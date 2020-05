Hace poco, Netflix agregó una nueva serie de anime a su catálogo desde el 15 de abril, es “Parasyte”; una obra basada en el popular manga de 1988 por Hitoshi Iwaaki. Originalmente llamado en Japón como “Parasyte The Maxim”, se emitió en el país del Sol Naciente en Nippon TV entre el 9 de octubre de 2014 y el 26 de marzo de 2015.

Esta serie es una adaptación del manga del mismo nombre producida por Madhouse, quienes también producieron Death Note y Monster. Desde su estreno, esta serie de 24 episodios ha tenido un verdadero éxito en todas las plataformas

Algunos volúmenes del manga fueron reimpresos, en reacción al interés revivido en torno a la licencia y la re-edición del manga en Japón fue un verdadero éxito, con más de 600,000 volúmenes vendidos mientras la serie aún estaba en circulación.

Se desconocía si el anime llegaría con doblaje al español latino, aunque previamente se había filtrado que la serie ya tenía listo su doblaje al español. Efectivamente con su estreno se confirmó la disponibilidad en Netflix del doblaje en español.

SINOPSIS DE “PARASYTE THE MAXIM”

Un adolescente de 17 años llamado Shinichi Izumi, que vive con sus padres en un barrio tranquilo en Tokio. Una noche, criaturas similares a gusanos llamados “parásitos” aparecen en la Tierra, haciéndo huésped a los humanos al invadir sus cerebros entrando a través de los oídos, la nariz, etc.

Uno de estos parásitos intenta entrar por el oído de Shinichi mientras duerme, pero no tiene éxito ya que éste está usando auriculares, por lo que decide otro camino para entrar en su cuerpo y alcanzar el cerebro: su brazo derecho. Debido a que Shinichi pudo evitar que este parásito llegara su cerebro, éste queda limitado y completa toda su maduración en el brazo invadido, haciendo que ambos seres conserven su intelecto y personalidad separada.

A medida que ocurren encuentros con otros parásitos, ambos aprender a coexistir con su extraña situación y poco a poco forman una unión fuerte, trabajando juntos para sobrevivir. Esto les da una ventaja en la lucha contra aquellos parásitos que, con frecuencia, atacan a la pareja al darse cuenta de que el cerebro humano de Shinichi sigue intacto.

Shinichi se siente obligado a luchar contra otros parásitos que consideran a los humanos como mera comida, contando con la ayuda de Migi, el parásito que ahora vive dentro de su cuerpo y cambia de parecer para apoyar a su usuario.

PERSONAJES DE PARASYTE THE MAXIM

Shinichi Izumi: El protagonista de la serie, es un estudiante de secundaria cuyo brazo y mano derecha sirve de huésped a un parásito “extraterrestre” con el que se ve obligado a coexistir pacíficamente en una extraña simbiosis. Él era un estudiante normal, y hasta algo tímido, hasta que Migi le parasitó. Migi: Es el parásito que intentó poseer a Shinichi, pero termina conviviendo con él al tomar su mano derecha. El nombre se lo pone Shinichi, y significa literalmente “mano de derecha”. A diferencia de otros parásitos, Migi no tiene deseos de matar a los seres humanos para su sustento, ya que consigue todo los nutrientes de la comida que consume Shinichi. Satomi Murano: Protagonista femenina de la serie, y amiga de Shinichi, por el cual tiene sentimientos. Shinichi y Satomi desarrollar una relación romántica en el transcurso de la serie, pero su atracción que se ven obstaculizadas por el miedo de Shinichi a su naturaleza monstruosa y el mismo miedo de Satomi al comportamiento reservado de éste; incluyendo también oscilaciones de humor que resultan de los ensayos y tribulaciones en su vida. Nobuko Izumi: La madre de Shinichi. Ella muere al principio, cuando es asesinada y utilizado su cuerpo como huésped por un parásito. En su forma de parásito apuñala Shinichi en el corazón cuando éste se niega a aceptar la realidad de que ‘Nobuko’ no es quien parece ser; el parásito más tarde es asesinado en un trabajo conjunto entre Shinichi y Uda.

¿POR QUÉ NO ESTARÁ DISPONIBLE LA TEMPORADA 2 DE "PARASYTE THE MAXIM" EN NETFLIX?

Desafortunadamente, probablemente no habrá un “Parasyte: The Maxim” temporada 2. La trama de la temporada 1 termina exactamente donde termina el manga, lo que significa que no queda material para adaptar la historia.

Por lo tanto, es muy poco probable que obtengamos una temporada 2 de “Parasyte: The Maxim” a menos que el autor decida continuar con el manga de la plantilla.

CAPÍTULOS DE “PARASYTE THE MAXIM” Y FECHA DE ESTRENO

Metamorfosis - 8 de octubre de 2014 Demonio encarnado - 15 de octubre de 2014 El banquete - 22 de octubre de 2014 Pelo enmarañado - 29 de octubre de 2014 El extraño - 5 de noviembre de 2014 El sol sigue saliendo -12 de noviembre de 2014 El paso de la oscura noche -19 de noviembre de 2014 Punto de congelación - 26 de noviembre de 2014 Más allá del bien y del mal - 26 de noviembre de 2014 Universo de locos - 3 de diciembre de 2014 El pájaro azul - 10 de diciembre de 2014 Corazón - 24 de diciembre de 2014 Buenos días, tristeza - 7 de enero de 2015 El gen egoísta -14 de enero de 2015 La feria de las tinieblas - 21 de enero de 2015 Familia feliz - 28 de enero de 2015 El detective moribundo - 4 de febrero de 2015 Más que humano -11 de febrero de 2015 A sangre fría - 18 de febrero de 2015 Crimen y castigo - 25 de febrero de 2015 Sexo y espíritu - 4 de marzo de 2015 Quietud y despertar -11 de marzo de 2015 Vida y juramento -18 de marzo de 2015 Final Stage “Parásito” - 25 de marzo de 2015

