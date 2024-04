¡Habemus nuevo ganador de “Physical: 100″ (en español: “Habilidad física: 100″)! Tras una exitosa primera entrega, la temporada 2 del reality coreano de Netflix sorprendió a más de uno con otro centenar de entusiastas competidores. Así, mientras ellos buscaban el título del “físico perfecto”, se comprometieron a llevar el desafío a otro nivel. De esta manera, el martes 2 de abril del 2024 se lanzó el último capítulo de la season 2, revelándose -por fin- a la persona que ganó la competencia. ¿Quieres saber de quién se trata? Pues, en las siguientes líneas, te presento el final explicado (ending explained) de esta edición del programa.

Vale precisar que el show televisivo estuvo protagonizado por 100 participantes con atributos físicos bien desarrollados, quienes fueron desafiados en pruebas de fuerza, equilibrio, agilidad, resistencia y estrategia... con el fin de encontrar al dueño del gran premio mayor de ₩ 300 millones (aproximadamente 220 mil dólares).

Antes de continuar, mira el tráiler de “Physical: 100″ - Temporada 2:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “PHYSICAL: 100″?

ATENCIÓN SPOILERS. El episodio 9 de la segunda entrega del reality de Netflix estuvo protagonizado por los cuatro finalistas: Amotti (CrossFitter), Justin Harvey (Actor), Andre Jin (Jugador de Rugby) y Hong Beom-seok (Exbombero). Ellos se sometieron a una prueba final de tres etapas.

En la primera parte, los hombres debían mantener su “torso” (un 40% de su peso corporal) en el aire y el primero que soltara la cuerda sería eliminado. ¿El resultado? Justin Harvey se despidió de la competencia.

En la segunda parte, tuvieron que superar el reto de las sentadillas infinitas sobre un enorme contenedor de metal. ¿El resultado? Andre Jin fue eliminado y no pudo continuar en el concurso.

La tercera y última parte nos presentó a Amotti y Hong Beom-seok enfrentándose en el “empuje del poste”. Así, se decidió que quien lograra dos triunfos se quedaría con la victoria definitiva de la competencia.

El póster de la temporada 2 de "Physical 100" muestra a algunos de los concursantes que lucharon por llevarse el primer lugar de la competencia (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ES EL GANADOR DE LA TEMPORADA 2 DE “PHYSICAL: 100″?

El gran ganador de “Physical: 100″ - Temporada 2 es Amotti, quien venció a sus tres contrincantes en la prueba final y se alzó con el primer puesto del reality show.

¿QUIÉN ES AMOTTI?

De acuerdo con The Direct, su verdadero nombre es Kim Jae Hong y es famoso como culturista y atleta de CrossFit, destacándose por sus actividades físicas dentro y fuera de la pantalla.

Por si fuera poco, está incluido en la tabla de clasificación competitiva internacional de Crossfit, alcanzando el puesto 24 en la división masculina asiática en 2018 y el puesto 727 en la clasificación mundial en 2020.

Amotti es el ganador de la temporada 2 del reality "Physical: 100" (Foto: Netflix)

FICHA DE DATOS DE AMOTTI

Nombre completo: Kim Jae Hong

Fecha de nacimiento: 9 de noviembre de 1992

Edad: 31 años

País de origen: Corea del Sur

Estatura: 1,80 m

Disciplinas: CrossFit y culturismo

Instagram: @amottivation

OTROS CONCURSOS DE AMOTTI

Previamente, Amotti participó en el concurso de culturismo “Show Me the Body” y, pese a que no lo ganó, se mostró muy agradecido con el aprendizaje que alcanzó durante la experiencia.

SU CANAL DE YOUTUBE

Puedes conocer más de Amotti en su canal de YouTube, donde frecuentemente comparte vídeos sobre sus entrenamientos, su estilo de vida y mucho más.