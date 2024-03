CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “The Gentlemen” (“Los caballeros” en español), spin-off de Netflix de la película homónima de 2019 de Guy Ritchie, narra la historia del duque de Halstead, Eddie Horniman (Theo James), el segundo hijo de un aristócrata inglés que se sumerge en el mundo criminal, debido al negocio que su padre tenía con Bobby Glass (Ray Winstone), líder del imperio industrial del cannabis. Aunque trata de liberarse del trato que ahora maneja Susie Glass (Kaya Scodelario), los problemas familiares y sus propias ambiciones no se lo permiten. A continuación, te cuento lo que pasó con los protagonistas de la serie dirigida por Guy Ritchie, David Caffrey, Eran Creevy y Nima Nourizadeh.

La ficción escrita por Matthew Read y Guy Ritchie empieza con Eddie cumpliendo su labor militar hasta que le informan del grave estado de salud de su padre. Cuando el duque de Halstead muere y le hereda su título, tierras y la mayor parte de sus bienes a Eddie, a pesar de que es su segundo hijo, lo que enfurece al primogénito Freddy Horniman (Daniel Ings), quien esperaba utilizar el dinero para pagar sus deudas.

Pero eso no es lo único que hereda el protagonista de “The Gentlemen”. Susie, la despiadada y elegante hija de Bobby Glass, le informa sobre lo que se esconde en la finca familiar de los Horniman y le advierte que no hay manera de deshacer el trato. El nuevo duque se niega a ser parte del imperio de cannabis, pero la deuda de su hermano lo obliga a solicitar la ayuda de sus inquilinos, quienes consiguen que el prestamista Tommy Dixon perdone la deuda a cambios de una serie de requerimientos.

Eddie Horniman (James Theo) se convierte en el nuevo duque de Halstead, a pesar de ser el segundo hijo en la serie "The Gentlemen" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE GENTLEMEN”?

Aunque logra recuperar el dinero que Freddy apostó con Sticky Pete (Joshua McGuire), las cosas no resultan bien con Tommy. Freddy trata de cumplir con lo acordado, se viste de gallina y hace los solicitado más de una vez, sin embargo, la constante humillación de Dixon y los efectos de la droga lo motivan a tomar una escopeta y matar a Tommy. Eddie no tiene más opción que utilizar al único testigo, Jethro, como chivo expiatorio.

El plan de Eddie es incriminar a Jethro ante Gospel John, el hermano de Tommy y traficante de cocaína, pero dejar que escape y nunca más regrese, sin embargo, Sussie no está dispuesta de dejar cabos sueltos y ordena que lo asesinen. Más tarde, acompaña a Eddie a una elegante fiesta organizada por Stanley Johnston (Giancarlo Esposito), quien está muy interesado en comprar la finca de los Horniman. Durante la velada, Stanley, que dirige un enorme imperio de metanfetamina, y Sussie se sinceran y hablan de sus respectivos negocios, pero no llegan a un acuerdo.

Después de resolver el problema con Tommy y su hermano, el protagonista de “Los caballeros” insisten en terminar el negocio con los Glass, así que visita a Bobby en su cómoda “prisión” y hace un nuevo trato: abandonar la finca de su familia a final del año a cambio de lavar quince millones de libras. Mientras Susie quiere que lo haga a través de Chucky, Eddie opta por utilizar al promotor de boxeo Henry Collins (Max Beesley), lo que más adelante le causará más problemas.

Eddie está decidido a librarse de los Glass y sus negocios, por lo tanto, recurre a Stanley Johnston, quien están al tanto del vínculo que existe entre las bandas de narcotraficantes y las familias aristocráticas en Inglaterra, así que existe la lista completa de nombres de familias nobles con vínculos criminales. Algo que el duque de Halstead entrega.

Susie Glass (Kaya Scodelario) le revela a John la verdad sobre la muerte de Tommy para que ataque a Eddie y a su familia en la serie "The Getlemen" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE GENTLEMEN”?

Por su parte, Henry, quien en realidad fue contratado por Johnston para sembrar la duda entre Eddie y Sussie, amenaza a esta última para entregar el negocio. Durante una pelea de box ilegal, deja a Jack en coma como advertencia para la hija de Bobby. Más tarde, Sussie atrae a Henry a una trampa en el hospital donde su hermano se está recuperando y le dispara.

Henry le revela a Sussie los tratos entre Eddie y Stanley Johnston. La hija de Bobby se siente traicionada y le cuenta a Gospel John que los hermanos Horniman son los verdaderos responsables de la muerte de Tommy. Mientras Gospel John se prepara para cobrar venganza, Bobby Glass se entera del arrebato de su hija y decide intervenir anunciando que desea retirarse del negocio y está dispuesto a vender.

En el último episodio de “The Gentlemen”, Eddie decide comprar el negocio de Glass, así que debe recaudar el dinero necesario para superar las ofertas de los otros tres postores que quieren hacerse cargo del imperio criminal. Lo primero que hace el duque es unir fuerzas con Sussie y Henry Collins.

Además, logra que arresten a Johnston por fraude fiscal mediante una operación encubierta, con lo que se deshace de uno de sus rivales. La siguiente en su lista es la volátil baronesa de la droga Mercy (Martha Millan), a quien le asegura que la oferta de Sticky Pete es superior, lo que ocasiona que Mercy asesine a Pete. Con el segundo adversario fuera del juego, Henry le dispara a la baronesa.

Finalmente, solo queda la oferta de Eddie y Susie, pero Bobby Glass revela que no planea retirarse y que todo fue un plan para que ellos inviertan más en el negocio. Eddie mata a Henry al darse cuenta de que ya no lo necesita y de que ahora es parte del imperio de drogas. “Los caballeros” termina con Bobby Glass y Stanley Johnston hablando en la prisión de lujo. ¿Significa que habrá temporada 2?

Stanley Johnston (Giancarlo Esposito) se encuentra con Bobby Glass en su prisión de lujo al final de la serie "The Gentlemen" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “THE GENTLEMEN”?

“The Gentlemen” está disponible en Netflix desde el 7 de marzo de 2024, por lo tanto, para ver la nueva serie solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.