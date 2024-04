Nica y Rigel, los protagonistas de “Fabricante de lágrimas” (“Fabbricante di lacrime” en su idioma original y “Tearsmith” en inglés), se dan cuenta de que tras pasar una infancia difícil en un orfanato y ser adoptados juntos, están unidos por unos sentimientos inesperados e irrefrenables. La película italiana de Netflix se basa en la exitosa novela homónima de Erin Doom y cuenta con la dirección de Alessandro Genovesi. Si quieres conocer más detalles sobre la nueva cinta romántica, continúa leyendo. A continuación, te comparto los datos más relevantes.

El largometraje escrito por Eleonora Fiorini y Alessandro Genovesi fue producido por Colorado Film, Iginio Straffi y Alessandro Usai, se grabó en Pescara y Rávena de abril a junio de 2023 y se estrenará en la plataforma de streaming de la N roja el 4 de abril de 2024.

Caterina Ferioli y Simone Baldasseroni son los protagonistas de “Fabricante de lágrimas”, mientras que Alessandro Bedetti, Roberta Rovelli, Orlando Cinque, Sabrina Paravicini, Eco Andriolo, Nicky Passarella y Sveva Romana Candelletta completan el reparto. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película italiana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “FABRICANTE DE LÁGRIMAS”

1. Caterina Ferioli como Nica Dover

Caterina Ferioli, que anteriormente interpretó a Carolina en la serie “Belcanto”, asume el rol de Nica Dover, una joven huérfana que creció en un orfanato. Su vida cambia cuando los Milligan la adoptan junto a Rigel, con quien descubre los límites del amor y sus miedos.

Caterina Ferioli asume el rol de Nica Dover, una huérfana que es adoptada junto a Rigel, en la película italiana "Fabricante de lágrimas" (Foto: Netflix)

2. Simone Baldasseroni como Rigel

Simone Baldasseroni, que apareció en producciones como “Siamo solo piatti spaiati”, “È per il tuo bene”, “Che Dio ci aiuti”, “Crazy for Football”, “Vivere non è un gioco da ragazzi” y “Cinquanta km all’ora”, da vida a Rigel, un huérfano inquieto y misterioso que es adoptado junto con Nica.

Simone Baldasseroni como Rigel, un misterioso huérfano, en la película italiana "Fabricante de lágrimas" (Foto: Netflix)

3. Alessandro Bedetti como Lionel

Alessandro Bedetti, que participó en proyectos como “Nudes”, “Headshot”, “Hai mai avuto paura?” y “Doc”, es el encargado de interpretar a Lionel en la película romántica “Fabricante de lágrimas”.

4. Roberta Rovelli como Anna

Roberta Rovelli, que fue parte de “Rino Gaetano - Ma il cielo è sempre più blu”, “La stagione dei delitti”, “Lascia perdere, Johnny!”, “Nebbie e delitti”, “Lubrifica Nos Domine”, “Stella”, “C’era una volta la città dei matti…”, “Camera Café”, “Alaska”, “Home”, “Zero” y “Soy el Abismo”, asume el papel de Anna.

5. Orlando Cinque como Norman

Orlando Cinque, que apareció en las series “Love Bugs”, “Vento di ponente”, “Roma criminal”, “Borgia”, “No matarás”, “Romulus”, “Il Commissario Ricciardi”, “Doc”, “Signora Volpe”, “Un’estate fa” y “Vanina”, da vida a Norman.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Fabricante de lágrimas”:

Sabrina Paravicini como Margaret

Eco Andriolo como Adeline

Nicky Passarella como Billie

Sveva Romana Candelletta como Miki

¿DE QUÉ TRATA “FABRICANTE DE LÁGRIMAS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Fabricante de lágrimas” empieza “dentro de los muros de Grave, el orfanato donde crecieron Nica y Rigel, y donde siempre se ha contado una leyenda: la del Fabricante de Lágrimas, un misterioso artesano, culpable de haber forjado todos los miedos y ansiedades que habitan los corazones de los hombres. Pero a los diecisiete años les ha llegado el momento de dejar atrás los cuentos de hadas y encontrar el coraje para aceptar esa fuerza que los atrae y los repele al mismo tiempo, que se llama amor”.

¿CÓMO VER “FABRICANTE DE LÁGRIMAS”?

“Fabricante de lágrimas” se estrenará en Netflix el jueves 4 de abril de 2024, por lo tanto, para ver la nueva película italiana solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.