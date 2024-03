Además de Bill Nighy y Micheal Ward, “El juego bonito” (“The Beautiful Game” en su idioma original), película británica de Netflix que se inspiró en la Copa Mundial de Personas sin Hogar, cuenta con muchos participantes reales del HWC cuyas vidas se han visto impactadas por los esfuerzos de la organización. Entonces, ¿quiénes forman parte del elenco de la cinta dirigida por Thea Sharrock a partir de un guión de Frank Bryce? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

El largometraje que tiene una duración de 125 minutos narra la historia de un entrenador de fútbol que invita a un exjudador profesional a ser parte del campeonato mundial que existe desde 2001, en el que han participado más de 1,2 millones de personas y 220 clubes. Vinny no comprende la magnitud del evento hasta que llega a Roma, donde recuerda lo que es jugar en equipo y demuestra aún tiene talento para ese deporte.

“El juego bonito”, que se estrena el 29 de marzo de 2024, también cuenta con las actuaciones de Susan Wokoma, Callum Scott Howells, Kit Young, Sheyi Cole, Tom Vaughan-Lawlor, Robin Nazari, Aoi Okuyama, Cristina Rodlo, Tadashi Watanabe, Kazuhiro Muroyama y Valeria Golino.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL JUEGO BONITO”

1. Micheal Ward como Vinny

Micheal Ward, actor jamaicano-británico que participó en las películas “Blue Story” y “The Old Guard”, y en las series “Top Boy”, “The A List” y “Empire of Light”, da vida a Vinny, un exjugador de fútbol que vive en su automóvil después de abandonar el deporte por un problema del pasado. Cuando recibe la invitación de Mal no tiene el más mínimo interés en el evento, pero eso cambia al llegar a Roma.

Vinny (Micheal Ward) demuestra su talento en el futbol en la película británica "El juego bonito" (Foto: Netflix)

2. Bill Nighy como Mal

Bill Nighy, actor británico conocido por interpretar a Billy Mack en “Love Actually”, a Viktor en la franquicia cinematográfica de “Underworld”, a Davy Jones en “Piratas del Caribe” y al general Fallon en “Jack the Giant Slayer”, asume el rol de Mal, el entrenador de un equipo que participa en la Copa Mundial de Personas sin Hogar.

Mal (Bill Nighy) alentando a su equipo en la Copa Mundial de Personas sin Hogar en la película británica "El juego bonito" (Foto: Netflix)

3. Valeria Golino como Gabriella

Valeria Golino, recordada por su participación en producciones como “Rain Man” (1988), “The King’s Whore” (1990), “Hot Shots!” (1991), “Fallen Angels” (1993), “Hot Shots! Part Deux” (1993), “Immortal Beloved” (1994), “Things You Can Tell Just by Looking at Her” (2000), “Jacky in Women’s Kingdom” (2014), “Retrato de una mujer en llamas” (2019) y “The Morning Show” (2021), interpreta a Gabriella.

Valeria Golino da vida a Gabriella, directora del HWC, en la película británica "El juego bonito" (Foto: Netflix)

4. Callum Scott Howells como Nathan

Callum Scott Howells, que apareció en “Show Me What You’re Made Of”, “Let It Shine”, “It’s a Sin”, “The Way”, “The Beautiful Game”, es el encargado de dar vida Nathan en “El juego bonito”. Se trata de uno de los jugadores del equipo que Mal dirige.

Callum Scott Howells interpreta a Nathan, un miembro del equipo de Mal, en la película británica "El juego bonito" (Foto: Netflix)

5. Kit Young como Cal

Kit Young, actor británico que fue parte de producciones como “Julius Caesar”, “Endeavour”, “A Midsummer Night’s Dream”, “Shadow and Bone”, “The School for Good and Evil” y “Out of Darkness”, asume el papel de Cal, otro de los miembros del equipo de Mal.

Kit Young como Cal, un futbolista del HWC, en la película británica "El juego bonito" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “El juego bonito”:

Sheyi Cole como Jason

Robin Nazari

Tom Vaughan-Lawlor como Kevin

Susie Wokoma como Protasia

Layo-Christina Akinlude

Cristina Rodlo

Aoi Okuyama como Mika

¿DE QUÉ TRATA “EL JUEGO BONITO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “El juego bonito”, “Mal es el entrenador del equipo de fútbol de personas sin hogar de Inglaterra y lleva a sus jugadores a Roma con la esperanza de coronarse campeones de la Copa Mundial de Personas sin Hogar, un torneo mundial de fútbol callejero. En el último minuto decide traer consigo a un talentoso delantero Vinny, que podría darles una oportunidad real de ganar, pero sólo si está dispuesto a dejar atrás su pasado y formar parte del equipo”.

¿CÓMO VER “EL JUEGO BONITO”?

“El juego bonito” se estrenará en Netflix el viernes 29 de marzo de 2024, por lo tanto, para ver la nueva película británica solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.