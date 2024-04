La serie “Secuestro del vuelo 601″ (en inglés: “The Hijacking of Flight 601″) es una de las grandes alternativas del catálogo de Netflix para los fans de los thrillers dramáticos y de los proyectos basados en hechos reales, pues se inspira en la verdadera historia detrás del secuestro aéreo más largo en la historia de Latinoamérica. Así, es probable que quieras conocer a todos los actores y personajes de la producción. Por ello, en las siguientes líneas, te presento su guía de reparto (cast guide). ¡Presta atención!

Vale precisar que el show televisivo se estrena el miércoles 10 de abril del 2024 y se compone de 6 episodios en total. Además, fue creado por Pablo González y Camilo Salazar Prince.

Así, según la sinopsis oficial, “cuando un avión es secuestrado, dos azafatas deben burlar a los agresores en medio de intensas negociaciones... tanto en el aire como en tierra”.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Secuestro del vuelo 601″:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SECUESTRO DEL VUELO 601”?

1. Mónica Lopera como Edilma Pérez

Si quieres saber quién es quién en la serie de Netflix, debemos empezar con una de sus protagonistas: Edilma Pérez. Ella es una de las azafatas de vuelo que lidia con los problemas causados por el secuestro, mientras muestra lo fuerte y decidida que es.

La actriz que la interpreta es Mónica Lopera, reconocida por su trabajo previo en producciones como “Loco por vos” (2020), “Frontera verde” (2019), “Antes del fuego” (2015) y “En los tacones de Eva” (2006).

Sobre su papel en “Secuestro del vuelo 601”, ella le contó a Semana: “No he hecho nada más exigente que este proyecto. Es el que más me ha llevado a mis límites, a conocer mis miedos, de qué soy capaz o no (¡y soy capaz de mucho!). Desde el principio fue un proceso muy complicado, positivamente”.

Mónica Lopera como Edilma Pérez en la serie colombiana “Secuestro del vuelo 601" (Foto: Netflix)

2. Christian Tappan como el Capitán Lucena

Jorge Lucena es el capitán del vuelo 601, presentado como un piloto machista y un poco misógino, algo muy común en los años setenta.

El actor a cargo del personaje es Christian Tappan, a quien hemos visto en títulos como “Griselda” (2024), “El robo del siglo” (2020), “Narcos” (2015), “Pablo Escobar, el patrón del mal” (2012) y “La Reina del Sur” (2011).

Christian Tappan interpreta a la versión ficticia del Capitán Lucena en la serie “Secuestro del vuelo 601" (Foto: Netflix)

3. Ángela Cano como Bárbara

En la serie, Ángela Cano se pone en la piel de Bárbara. En la filmografía de la actriz, también se encuentran proyectos como “Ritmo salvaje” (2022) y “Frontera verde” (2019).

Ángela Cano en el detrás de cámaras de la serie “Secuestro del vuelo 601" de Netflix. Ella interpreta a Bárbara en la ficción (Foto: @angelacanoactriz / Instagram)

4. Enrique Carriazo como Mustafá

Enrique Carriazo, por su parte, le da vida a Mustafá. Previamente, el histrión ha sido figura clave en las películas “Siempreviva” (2015), “La primera noche” (2003) y “La pena máxima” (2001), así como en la serie “Historia de un crimen: Colmenares” (2019).

Enrique Carriazo interpreta a Mustafá en la serie colombiana “Secuestro del vuelo 601" (Foto: Netflix)

5. Marcela Benjumea como Machola

Marcela Benjumea es una aclamada actriz colombiana, famosa por su trabajo en producciones como “Hasta que la plata nos separe” (2022), “El robo del siglo” (2020), “La niña” (2016) y “El jefe” (2011). En “Secuestro del vuelo 601″, se pone en la piel de Machola.

Enrique Carriazo como Mustafá y Marcela Benjumea como Machola en una escena de la serie colombiana “Secuestro del vuelo 601" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Secuestro del vuelo 601”:

Carlos Manuel Vesga como Marulanda

Johan Rivera como Lequerica

Ilenia Antonini como Marisol

Valentín Villafañe como Borja

Alían Emmanuel Devatac como El Toro Solano

Juan Pablo Raba

Mónica Lopera, Christian Tappan, Enrique Carriazo y Ángela Cano son las figuras principales del póster de la serie colombiana "Secuestro del vuelo 601" (Foto: Netflix)