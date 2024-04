Aunque ya le había perdido la fe a los realities de supervivencia y competencia extrema, “Physical 100″ llegó para hacerme cambiar de opinión desde 2023, año en el que se estrenó su primera temporada y vi cómo cien participantes lo dejaron todo en las pruebas de alto rendimiento; aquella edición me dejó con ganas de ver más, y vaya que se me cumplió mi deseo cuando regresó su segunda entrega, en la que nuevamente presenciamos adrenalina e intensidad al máximo, pero también mucho drama, ya que varios de los contrincantes terminaron lesionados, pero con tal de no rendirse, ellos siguieron hasta donde pudieron, desafiando sus límites. Si bien, ya acabaron los nueve episodios que me tuvieron enganchada y con los nervios a flor de piel, entre el 19 de marzo y el 2 de abril de 2024, otra vez regresa a mí una interrogante: ¿habrá una tercera temporada? Que conste que mi anhelo es el de millones de seguidores de este programa que se emite a nivel mundial por Netflix.

Vale precisar que este show televisivo de Corea del Sur reúne a un centenar de competidores, todos conocidos por sus atributos físicos bien desarrollados, que deben enfrentarse a una serie de desafíos intensos en los que pondrán a prueba su fuerza, equilibrio, agilidad, resistencia y estrategia. Al final, solamente uno se convierte en el ganador y se hace del premio mayor que consiste en 300 millones wones (aproximadamente 220 mil dólares).

Los desafíos extremos se viven en todo momento en "Physical: 100" (Foto: MBC)

¿“PHYSICAL 100″ TENDRÁ TEMPORADA 3?

Si también estás esperando una buena noticia por parte de la producción y los creadores de este exitoso formato, pues déjame decirte que sí habría una tercera temporada de “Physical 100″. Por lo tanto, podremos experimentar nuevamente, junto a sus nuevos cien integrantes, lo que es esta competencia, que nos hará sentir como si nosotros mismos estuviéramos en la arena dándolo todo con sudor y lágrimas.

¿Por qué creo que habrá una tercera entrega? Simple. Si tomamos en cuenta que al final de la segunda edición – tal como ocurrió como con la primera –, la misteriosa voz señaló: “Existen varios físicos en este mundo. Y nos reunimos aquí en ‘Physical: 100′ para encontrar el físico más perfecto. Nuestra búsqueda del físico perfecto continuará”.

¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILER! De inmediato, aparece en la pantalla una escultura con el nombre del último ganador: Amotti, famoso culturista y atleta de CrossFit.

Luego de la aparición de figuras animadas practicando diferentes disciplinas, señala que la tercera temporada de “Physical: 100 Asia” llegará pronto.

Los desafíos en en "Physical: 100" pondrán a prueba la fuerza, el equilibrio, la agilidad, la resistencia y la estrategia de los competidores (Foto: MBC)

¿CÓMO SERÁ “PHYSICAL 100″ TEMPORADA 3?

Por lo que mencionó la misteriosa voz al final de la entrega 2, podríamos deducir:

1. YA NO TENDRÍA SU BASE EN COREA DEL SUR

Si tomamos en cuenta que en el anuncio se menciona “Physical: 100 Asia”, nos daría a entender que abarcará más países para encontrar el físico perfecto; por lo tanto, no fue suficiente quedarse en Corea del Sur, por lo que ahora la búsqueda se amplía a todo un continente.

Es decir, la tercera temporada del exitoso reality reunirá, una vez más, a un centenar de participantes de diferentes orígenes para competir en desafíos difíciles y agotadores. No interesarán, tal como ha ocurrido hasta ahora, su género, su edad, sus habilidades, sus cualidades, sus profesiones y más.

2. EL POSIBLE REGRESO DE ANTERIORES COMPETIDORES

Si recordamos que en la edición 2 de “Physical 100″ presenciamos el regreso de Hong Beom-seok de la temporada 1, es posible que en la tercera entrega veamos algunos rostros conocidos nuevamente luchando para demostrar que no debieron salir jamás de la competencia.

De ser así, ¿cuántos se animarán en volver? o ¿cambiarán las reglas y quizá ya no permitirán el ingreso a gente con experiencia al programa? Eso lo sabremos pronto.

3. ¿CUÁNTO DURARÁ EL REALITY?

Tomando en cuenta la última frase del anuncio de la misteriosa voz: “Nuestra búsqueda del físico perfecto continuará”, nos preguntamos cuánto más durará el reality show, y no es una queja, sino una duda que surgió.

Muchos seguidores ya comienzan a especular que si se hacen más ediciones, sería posible la llegada de una temporada All-Star, pero para eso deberían surgir varias más, con el fin de reunir a los 100 mejores competidores que pasaron por el show. Aún no hay nada dicho, por el momento, centremos nuestra atención en esta tercera entrega, que esperemos Netflix anuncie con más detalles.

A lo largo de 9 episodios, pudimos conocer el recorrido del ganador del reality "Physical 100" - Temporada 2 (Foto: Netflix)