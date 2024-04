Basada en el popular manga japonés del mismo nombre, “Parasyte: Los Grises” (“Parasyte: The Grey” en inglés) es la nueva serie de ciencia ficción y terror que llega a Netflix, y promete llevar la emoción y el suspenso al siguiente nivel. Dirigida por el visionario Yeon Sang-ho, conocido por éxitos como “Tren a Busan” y “Hellbound”, la trama nos sumerge en un mundo donde demasiadas larvas extraterrestres caen a la Tierra en un intento de apoderarse de la humanidad. Si quieres conocer a los personajes y actores de esta serie, aquí te cuento los detalles.

Programada para estrenarse el 5 de abril de 2024, sigue la historia de un poderoso equipo conocido como Gray, que se une para luchar contra la amenaza alienígena, utilizando todos los medios necesarios para proteger a la humanidad. Sin embargo, la trama da un giro fascinante cuando una mujer descubre que está coexistiendo con el parásito que vive dentro de ella.

Antes de seguir, mira el tráiler de “Parasyte: Los Grises”.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL REPARTO DE “PARASYTE: LOS GRISES”?

1. Jeon So Nee como Jeong Su In

En “Parasyte: Los Grises”, el elenco está encabezado por Jeon So Nee, quien interpreta el papel de Jeong Su In. En esta intrigante serie, Jeong Su In es una joven víctima de un parásito que no logra apoderarse por completo de su cerebro, lo que la lleva a una extraña coexistencia con la criatura.

Vale destacar que en la versión original, este personaje era un hombre, cuyo brazo sirve de huésped para el parásito extraterrestre.

“Me estaba preparando para el trabajo, decidí leer la obra original correctamente. Fui solo a un café de cómics y leí cómics durante 6 o 7 horas. Sólo entonces pude experimentar la profundidad de la obra original. Contenía temas mucho más profundos y filosóficos de lo que esperaba”, reveló So Nee en una entrevista con la revista Men.

Por su parte, la talentosa actriz surcoreana Jeon So Nee ha cautivado al público con su versatilidad en otros proyectos como “Our Blooming Youth” y “Dr. Brain”.

2. Koo Kyo Hwan como Seol Kang Woo

También encontramos a Koo Kyo Hwan en el papel de Seol Kang Woo. Este personaje es un miembro de la pandilla Magnani, dedicado a perseguir parásitos en busca de su hermana desaparecida.

Anteriormente, lo hemos visto en otros títulos como “Woo, una abogada extraordinaria”, donde interpretó a Bang Gu-ppong, así como en la serie “D.P.” y la película “Boksoon debe morir”.

3. Lee Jung Hyun como Choi Jun Kyung

Lee Jung Hyun da vida a Choi Jun Kyung, la líder del equipo Los grises, una unidad especial que lucha contra los parásitos. También conocida como Ava, la cantante y actriz surcoreana fue Jung-an en la galardonada “Decision to Leave” y Min Jung en “Península”.

4. Kwon Hae Hyo como Cheol Min

Kwon Hae Hyo da vida al personaje de Cheol Min, el detective sénior de la comisaría de Namil en "Parasyte: Los grises" (Foto: Climax Studio)

Kwon Hae Hyo da vida al personaje de Cheol Min, el detective sénior de la comisaría de Namil. Con una larga trayectoria en la actuación, Kwon Hae Hyo es un actor reconocido en la escena del drama coreano.

Desde sus primeros éxitos en dramas como “Sonata de Invierno” y “Mi Adorable Sam Soon” a principios de los años 2000, hasta sus recientes apariciones en series como “Las Inclemencias del Amor” en 2022, ha demostrado su versatilidad y habilidad para cautivar al público con cada uno de sus roles.

5. Kim In Kwon como Won Seok

Kim In Kwon asume el papel de Won Seok, el detective júnior que colabora estrechamente con Cheol Min en la comisaría de Namil. El actor versátil y experimentado, ha dejado su huella en la pantalla con su participación en diversas series, incluyendo “The King’s Affection” y “You’re Beautiful”.

Otros actores y personajes de “Parasyte: Los grises”:

Lee Hyun-kyun como Kwan Hyuk-ju.

Koo See-yeon.

Kwak Min-ho.