El catálogo de Netflix suele incluir películas que, en el momento de su estreno, no tuvieron una gran acogida por el público debido a diversas razones. Esto pasó con “El precio del placer” (“Girls to Buy” en español), película de 2021 que, a pesar de la pandemia del COVID-19, tuvo una gran acogida en Polonia, su país, pero que no pudo llegar a un público mayor en el extranjero. Con su inclusión en la plataforma de streaming, ha ganado un nuevo envión y es una de las cintas más vistas del top 10. Y esta película trae más de una sorpresa para los espectadores que nos gustan las ficciones basadas en historias reales.

Y esta es una historia muy perturbada y sombría. Aunque parece empezar como un sueño idílico de mucho dinero y lujos, la historia se torna cada vez más espeluznante, mostrando el verdadero rostro de los monstruos dedicados al tráfico sexual.

Protagonizada por Paulina Galazka, Katarzyna Figura y Katarzyna Sawczuk, este filme muestra el otro lado más oscuro de las damas de compañía polaca que formaron parte del conocido “Escándalo de Dubai”.

Antes de que te cuente más de la trama de la cinta “El precio del placer”, te dejo el tráiler oficial de la película disponible en la plataforma de streaming Netflix:

¿DE QUÉ TRATA “EL PRECIO DEL PLACER”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, esta es la trama de la película “El precio del placer”: “Las cosas se salen de control cuando una mujer ambiciosa escapa de su pequeño pueblo y se convierte en una dama de compañía de lujo. Basada en una historia real”.

Esta película cuenta la historia de cómo una mujer polaca ingresa al mundo de las damas de compañía exclusivas del Medio Oriente, con un servicio especial que le da unos réditos exorbitantes.

A pesar de que parece un trabajo soñado, todo cambia porque los jeques le piden que contacte a más mujeres para que trabajen con ella y así aumentar más el servicio de damas de compañías para poderosos personajes.

La llegada de más mujeres empieza a dar forma a las verdaderas intenciones de los criminales detrás de un servicio que toma un color cada vez más infame. El sueño se convierte en pesadilla, pero ellas luchan por despertar y contar su historia.

Una escena de la película "El precio del placer", disponible en la plataforma de streaming Netflix (Foto: Phoenix Productions)

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL PRECIO DEL PLACER”

Paulina Galazka como Emi / Alicja

Katarzyna Figura como Kalina

Katarzyna Sawczuk como Zuzanna

Mateusz Banasiuk como Piotr

Eryk Kulm como Marek

Anna Mucha como Lena

Olga Bołądź como Ewa

Wojciech Zieliński como Robert

Marcin Czarnik como Jurek

Justyna Wasilewska como Sandra

Michał Żurawski como Andrzej

Piotr Stramowski como Paweł

Sebastian Fabijański como Max

Anna Próchniak como Daria

¿CÓMO VER “EL PRECIO DEL PLACER”?

La película “El precio del placer” se encuentra disponible en la plataforma de streaming y, para verla en el catálogo, de manera online, debes contar con una suscripción.