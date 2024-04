Después de cuatro meses de espera, los fanáticos de la historia dirigida por Zack Snyder a partir de un guion que coescribió con Shay Hatten y Kurt Johnstad finalmente podrán disfrutar de “Rebel Moon - Part Two: The Scargiver” (“Rebel Moon (Parte dos): La guerrera que deja marcas” en español), donde los rebeldes se preparan para combatir las despiadadas fuerzas del Mundo Madre. No obstante, se preguntan si la lucha de Kora llegará a su fin en esta película o continuará en otra secuela. Por eso, te comparto lo que se sabe respecto a una tercera parte de la saga de acción y ciencia ficción de Netflix.

En la primera entrega de la ópera espacial de Snyder, que se estrenó el 22 de diciembre de 2023, cuando las fuerzas despiadadas del Mundo Madre amenazan a una comunidad agrícola en una luna remota, la única esperanza de sobrevivir recae en una misteriosa forastera: Kora / Arthelais (Sofia Boutella), exmiembro del Imperio que reúne a guerreros de toda la galaxia para luchar contra el imperio interestelar y militarista.

Mientras que en “Rebel Moon (Parte dos): La guerrera que deja marcas”, que tiene una duración de 123 minutos y se estrenará el 19 de abril de 2024, Kora y los guerreros supervivientes se preparan para sacrificarlo todo, luchando junto al valiente pueblo de Veldt, para defender una aldea que alguna vez fue pacífica. Entonces, ¿habrá una tercera película?

Sofia Boutella repite el papel de Kora, una guerrera que busca restablecer la paz, en la película "Rebel Moon - Part Two: The Scargiver" (Foto: Netflix)

“REBEL MOON”, ¿TENDRÁ UNA TERCERA PARTE?

Aunque Netflix aún no ha confirmado una tercera parte de la franquicia creada por Zack Snyder, lo más probable es que la guerra contra Mundo Madre no termine en la segunda entrega, lo que haría necesaria una nueva película para continuar con la lucha de Kora y sus aliados. No obstante, todo dependerá de lo que suceda en “Rebel Moon - Part Two: The Scargiver” y en la respuesta de los espectadores.

De hecho, Snyder sugirió con humor que lo único que podría hacer falta para que la plataforma de streaming de la N roja dé luz verde a la tercera parte es que el público haga clic en el “sistema de clasificación”, su medidor de algoritmo de aprobación. “Probablemente, un doble pulgar hacia arriba sería suficiente”, indicó a Collider.

Además, confesó que han estado trabajando en una tercera película. “Definitivamente hemos estado trabajando en una ‘Tercera Parte’, en lo que respecta a la historia. Definitivamente sabemos hacia dónde nos dirigimos; para ser honesto, lo sabemos desde hace bastante tiempo. Así que sí, estoy emocionado de hacer más películas de ‘Rebel Moon’; sería divertido”, señaló a ThePlaylist.

Además, habló de las versiones extendidas de las películas de “Rebel Moon”, que se lanzarán a finales del verano de 2024 (Invierno en el hemisferio sur). “Creo que se supone que saldrán en algún momento de agosto”, confirmó Snyder.

Si bien ya están listas para publicarse, tiene algunos problemas con la Motion Picture Association of America (MPAA) sobre la calificación de la película. “Solo estoy en una batalla con la MPAA tratando de obtener mi calificación R”, explicó.

¿Qué pasará con Titus (Djimon Hounsou), un antiguo general del Imperio, en una tercera película de "Rebel Moon"? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “REBEL MOON - PART TWO: THE SCARGIVER”?

“Rebel Moon - Part Two: The Scargiver” se estrenará en Netflix el viernes 19 de abril de 2024, por lo tanto, para ver la nueva entrega solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.