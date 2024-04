¡Tenemos un ganador! Por segunda vez en la historia del reality show de Netflix, un deportista de CrossFit es el ganador, ¿eso significa que ese es el físico perfecto? La temporada 2 de “Physical: 100″ estrenó su noveno y último episodio el 2 de abril y reveló que el único sobreviviente a los extenuantes retos fue Amotti. Si quieres conocer más sobre el participante, aquí te lo cuento.

A mitad del programa, Amotti estuvo a punto de irse del programa cuando su equipo perdió el reto del laberinto. Sin embargo, gracias al repechaje, pudo volver como un ave fénix. Este giro dramático en la competencia no solo demostró la resistencia física y mental de Amotti, sino también su capacidad para enfrentar desafíos y regresar con fuerza renovada.

1. ¿QUIÉN ES AMOTTI?

Amotti es mucho más que un influencer fitness: es una verdadera inspiración para quienes buscan superarse a sí mismos en el mundo del fitness. Originario de Corea del Sur, Amotti saltó a la fama internacional al participar en la temporada 2 del reality show de Netflix, “Physical: 100″.

Amotti en el evento promocional de "Physical: 100" (Foto: Netflix)

Este intrépido concursante no solo destacó por su increíble forma física, sino también por su dedicación y determinación para alcanzar el éxito. Después de enfrentarse a duras competiciones físicas con otros 99 concursantes, Amotti emergió como el ganador indiscutible del programa.

2. DATOS PERSONALES DE AMOTTI

Nombre real: Kim Jae Hong

Kim Jae Hong Apodo: Amotti

Amotti Fecha de nacimiento: 9 de noviembre de 1992

9 de noviembre de 1992 Edad: 31 años

31 años Lugar de nacimiento: Corea del Sur

Corea del Sur Instagram: @amottivation

Youtube: @amotti1

3. ¿CUÁL ES EL VERDADERO NOMBRE DE AMOTTI?

El verdadero nombre de Amotti es Kim Jae Hong.

4. ¿QUÉ DEPORTE REALIZA AMOTTI?

Amotti se especializa en el CrossFit, una disciplina que abarca una amplia gama de movimientos y ejercicios diseñados para mejorar la fuerza, la resistencia y la condición física en general. Desde levantamiento de pesas olímpico hasta ejercicios de gimnasia y actividades aeróbicas, el CrossFit desafía a sus practicantes a superar sus límites en cada sesión de entrenamiento.

Con una dedicación incomparable, Amotti ha destacado en la escena internacional del CrossFit, dejando una marca imborrable en la clasificación competitiva. En 2018, alcanzó el puesto 24 en la división masculina asiática, demostrando su destreza y habilidad en esta exigente disciplina. Además, en el ranking global de 2020, se ubicó en el puesto 727, consolidando su posición como uno de los atletas más destacados en el mundo del CrossFit.

5. AMOTTI TAMBIÉN HA SIDO FISICOCULTURISTA

Además del CrossFit, Amotti también ha concursado en competencias de fisicoculturismo internacionales. Antes de aparecer en Physical: 100 Season 2, Amotti participó en la reconocida competencia de culturismo Show Me Your Body.

Si bien no terminó ganando, calificó la experiencia como una experiencia “sin arrepentimientos”. Publicó sobre la competencia en su página personal de Instagram, describiendo los “altibajos” del proceso y agradeciendo a sus fans por todo el apoyo.

“Fin de mostrarme el cuerpo después de los altibajos. ‘No importa cuál sea el resultado, hagámoslo sin arrepentirnos’ era el objetivo. No me arrepiento en el proceso, así que no puedo esperar a ver los resultados”, escribió en la publicación de su Instagram.

6. AMOTTI TAMBIÉN ES YOUTUBER

Amotti también es YouTuber. Como muchos de sus compañeros de CrossFit y personalidades del culturismo, tiene una gran presencia en YouTube, donde cuenta con más de 179 mil suscriptores.

El creador de ejercicios publica videos de entrenamientos frecuentes en la plataforma, mostrando a los suscriptores el esfuerzo que pone para mantener la forma física por la que ha trabajado duro y tal vez brindando algo de inspiración para los espectadores curiosos.

Su canal ofrece una ventana al mundo del fitness y la dedicación, al tiempo que comparte consejos y motivación para alcanzar los objetivos de acondicionamiento físico.

7. FOTOS DE AMOTTI

Amotti disfrutando de un café helado en Corea (Foto: Netflix)