Si buscas una serie documental de Netflix al más puro estilo de “Queen Cleopatra” o “Alexander: The Making of a God”, “Testamento: La historia de Moisés” (en inglés: “Testament: The Story of Moses”) parece ser la opción perfecta para ti. Y es que, al igual que las producciones sobre la última faraona de Egipto y Alejandro Magno, este proyecto combina las entrevistas a expertos con la recreación de la vida de una figura tan importante como Moisés. Pero, ¿conoces a todos los actores y personajes del programa? Pues, en las siguientes líneas, te presento su guía de reparto (cast guide). ¡Presta atención!

Vale precisar que la serie de Netflix se estrena el miércoles 27 de marzo del 2024 y se compone de 3 episodios en total. Además, cuenta con la participación de experimentados teólogos e historiadores, con el fin de acercarnos lo más posible a la vida de Moisés como príncipe, profeta y mucho más.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Testamento: La historia de Moisés”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “TESTAMENTO: LA HISTORIA DE MOISÉS”?

1. Charles Dance como el narrador

Para saber quién es quién en “Testament: The Story of Moses”, debemos empezar con el narrador: Charles Dance, a quien seguro recuerdas por su rol como el cruel Tywin Lannister en “Game of Thrones”.

En su filmografía también se encuentran títulos como: “The Imitation Game”, “Last Action Hero”, “Alien 3″, “Ali G Indahouse”, “The Crown” y “Dracula Untold”.

Charles Dance interpretó a Lord Luis Mountbatten en la cuarta temporada de "The Crown" (Foto: Netflix)

2. Avi Azulay como Moisés

Por supuesto, el protagonista de la serie es Moisés (en inglés: Moses), el profeta más importante para el judaísmo y el liberador del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto.

El actor que le da vida al personaje es Avi Azulay, israelí reconocido por su trabajo previo en “East Side”, “Le’ehov Otkha Ani Lo Hayevet”, “Manayek” y “Shababnikim”.

Avi Azulay como Moisés en el docudrama “Testament: The Story of Moses” (Foto: Netflix)

3. Mehmet Kurtuluş como el Faraón

Como sabemos, el Faraón (en inglés: Pharaoh) tiene gran relevancia en la historia de Moisés, dado que su negativa de liberar a los hebreos dio inicio a las diez plagas bíblicas.

En la ficción, está interpretado por Mehmet Kurtuluş, artista alemán que también forma parte de los elencos de “El camino de la noche”, “Big Game”, “En julio”, “Rápido y sin dolor” y “The Protector”.

Mehmet Kurtuluş interpreta al Faraón en la serie “Testament: The Story of Moses” (Foto: Netflix)

4. Dominique Tipper como Séfora

Séfora (en inglés: Zipporah) es la esposa de Moisés, con quien tuvo dos hijos: Gersón y Eliezer. La actriz que asume el papel es Dominique Tipper, famosa por proyectos como “The Girl with All the Gifts”, “The Expanse”, “Vampire Academy: Blood Sisters” y “Monday”.

Dominique Tipper interpreta a Séfora en la serie “Testament: The Story of Moses” (Foto: Netflix)

5. Ishai Golan como Aarón

Aarón es el hermano de Moisés, tres años mayor que nuestro protagonista. El histrión que se pone en la piel del personaje es Ishai Golan, a quien también hemos visto en “The Reports on Sarah and Saleem”, “The Golem”, “Plan A”, “Greenhouse Academy”, entre otras producciones.

Ishai Golan interpreta a Aarón en la serie “Testament: The Story of Moses” (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Testamento: La historia de Moisés”:

Reymonde Amsellem Nidam como Miriam, la hermana de Moisés

Tülay Günal Göncü como Bithiah, la hija del Faraón

Yassine Barfoud como Atta

Sami Fekkak como Josué (en inglés: Joshua)

Avi Azulay es la figura principal del póster de “Testamento: La historia de Moisés" (Foto: Netflix)