Quién iba imaginar que la tranquilidad de la ciudad de Markham, en la provincia canadiense de Ontario, se vería interrumpida aquella noche del 8 de noviembre de 2010, luego que tres extraños irrumpieron en la casa familiar de Bich Ha y Huei Hann. Producto del ataque armado, la mujer murió baleada en el acto, mientras que su pareja quedó en estado de coma, pero lo peor vino después, al descubrir que detrás de todo se encontraba su hija Jennifer Pan, quien en aquel entonces tenía 24 años. Aunque en un inicio, la muchacha hizo creer a la policía que los criminales entraron a su vivienda, la ataron y llevaron a sus padres a otro ambiente para asesinarlos, su red de mentiras fue descubierta cuando su progenitor despertó. ¿Qué ocurrió exactamente con ella y dónde se encuentra actualmente? En los siguientes párrafos, despejamos estas dudas.

Cabe mencionar que esta historia, que paralizó a los habitantes de dicho país norteamericano, fue llevada a la pantalla con el título “Qué hizo Jennifer”, que se encuentra disponible en la plataforma de Netflix desde el 10 de abril de 2024. Se trata de un documental que recoge testimonios y grabaciones de lo que ocurrió aquella trágica noche y los días posteriores.

"¿Qué hizo Jennifer?" es un documental basado en hechos reales dirigido por Jenny Popplewell. Aquí su póster (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ Y DÓNDE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE JENNIFER PAN?

Para entender qué pasó con la joven tras ser descubierta, primero debemos retroceder a aquel fatídico 8 de noviembre de 2010, algo que supimos gracias a las cámaras de seguridad de una casa en el lado opuesto de la carretera. Las imágenes eran claras: tres hombres ingresaron a la vivienda de los Pan por la puerta principal sin necesidad de forzarla y treinta minutos después se retiraron muy presurosos sin llevarse algún artículo de valor o dinero. En el interrogatorio, Jennifer dijo que uno de los sujetos la había atado a la baranda, mientras sus padres eran llevados a la planta baja, desde donde escuchó los disparos; una vez que se fueron, ella pudo sacar su teléfono móvil de su bolsillo para llamar a la policía. Desde ese momento, y al ser la única testigo, comenzó a decir muchas mentiras, sin imaginar que días después su padre despertaría del coma y la delataría: su hija, pensando que él y su esposa estaban muertos, habló con los captores de forma amistosa. La policía no lo dudó y la detuvo.

Al verse descubierta, la muchacha aseguró que al sentirse cansada por la mala relación que tenía con sus progenitores, quienes le exigían que estudie algo que no quería y le prohibieron tener novio, había contratado a los sicarios para que la maten en forma de un suicidio indirecto, pero todo salió mal, ya que victimaron a las personas que le dieron la vida, algo que no quería. Esto no convenció al tribunal que determinó que ella había actuado de forma premeditada; por lo tanto, Jennifer Pan fue sentenciada a cadena perpetua por el intento de asesinato de su padre y a cadena perpetua sin libertad condicional durante 25 años por el asesinato en primer grado de su madre. Actualmente, la joven cumple su condena en la Institución para Mujeres Grand Valley en Kitchener, Ontario.

Se sabe que en mayo de 2023, Jennifer y a sus tres coacusados, quienes recibieron la misma pena, pidieron un nuevo juicio por el cargo de asesinato en primer grado, el cual les fue concedido.

“Es un día muy importante. Su lucha no ha terminado”, manifestó Stephanie DiGiuseppe, una de las abogadas que representa a la joven Pan en la apelación que presentó su defensa para mostrar su inocencia. En entrevista con CBC News, en aquel momento, dijo que “el jurado fue privado de todas las opciones disponibles, por lo que la condena no es segura”.

Según la letrada, el Tribunal de Apelaciones señala que el juez de primera instancia se equivocó al sugerir al jurado sólo dos escenarios para el ataque: uno en el que el plan era asesinar a los dos padres y otro en el que solamente era un allanamiento de morada en el que los progenitores recibieron disparos. Por tal motivo, asegura que en este caso se debió haber dado al jurado: asesinato en segundo grado y homicidio involuntario en la muerte de la madre de Pan.

Por ahora, el tribunal desestimó las apelaciones sobre las condenas por intento de asesinato. En tanto, la Corte Suprema de Canadá define si escuchará o no el caso.

Jennifer Pan en imágenes de archivo que rescató el documental "¿Qué hizo Jennifer?" (Foto: Netflix)