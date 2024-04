CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Uno de los secuestros aéreos más largos de la historia de América Latina inspiró “Secuestro del vuelo 601″ (”The Hijacking of Flight 601″ en inglés), serie colombiana de Netflix creada y dirigida por Pablo González y Camilo Prince. Cuando dos hombres se apoderan de un vuelo con 43 pasajeros, los copilotos y la escasa tripulación intentan mantener la calma para evitar un derramamiento de sangre. Pero el resultado no solo depende de ellos, ya que los secuestradores exigen un cuantioso rescate y concesiones políticas a las autoridades colombianas. ¿Cuál es el desenlace? A continuación, te cuento qué pasó con cada uno de los protagonistas del drama de seis episodios.

Tras una mañana caótica en casa, la azafata Edilma Pérez (Mónica Lopera) pierde el vuelo 601 de Aerobolivar, lo que resulta en su inminente despido. No obstante, un suceso improbable le ofrece una oportunidad de redención: Borja (Valentín Villafañe) y El Toro (Alian Devetac) irrumpen en la cabina y secuestran la aeronave con 43 pasajeros y una azafata novata, Marisol (Ilena Antonini). El ingeniero Pirateque (Enrique Carriazo), el gerente de la aerolínea, y Manchola (Marcela Benjumea), la jefa de las azafatas, no están seguros de enviar a Edie, pero no tiene otra opción.

Cuando el avión hace un breve parada para recargar el combustible necesario para llegar a Cuba, las experimentadas asistentes de vuelo Edilma y Bárbara Gallo (Ángela Cano) suben a bordo. En tanto, la junta directiva de Aerobolivar se reúne para llegar a un acuerdo sobre cómo manejar la crisis. Pirateque se encarga de negociar con los secuestradores, quienes se presentan como revolucionarios y piden 200.000 dólares en efectivo y que el gobierno colombiano libere a docenas de prisioneros políticos.

Eusebio Borja y Francisco Solano López secuestraron el vuelo 601 en nombre de la revolución y con la intención de conseguir dinero en la serie colombiana "Secuestro del vuelo 601" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “SECUESTRO DEL VUELO 601″?

Los artífices del “Secuestro del vuelo 601″ le ordenan al piloto Richard Wilches (Christian Tappan) aterrizar en Aruba, donde planean mantenerlos como rehenes hasta que se cumplan sus exigencias. Pirateque trata de conseguir el dinero, pero al ver que sus superiores no tienen intenciones de negociar da aviso a un conocido reportero “Francisco “El Flaco” Marulanda” (Carlos Manuel Vesga), quien lleva sus cámaras al lugar y registra lo sucedido.

Edie aprovecha la atención de los medios para hacerle creer a todos que una de las pasajeras ha entrado en labor de parto, lo que presiona a todos a actuar con prontitud. Pirateque llega a un acuerdo con Borja, anuncia que la aerolínea pagará el rescate y consigue que liberen a mujeres y niños. Sin embargo, el gobierno anuncia que no negociará con revolucionarios y declara que los que no hagan estarán cometiendo un delito.

Pirateque informa de lo sucedido a Borja, quien para demostrar que no está bromeando escoge a un pasajero, se lo lleva al otro extremo de la aeronave y le dispara. El pánico se apodera de todos, así que Edie y Bárbara idean un nuevo plan: drogar a los secuestradores con las pastillas para dormir de una pasajera y escapar por la parte inferior del avión. Todo marcha bien hasta que Borja y Toro consumen cocaína para mantenerse despiertos.

A pesar del miedo, tripulantes y pasajeros se organizan para escapar. El comandante Richard Wilches es el encargado de dar la señal, pero se retrasa debido a que no consigue liberarse de la esposas. Cuando finalmente lo logra, aparece Pirateque con el dinero prometido. Bárbara es enviada a recoger el rescate, pero regresa con solo una parte y con la indicación de que se entregará el resto a medida que los rehenes sean liberados.

Borja y Toro celebran su victoria y empiezan a elegir a los que bajarán primero. No obstante, Wilches no parece contento con el desenlace de la historia y activa la señal, provocando que los pasajeros se levanten contra los secuestradores. En medio del caos, Edie indica la salida a los pasajeros, quienes salen desesperados. Cuando llega el turno de la azafata de salir, Toro la sujeta y le ordena al piloto despegar con rumbo desconocido.

El comandante Richard Wilches (Christian Tappan) no soporta que los secuestradores escapen con el dinero y decide actuar en la serie colombiana "Secuestro del vuelo 601" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “SECUESTRO DEL VUELO 601″?

¿Cuál es la verdadera historia de Borja y Toro?

El cuarto episodio de “Secuestro del vuelo 601″ se centra en la historia de Borja y Toro, dos futbolistas paraguayos que intentan triunfar en el deporte con la ayuda de Don Pacho. La gran oportunidad de Toro llega cuando el club de fútbol de primera división de Cali, La Gloriosa, llega en busca de nuevos talentos. Pero Pacho le exige que pague su deuda si quiere jugar, Borja se ofrece a conseguir el dinero. Durante la noche, visita un bar cercano y acepta acostarse con Checho. Antes de marcharse con su pago, Borja lee unos textos revolucionarios que despiertan su curiosidad.

A pesar de los sacrificios de Borja, Toro no puede demostrar su talento debido a una fuerte lesión en el pie. Al confirmar que Toro no podrá volver a jugar de manera profesional, don Pacho los expulsa y se queda con sus pasaportes. Sin la posibilidad de volver a casa y no saber a dónde dirigirse, ambos amigos recurren a Checho, quien le ofrece ayuda para recuperar sus documentos y darle una lección al entrenador que los maltrató por años.

Tras irrumpir en la austera academia de fútbol, Checho da un discurso revolucionario y amenaza con matar a Pacho si continúa con sus negocios. Borja y Toro se quedan en casa de Checho por un tiempo y empiezan a aprender sobre su ideología. Uno de esos días, surge la idea de hacerse pasar por guerrilleros y secuestrar un avión. Antes de concretar el plan, Checho se dispara en cabeza por error.

¿Por qué Todo amenaza con matar a todos?

Cuando el vuelo 601 vuelve a estar en una altitud de crucero, el comandante Wilches intenta aterrizar en varios lugares, pero ningún aeropuerto le da autorización. Con las reservas de combustible al mínimo, el piloto aterriza de emergencia en Lima, Perú, donde no son bien recibidos. Tras un tiroteo en el que resulta herido Toro, los oficiales de policía les ofrecen llegar los tanques para que puedan seguir su camino.

Edie le salva la vida a Toro al detener la hemorragia, algo que el secuestrador agradece amenazando a todos con hacer explotar una granada si no hacen lo que él quiere. El descontrol de Toro se debe a la presión de sentirse acorralado por la policía y por la traición de Borja, quien en lugar de asesinar a uno de los pasajeros, lo escondió. En tanto, Wilches aprovecha el alboroto para cambiar el rumbo a Bogotá, donde los esperan los militares.

Chavarriaga le pide a Aristides que dé un falso testimonio, pero éste se rebela e informa a la tripulación de los planes del gobierno. Edie le pide al piloto que cambie de dirección e intente aterrizar en el desierto como quieren los secuestradores, pero Wilches no escucha razones, así que la azafata lo apuñala en la pierna para que rectifique.

¿Qué pasó con Borja y Toro?

En el último episodio de “Secuestro del vuelo 601″, el avión finalmente aterriza en El Dorado y Edie, Barbara, el copiloto Lequerica y el resto de pasajeros rehenes son liberados. Sin embargo, no hay rastro de los secuestradores y el piloto. ¿Dónde están? Eso es precisamente lo que quiere saber Chavarriaga, quien presiona a Edie para que diga la verdad.

La azafata explica que el comandante Wilches demostró su valentía al hacer un trato con los secuestradores por el bien de los pasajeros. Antes de llegar a Bogotá, el avión descendió en otro lugar, donde bajaron Borja, Toro y el piloto, quien será liberado si los tripulantes del vuelo guardan silencio por 72 horas. Edie insiste en que es por la seguridad del piloto, pero Chavarriaga amenaza con quitarle a sus hijos, así que ella acepta hablar con la condición de que no se filtre nada a la prensa. En ese momento, aparece Wilches, quien confirma los testimonios de sus compañeros y se convierte en un héroe nacional.

Al final de “Secuestro del vuelo 601″, Edie regresa con sus hijos, Bárbara decide aceptar su verdadero nombre y dejar de fingir para agradar a los demás, Pirateque se declara culpable y es sentenciado a siete meses de prisión, Toro regresa a su pueblo, reparte del dinero que consiguió y es arrestado, mientras que Borja se muda a Brasil.

Edilma Pérez (Mónica Lopera) elabora un plan para ayudar a escapar a los secuestradores y regresar con sus hijos al final de la serie colombiana “Secuestro del vuelo 601" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “SECUESTRO DEL VUELO 601″?

“Secuestro del vuelo 601″ está disponible en Netflix desde el 10 de abril de 2024, por lo tanto, para ver la nueva serie colombiana solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.