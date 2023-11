El caso que conmocionó a toda Colombia en 2021 llega a Netflix este 22 de noviembre de 2023, nos referimos a “Historia de un crimen: Mauricio Leal”, basada en el homicidio del conocido ‘estilista de los famosos’ y su madre Marleny Hernández. Si bien, la cinta narra lo que habría ocurrido aquel fatídico día, te contamos todo lo que se sabe sobre el doble asesinato.

Cabe señalar que el estreno del filme se da exactamente dos años después de las muertes. “Cuando un estilista de famosos aparece apuñalado junto a su madre, una joven investigadora sólo tiene veinte días para resolver el caso”, se lee en el breve resumen de la plataforma de streaming. La cinta está protagonizada por Alejandro Gómez Valencia, Myriam de Lourdes, Johan Velandia y Juana del Río.

LA VERDADERA HISTORIA DEL CRIMEN DEL ESTILISTA MAURICIO LEAL Y SU MADRE MARLENY HERNÁNDEZ

El lunes 22 de noviembre de 2021, Mauricio Leal debía firmar un contrato tras haber sido elegido asesor para Miss Universo Colombia, a pesar de que todo estaba listo, él jamás apareció. Su ausencia no se explicaba, ya que además de representar una gran oportunidad para su carrera, era por lo que había trabajado durante varios años.

Debido a que no se presentó, sus conocidos comenzaron a preocuparse, sin imaginar que horas después sería hallado sin vida al lado de su madre.

Mauricio Leal fue un reconocido estilista colombiano y contaba con su propia cadena de peluquerías, muy reconocida en Bogotá (Foto: Mauricio Leal / Instagram)

HALLAN LOS CUERPOS DE MAURICIO LEAL Y SU MADRE

Preocupado porque su jefe no acudió a firmar el contrato, su conductor José Jair Ruiz se dirigió a la casa de Mauricio, junto al hermano del estilista, Jhonier Leal. Al llegar, no había rastros de violencia, tampoco él en varios de los ambientes, por lo que decidieron ir a la habitación principal, pero no pudieron entrar porque estaba cerrada por dentro.

Pese a que llamaron varias veces, no obtuvieron respuesta, por lo que el chofer no dudó en salir de la vivienda para abrir la ventana y finalmente ingresar. Lo que halló dentro, lo dejó atónito: Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández estaban muertos con señales de apuñalamiento.

¿MAURICIO LEAL SE SUICIDÓ TRAS ASESINAR A SU MADRE?

Debido a que Mauricio Leal cogía un cuchillo, que se había quedado clavado en su abdomen, y el hallazgo de una carta en la que él explicaba por qué había cometido el crimen, daba indicios, en un primer momento, de que luego de acabar con la vida de su madre, decidió suicidarse.

En la misiva señalaba que “no aguantaba más” y pedía perdón a su progenitora, además daba instrucciones claras de que toda su herencia pasara a manos de su hermano Jhonier y sus sobrinos; esto, sumado a los cortes profundos que tenía el estilista, haciendo dudar que él mismo se lastimara, llevó a pensar que se trató de un crimen.

"Con mi madre hermosa en Cartagena descansando. Gracias Dios por tanto", escribió el 3 de abril de 2021 (Foto: Mauricio Leal / Instagram)

UN HOMICIDIO QUE CONMOCIONÓ COLOMBIA

La autopsia determinó que Mauricio Leal tenía cortes muy profundos, tanto así que el cuchillo quedó incrustado en su abdomen; por tanto, él no pudo haberse lastimado por sí solo y se trataba de un homicidio, al igual que su madre. Asimismo, se supo que el arma blanca con el que se cometió el crimen era de la misma casa, por lo que el asesino era alguien conocido, ya que entró sin forzar nada.

Al conocer más detalles del caso, toda Colombia quedó conmocionada, pues la gente no podía creer que el estilista de los famosos había sido asesinado junto a la mujer que le dio la vida.

JHONIER LEAL, EL HERMANO DEL ESTILISTA, EL PRINCIPAL SOSPECHOSO

De inmediato, Jhonier Leal pasó a ser el principal sospechoso del doble crimen, pero él aseguró que no estaba en la casa el momento del homicidio. Mientras se realizaban las investigaciones, comenzó a dar varias entrevistas en las que aseguraba que honraría la memoria de su hermano, por lo que seguiría al frente de la cadena de peluquerías del estilista.

Sin embargo, no contó que las cámaras de seguridad lo grabaron ingresando al inmueble la noche del 21 de noviembre de 2021. Al revisar su casa se encontró rastros de sangre.

Mauricio Leal era el encargado personal de ser estilista de personalidades de la televisión colombiana (Foto: Mauricio Leal / Instagram)

RECONSTRUCCIÓN DEL CRIMEN DE MAURICIO LEAL Y SU MADRE

La Fiscalía General realizó la reconstrucción del caso y argumentó de que aunque en un inicio se trató de mostrar que el estilista primero mató a su madre y luego se suicidó, las cosas pasaron de una manera totalmente distinta, sindicando a Jhonier como el que cometió el homicidio: primero a Marleny Hernández en su habitación y luego fue al cuarto de su hermano.

“Con el mismo cuchillo que atacó a la madre ataca al hermano, con la mala fortuna que ese cuchillo se quedó incrustada la hoja en el cuerpo de Mauricio”, detalló el fiscal, quien prosiguió diciendo que al no poder sacar el arma blanca, fue en búsqueda de otro cuchillo para obligarlo a escribir la carta, publica Semana.

Como Jhonier quería hacer ver que el estilista era el responsable de todo, llevó el cuerpo sin vida de su mamá a la habitación de Mauricio. En ese traslado, manchó con sangre uno de los escalones, por lo que usó una toalla para limpiar y no dejar rastro, lo mismo hizo con los pisos usando algunos implementos que fueron hallados al momento de revisar su casa.

JHONIER LEAL TRAS LAS REJAS, PERO APARECE UN NUEVO SOSPECHOSO

La Fiscalía pidió, en mayo de 2023, 60 años de prisión para Jhonier Leal, quien asegura su inocencia. Pero el caso podría dar un giro inesperado, ya que se deslizó la posibilidad de que el crimen fue planificado por otro miembro de la familia: Carlos Andrés García. De acuerdo con Francisca Teresa Muñoz, amiga cercana de la familia, este individuo está detrás del crimen.

Según su declaración, este individuo la contactó para contarle su deseo de asesinar a su madre y hermano porque no lo apoyaban económicamente para seguir un proceso penal mientras estaba tras las rejas. Tanto García como Jhonier están en prisión, publica El Heraldo de Colombia.

Mauricio Leal fue asesinado junto a su madre en noviembre de 2021 (Foto: Mauricio Leal / Instagram)