

Esta es la frase que aparece después de los créditos finales de la nueva versión de Batman (Foto: Warner Bros.)

Pero eso no es lo único. Luego aparece una URL que desaparece rápidamente. Si prestaste atención sabes que se trata de www.rataalada.com pero ¿qué significa?

Al parecer la web es también una broma interna de la película, ya que la pista de “el rata alada” es uno de los momentos más divertidos de la película que se estrenó el 4 de marzo en los cines del mundo y se espera que pronto llegue a HBO Max.

La web tiene varios acertijos complejos que los fanáticos deben resolver. “Tres respuestas correctas y la verdad será revelada” se lee en la paginas, pero no está claro si realmente algún mensaje secreto o más easter eggs de “The Batman”.